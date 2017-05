Pályán az utánpótlás

Örömkönnyek. A Vásárhelyi Rakéták a döntőig eljutottak, végül másodikok lettek az országos döntőben. Fotó: Kocsis Alíz

A diákolimpia országos döntőinek Székesfehérvár adott otthont atlétikában. A II. korcsoportban háromszáz gyermek mérte össze tudását, és a csapatversenyekben a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola fiúcsapata lett a legjobb.1. Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola, 2. Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola, 3. Újlak Utcai Német Nemzetiségi és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Budapest.Diákolimpiai bajnok lett a szegedi Ságvári VI. korcsoportos férfi 4×400-as síkfutóváltója. A csapat az idén két fellépésén is a legjobb időt futotta: a felnőtt magyar bajnokságon 3:26,2 perccel bronzérmesek voltak, a megyei diákolimpiai döntőn elért 3:28-cal a legjobb idővel kerültek az országos döntőbe. A ságváristák, Kovács Gergő, Nagy Ábris, Várady Bálint Mózes és Fekete Gábor elbírták az esélyesség terhét, és 3:22,79-cel nyertek a 3:25,97-et futó Szombathely és a 3:29,15-tel harmadik Bonyhád előtt. A szegedi Deák Gimnázium csapata nyolcadikként ért célba. A csapat két edzője Hajdú Sándor és Fekete Róbert, testnevelőjük Barok István.A Titán TC atlétái két versenyen is remekül teljesítettek, sok számban képviselték Szegedet Budapest nyílt gyermekbajnokságán és a zentai nemzetközi pályaversenyen, halmozták is az érmeket.A Titán TC eredményei, Budapest nyílt gyermekbajnoksága, fiú 60 m: 1. Kovács Árpád (2005) 8,22 mp (egyéni csúcs), fiú távolugrás: 1. Kovács Árpád 516 cm (e. cs.), 3. Szeges Richárd 466 cm (e. cs.), fiú 300 m: 1. Szeges Richárd 45,99 mp (e. cs.), fiú turbojev: 2. Bak Ádám 31,25 m, leány 300 m: 7. Dömösi Réka 49,13 mp, fiú 60 m:3. Hallai Péter 9,15 mp (e. cs.), fiú 600 m: 3. Hallai Péter 1.57,44 perc (e. cs.), leány távolugrás: 4. Hajdú Édua 385 cm (e. cs.), 7. Szeges Debora 366 cm (e. cs.).Moso-kupa, U16-os nyílt nemzetközi pályaverseny, Zenta, leány távolugrás: 2. Juhász Hanga 310 cm, fiú 60 m: 2. Varga Nándor 10,59 mp, fiú távolugrás (2008/09): 2. Varga Nándor 281 cm, fiú távolugrás (2006/07): 2. Váradi Gellért 347 cm, fiú 60 m (2004/05): 1. Kovács Árpád 8,33 mp, fiú távolugrás (2004/05): 1. Kovács Árpád 488 cm,3. Burkus Barnabás 458 cm, fiú 300 m (2004/05): 1. Szeges Richárd 47,08 mp, 2. Burkus Barnabás 47,80 mp, fiú 300 m (2002/03): 1. Bak Péter 41,37 mp, leány távolugrás (2002/03): 2. Kovács Boglárka 436 cm, meghívásos női 1000 m: 1. Dömösi Petra 3.11,05 p, meghívásos 300 m: 1. Fekete Gábor 35,53 mp, 2. Várady Bálint 36,52 mp, 3. Nagy Ábris 37,66 mp, 4. Toronyi Gergely 38,45 mp, 5. Hallósy Zsolt 39,28 mp, 6. Nagy Gergő 40,93 mp, leány U16 4×300 m: 1. Titán TC A (Andó Viola, Hallósy Rita, Paszternák Dóra, Kovács Boglárka) 3.04,96 p, 4. Titán TC B (Péntek Sára, Tóth Viola, Jost Zita, Dömösi Réka) 3.19,66 p, fiú U16 4×300 m: 2. Titán TC A (Bak Péter, Burkus Barnabás, Szeges Richárd, Kovács Árpád) 3.06,38 p.Egerben rendezték meg az utánpótlás búvárúszó-bajnokságot. A Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub remekül szerepelt.Egyéni eredmények, 50 m uszonyos gyors: 1. Lovász Janka, 4. Sztancsik Mária (gyerek), 5. Duzmath Izabella (gyerek), 50 m delfin: 1. Lovász, 2. Sztancsik, 5. Duzmath, 5. Juhász-Varga Ákos (gyerek), 6. Kónya Zita (gyerek), 50 m búvár: 1. Kothencz Petra (új országos csúcs), 2. Farkas Richárd (ifi), 2. Varga Jázmin (ifi), 50 m felszíni: 1. Kothencz, 3. Varga J., 4. Farkas R., 6. István Béla (ifi). 