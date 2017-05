Pályán az utánpótlás

Fallabda



Több szegedi utánpótláskorú versenyző is részt vett a Croatian Junior Open fallabdabajnokságon. A Relaxo SE-ből Kohlrusz Balázs tanítványai közül Komlódi Regő az U13-as korosztályban második lett, a döntőben egy skót fiútól kapott ki. Az U15-ösök között Jeszenszky Zoltán a bronzéremért játszhatott, ám alulmaradt, így negyedik helyen zárt, ugyanitt Szabó Kende a 13., Nagy Levente a 14. lett. Az U19-es korosztályban Lengyel Szilárd az ötödik helyen végzett. A Vidux Tisza Squash SE-ből Hoffmann Péter tanítványa, Takács Benedek ötödik helyet szerzett az U15-ösök között.

Fitnesz



Csongrádon rendezték a szezon utolsó fit-kid dance egyéni, valamint danceshow csoportos versenyét. A szegedi Phoenix Fitness csapatát két egyéni versenyző, Szőnyi Noémi és Szalai Léna mellett három csapat képviselte. Szőnyi a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. A danceshow kategóriában indult Méhek és Virágok csapat (Besesek Virág, Gémes Gerda, Gymesi Regina, Kajtár Lujza, Kiss Neszta, Ruzsa Lili, Tóth Tamara, Zsebők Gréta) idén harmadjára hozta el a legjobbnak járó kupát. A Vakáció (Barabás Gréta, Csizmadia Rebeka, Harmath Zsófia, Kis Boglárka, Pozsár Szonja, Simon Lili, Vidiczki Dorina) az előző versenyhez hasonlóan ismét az első helyen végzett, míg a Phoenix Fitness „nagylányai", a Popular tagjai (Abonyi Henrietta, Keszeli Viola, Kozák Zsófia, Révész Kincső, Németh Anna, Sáfár Szintia) szintén az első helyen zártak. A lányokat Almási Dóra, Balázs Kinga, B. Tóth Lili és Czavalinga Dóra készítette fel.

Gyorskorcsolya



A németországi Gross Gerauban idén 39. alkalommal rendezték meg a világbajnoksággal egyenértékű nemzetközi görkorcsolyaversenyt, amelyet 33 országból érkeztek sportolók. A közismerten a világ egyik legkeményebb utcai versenyén több mint 700-an álltak rajthoz.

A szegedi Tornádó Team KSE-ből Urbán Boglárka a junior C-ben indult 50 társával egyetemben. Távról távra javult a teljesítménye, így három hosszú táv alapján az összetettben végül a kilencedik helyen végzett. Sajgó Anna a mindig nagyon népes kadett korosztályban kemény ellenfelekre talált. A 80 fős mezőnyben a hosszú távokon a B döntőbe sikerült bejutnia, ahol mindkét távján karnyújtásnyi távolságra volt az A döntőbe való feljutás.

Iványi Tamás korosztálya sem volt szokványos létszám. A közel 70 fős mezőny tele volt nagynevű ellenfelekkel, ennek ellenére 500 méteren újabb egyéni csúcsot repesztett. A negyeddöntőben nagyon kevés hiányzott az újabb továbbjutáshoz, de így is a nagyon előkelő 11. helyezésnek örülhetünk. A „B" döntőben való okos, taktikus versenyzését követő bravúros győzelme után az „A" döntőben is derekasan megállta a helyét. Valamennyi távja alapján összesítésben a 20. helyen végzett.

Kajak-kenu



Budapesten rendezték meg az A-Híd-kupa öbölkörbajnokságot, ahol a táv 2000 méter volt. A DÉMÁSZ-Szeged VE kenusai és egyben a Dózsa György Általános Iskola tanulói jó eredményekkel zártak.

Eredmények, C1, U15: 1. Csanki Márk, 2. Papp László, 5. Vugernicsek Tamás, U14: 7. Segura-Baranyai Dániel, 8. Wiegand Arnold, 14. Zs. Somló Dániel, U13: 1. Gyányi Levente, 2. Molnár Csanád, 3. Szilágyi Balázs, 4. Megyesi Botond, 5. Csanki Imre, 7. Molnár Dániel, MC1, U10–12: 2. Kiszely Petra, 4. Szarka Krisztián, 6. Kiss Ágnes, 12. Molnár Csepke, U14: 2. Csorba Zsófia, PC2, U10–12: 2. Paragi Petra, Gyányi Milán.

Kick-box



A szegedi Combat „D" SC versenyzői részt vettek a Nádudvaron megrendezett 2. Kövy-kupa nyílt kick-box-versenyen.

Eredményeik, aranyérmesek: Juhász Kevend (gyerek, point-fighting és light-contact), Pataki Botond (gyerek, point-fighting és light-contact), Sebők-Papp Lili (kadett I., light-contact és kick-light), Sashegyi Olivér (kadet I., light-contact). Ezüstérmes: Szabó Dániel (kadett II., light-contact és kick-light). Bronzérmesek: Prajda Szonja (kadet I., light-contact), Pataki Klaudia (kadet II., light-contact). Edző: Griecs Gábor.

Kosárlabda



A Vásárhelyi Kosársuli U14-es csapata kilencedik tornáját is veretlenül nyerte meg, ezúttal Kiskunfélegyházán. Mócsai Milán és Czibere Zoltán 2003-as születésű tanítványai ezzel bizonyították, hogy az országos döntő megnyerésére is van esélyük. A Vásárhelyi Rakéták országos bajnok volt U11-ben és U12-ben, és az U14-es bajnoki cím is Hódmezővásárhelyre kerülhet május 28-án.

Eredmények: Vasas Akadémia–Vásárhelyi Rakéták 63–77 (19–23, 16–14, 19–20, 9–20), a vásárhelyi pontszerzők: Pánczél 27, Bánfi 22, Fulai 8, Dékány 7, Németh 5, Megyesi 4, Balogh 3, Knyur 1. MAFC Akadémia–Vásárhelyi Rakéták 65–94 (17–22, 17–20, 14–28, 17–24), a vásárhelyi pontszerzők: Fulai 18, Dékány 17, Knyur 12/6, Balogh 11/3, Pánczél 11, Németh 8, Bánfi 7, Kozma 4, Filak 2, Megyesi 2, Szántó 2. Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–Vásárhelyi Rakéták 62–86 (11–19, 24–20, 15–25, 12–20), a vásárhelyi pontszerzők: Pánczél 17, Bánfi 17, Fulai 14, Balogh 13/3, Dékány 12, Knyur 4/3, Németh 4, Filak 3/3, Kozma 2.

Labdarúgás



Jó hangulatban rendezték meg Szegeden a IV. Tavasz-kupa kispályás utánpótlástornát. Eredmények, lányok: 1. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, 2. Szegedi SZC Krúdy Gy. Ker., Vend. és Tur. Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 3. Szegedi SZC Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Különdíjak, gólkirálynő: Sávai Vivien (Krúdy), a legjobb kapus: Schildkraut Fruzsina (Tömörkény), a legtechnikásabb játékos: Pintér Anita (Krúdy), fiúk: 1. Deák Ferenc Gimnázium, 2. Szegedi SZC Krúdy Gy. Ker., Vend. és Tur. Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 3. Szegedi SZC Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Különdíjak, gólkirály: Bozóki Richárd (Csonka), a legjobb kapus: Halustyik Máté (Krúdy), a legtechnikásabb játékos: Kovács Gergő (Deák).

Vízilabda



Vasas (5.)–Tiszavirág SZVPS (9.) 13–6 (4–1, 4–1, 0–1, 5–3)

BENU országos fiú gyermekbajnokság, 21. forduló, Budapest.

A szegedi gólszerzők: Tanács 2, Lakatos, Vojnár, Kőrffy, Hegyközi.



Vasas (3.)–Generali SZVPS (12.) 17–6 (2–2, 7–2, 4–1, 4–1)

BENU országos fiú serdülőbajnokság, 21. forduló, Budapest.

A szegedi gólszerzők: Börcsök 2, Zatykó 2, Mekkel, Almási.



Vasas (2.)–Rossmann SZVPS (12.) 7–4 (2–0, 2–1, 1–2, 2–1)

BENU országos fiú ifibajnokság, 21. forduló, Budapest.

A szegedi gólszerzők: Rácz-Fodor, Vidovics, Börcsök, Mekkel.



SZVPS–Szentes 17–2 (5–1, 3–0, 4–0, 5–1)

Vidék IV, fiúbajnokság.

A szegedi gólszerzők: Leinweber 6, Körtvélyessy 4, Horváth 2, Körmendi 2, Molnár 2, Molnár.



SZVPS–Szolnok 10–4 (3–1, 2–1, 2–0, 3–2)

A szegedi gólszerzők: Leinweber 5, Körtvélyessy 3, Körmendi, Pörge.



SZVPS–Eger 16–4 (5–0, 3–3, 4–0, 4–1)

A szegedi gólszerzők: Leinweber 6, Körtvélyessy 3, Pörge 2, Lédeczi, Horváth, Meleg, Körmendi, Molnár.

Az állás: 1. SZVPS 60 (!) pont, 2. Szolnok 35, 3. Szentes 33, 4. Nagyvárad 26, 5. Vojvodina 13, 6. Eger 7.