100 m felszíni: 1. Kothencz, 3. Varga J., 4. Farkas R., 5. Dimák, 6. Hajnács, 8. István. 200 m felszíni: 1. Kothencz, 2. Hajnács, 3. Farkas R. 400 m felszíni: 1. Kothencz, 1. Hajnács, 2. Varga J., 2. Farkas R., 4. Holecska Gábor (ifi), 4. István, 8. Márton Balázs (serdülő). 800 m felszíni: 1. Kothencz,1. Hajnács, 2. Varga J., 2. Farkas R., 4. István, 6. Márton, 7. Fodor Petra. 1500 m felszíni úszás: 1. Kothencz, 2. Varga J., 2. Farkas R., 4. István, 5. Márton. Váltók, 4×100 m gyerek lány uszonyos gyors: 2. Lovász, Duzmath, Keresztúri, Sztancsik, 4×50 m gyerek lány pille: 2. Sztancsik, István Anna, Kónya Zita, Lovász, 4×100 m ifi mix gyors: 3. Botka Veronika, Farkas, Varga, István. 4×100 m ifi lány felszíni: 3. Dömsödi, Fodor, Kardos Lívia, Botka. 4×100 m ifi fiú felszíni: 3. Holecska, Farkas, István, Márton. 4×50 m ifi mix felszíni: 3. Botka, Farkas, István, Varga. 4×50 m gyerek lány pille: 4. Duzmath, Farkas Nóra, Nemes Márta, Keresztúri. 4×100 m ifi mix gyors: 5. Fodor, Holecska, Mózes D., Mózes Csaba.Nyolcfős különítménnyel vett részt a szegedi Tornádó Team a németországi Geisingenben a görkorcsolyavilág egyik legrangosabb versenyén. 32 ország ezer indulója rajtolt el a rövid és hosszú távú összetett számokban. Bíró Hanna és Sajgó Anna a kadettek között egyéni csúcsokat görkorcsolyázott, Hunyadi Anna A döntőbe jutott a 10 ezer méteres eliminációban, Iványi Tamás a repülőrajtos 200 méteren korcsolyázott egyéni csúcsot, Szögi Tamás pedig 500 méteren hajszállal maradt le a negyeddöntőről szintén egyéni csúcsot elérve. Kopilovic Eleonóra és Gardi Dominika a junior A mezőnyben 500 méteren negyeddöntőig jutott. A hosszú távon történt bukások után Kopilovic kézközépcsonttörést szenvedett, a végső összesítésben Gardi Dominika a hatodik helyen végzett.A szegedi Bodor Karate és Rekreációs KHSE jól szerepelt a budapesti 17. WKF magyar bajnokságon. Rekordszámú nevezés érkezett: 60 egyesület 725 verseny- zőjével bonyolították le az eseményt.A szegediek eredményei, 8 évesek, formagyakorlat: 2. Kis Konor; +30 kg, küzdelem: 1. Kis K. 10 évesek, küzdelem, –40 kg: 2. Roka Dario. 10 évesek, küzdelem, –40 kg: 3. Séllei Csenge. 10 évesek, küzdelem, –34 kg: 3. Pernyész Kristóf. 13 évesek, küzdelem, –57 kg: 3. Juhász Bálint. Felkészítő: Bodor Gábor.A szegedi Virtus Wado-Ryu KE versenyzői Kolozsvárra utaztak a WUKF világszervezet által megrendezett Európa-bajnokságra.Az Eb-t közel 30 ország számos karateszervezete és közel kétezer versenyző részvételével bonyolították le. A szegedi Virtus SE versenyzője, a 19 éves Vozár Ferenc kiemelkedő eredményeket ért el a viadalon: junior egyéni kumite, azaz küzdelem számban és a juniorcsapat kumite számban egyaránt harmadik lett. Felkészítője Hamza Zsolt.

Az utolsó pillanatig küzdve kapott ki a nemzeti fiú serdülőbajnokság döntőjében a Vásárhelyi Rakéták csapata. Mócsai Milán és Czibere László tanítványai ellen alaposan felkészült a Vasas, és végig vezetve vitték el az aranyérmet a vásárhelyi Hódtói Sportcsarnokból a Kosársuli serdülői ellen (78–73). Ez a vásárhelyi csapat korábban két kisebb korosztályban is országos bajnok lett, ezúttal ezüstöt szereztek.Eredmények, döntő: Vasas Akadémia–Vásárhelyi Rakéták 78–73 (24–16, 23–20, 22–9, 9–28), a vásárhelyi pontszerzők: Fulai 19, Bánfi 17/3, Dékány 9, Balogh 7, Megyesi 6, Knyúr 5, Ságodi 4, Pánczél 4, Kozma 2. Elődöntő: Vásárhelyi Rakéták– Dávid Kornél KA 70–68 (8–24, 22–7, 19–18, 21–19), a vásárhelyi pontszerzők: Bánfi 32/3, Fulai 10, Megyesi 8, Knyúr 5/3, Dékány 4, Balogh 4, Pánczél 3, Németh 2, Ságodi 2. Csoportmeccsek: Zsíros Akadémia Kőbánya–Vásárhelyi Rakéták 63–84, Vásárhelyi Rakéták–MAFC/A 89–52, Vásárhelyi Rakéták–Szombathelyi SI KA A 89–64. Bronzmérkőzés: MAFC–Dávid Kornél KA 54–68 (8–18, 12–19, 14–22, 20–9).A döntő legértékesebb játékosa: Kanta Zalán (Vasas), a torna All Star-csapata: Bánfi Balázs (Vásárhelyi Rakéták), Tóth Barna (MAFC), Kovács Ákos (Dávid Kornél KA), Seyi Awogbemi Sodiq (Dávid Kornél KA), Konta Zalán (Vasas). A végeredmény: 1. Vasas Akadémia, 2. Vásárhelyi Rakéták, 3. Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia, 4. MAFC/A, 5. Debreceni Kosárlabda Akadémia, 6. Soproni Sportiskola/A, 7. Zsíros Akadémia Kőbánya, 8. Szombathelyi Sportiskola KA/A.Hatvanban rendezték meg a 15. ITF Taekwon-do Nemzetek Kupáját.A versenyre hét ország 242 sportolója érkezett. A harcművészek küzdelem és formagyakorlat kategóriákban mérhették össze tudásukat. Az Algyői Sportkör ITF Taekwon-do szakosztálya Kiss Levente és Kovács Angelika személyében képviseltette magát a megmérettetésen. Eredményeik, aranyérmes: Kiss Levente (serdülő fiú küzdelem, –35 kg); ezüstérmes: Kovács Angelika (serdülő lány küzdelem, –55 kg). A versenyzőket felkészítette: Zsarkó Dániel Péter.A hétvégén rendezték Hódmezővásárhelyen a tőrözők vidékbajnokságát. A női verseny- zők három korosztályban nevezhettek: U13-ban (gyermek), U14-ben (újonc), valamint B kategóriás felnőttek között. A 13 éves Wolf Eszter magabiztosan nyerte a gyermekek és újoncok versenyét, és elindult a felnőttek mezőnyében is. A csoportkör alatti kezdeti megilletődöttsége az egyenes kieséses szakaszra elmúlt, és az idősebbek között is megszerezte az aranyérmet.Debrecen (10.)–Rossmann SZVPS (12.) 11–12 (2–3, 4–3, 2–2, 3–4)BENU első osztályú ifjúsági bajnokság,A csoport, 26. forduló.A szegedi gólszerzők: Holka 5,Rácz-Fodor 3, Vidovics 3, Szepes.Debrecen (12.)–Generali SZVPS (4.) 16–10 (4–4, 4–2, 3–2, 5–2)BENU első osztályú serdülőbajnokság,A csoport, 26. forduló.A szegedi gólszerzők: Mekkel 6,Tóth, Zatykó, Gál, Bodnár.Debrecen (9.)–Tiszavirág SZVPS (11.) 9–10 (3–4, 1–3, 1–0, 4-3)BENU első osztályú gyermekbajnokság,A csoport, 26. forduló.A szegedi gólszerzők: Antal 3,Kőrffy 3, Lakatos 2, Hegyközi, Tanács.