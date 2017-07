Pályán az utánpótlás

Atlétika

Öröm. A Gellért SE teniszezői jól szerepeltek. Fotó: Gellért SE

A lengyelországi Lowiczban újra megrendezték a hagyományos, diákolimpikonoknak szervezett nemzetközi viadalt, amelyen a házigazdákon és a magyarokon kívül az észt, a lett, a litván és a szlovák válogatott vett részt. Hazánkat a Titán TC két tehetsége is képviselte: az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola diákja, Kovács Árpád távolugrásban, míg a makói Kálvin Téri Református Általános Iskola tanulója, Szeges Richárd 300 méter síkfutásban kapott lehetőséget. A szegedi klub büszkén számolt be az eredményekről, hiszen Kovács Árpád a tavalyi sikerét megismételve és akkori eredményét 63 centiméterrel javítva új egyéni csúccsal (537 cm) lett aranyérmes, míg edzőtársa, Szeges Richárd 5. helyezést ért el 46,54 másodperces eredményével.Az ismert szegedi cselgáncsedző, Krajkó Gyula emlékére először rendeztek Algyőn nemzetközi versenyt. A Szatymazi SE dzsúdósai rengeteg érmet szereztek.Sipos Dorina (57 kg), Farkas Ramóna (44 kg), Zádori Panna (30 kg), Kőhegyi Fanni (48 kg), Varga Kitti (38 kg), Szekeres Katalin (40 kg), Farkas Ramóna (45 kg), Balázs Jázmin (45 kg), Butterer Nóra (40 kg), Zádori Bálint (66 kg), Makovicka Máté (+66 kg), Sisák Dániel (27 kg), Raffael Ábrahám (36 kg), Kónya Ádám (32 kg), Csabai Zsombor (38 kg), Nemes-Nagy Anna (50 kg), Szűcs Milán Zsolt (41 kg).Tetlák Abigél (44 kg), Godó Áron (55 kg), Sipos László (45 kg), Árva Krisztián (40 kg), Borbás Bence (36 kg), Andódi Bálint (38 kg), Andódi Marcell (38 kg), Túri Alex (+60 kg), Takó Valentin (40 kg), Makoviczka Máté (73 kg).Nemes-Nagy Anna (48 kg), Erős Richárd (55 kg), Papp Márk (50 kg), Hegedűs Máté (38 kg), Guglava Zoltán (29 kg), Szánó Lajos (33 kg).1. Szatymaz.Négy szegedi evezős került az ifjúsági világbajnokságra készülő férfi nyolcasba. Király Csaba, Kunstár Márk és Lajkó Áron húzó emberként, Kovács Péter a csapat kormányosaként vehet válogatott mezt magára augusztus első hetében Trakaiban (Litvánia).A DÉMÁSZ-Szeged ifjúsági válogatottai is részt vettek abban az öthetes folyamatban, amelynek célja az Eb-n indult tizenöt hazai versenyző közül a legjobb nyolc kiválasztása volt. Az összetartó edzéseken az egységes stílus alapjainak lerakása történt meg, majd a bledi nemzetközi versenyen négyesekben, illetve a vidékbajnokságon nyolcasban szerepeltek a fiúk. Addigra már csak tizenegyen maradtak a keretben. A végső szűrés az ergométeren teljesített 2000 méteres verseny és a biomechanikai méréssorozat volt. A szegediek közül Király Csaba, Kunstár Márk, Lajkó Áron és Becsei Bonifác végig teljesítették az elvárásokat. Az utolsó mérések alapján Király, Kunstár és Lajkó az első nyolc között, Becsei a kilencedik helyen végzett. Becsei a csapat tartalékja lett, mivel mindkét oldalon jól evez, és a hazewinkeli Jeunesse-kupán kettesben áll rajthoz.A kiválogatott nyolcas első szereplése is megtörtént Palicson, a Vajdaság-bajnokságon, amelyen első helyen értek célba a felnőtt/egyetemi mezőnyben.Az utóbbi évekhez hasonlóan népes szegedi csapat vett részt a szlovéniai Bledben 62. alkalommal megrendezésre került nemzetközi versenyen. A huszonnégy evezős közül tízen a magyar válogatott csapatait erősítették, de mindannyian az ob-felkészülés jegyében szerepeltek. Sajátossága e versenynek, hogy mindkét nap azonos számokat rendeznek, így az ismétlés a javítási lehetőséget jelentette. Tari Kitti Tari és Daka Zsófia a duplázást is vállalták, a négyes mellett szkiffben is rajthoz álltak.Rákóczi Ferenc, Király Miklós, Rakonczai Péter, Szabó Gábor (serdülő négypár, válogatott színekben); Priváczki Laura, Daka Zsófia, Mucsi Renáta, Magyar Suzie (ifjúsági négypár); M. Tóth Borbála, Korda Lilla, Daka Zs., Kazareczki Leticia (serdülő négypár);Tari Kitti, Rozmaring, Tremmel, Preil 7:29 (ifjúsági négyes, válogatottként); Tari K., Rozmaring, Tremmel, Preil (felnőtt négyes, válogatottként); Kazareczki L., Kósa Nikolett, Deli Veronika, Seres Szandra (ifjúsági négypár); Sebesvári Eszter, Kósa N., Deli V., Seres Sz. (serdülő négypár);Rakonczai Péter, Király Miklós (serdülő kétpár, válogatottként).Dani Zsolt.A makói Maros-menti UFC 2004– 2005-ös korosztálya Botlik Róbert edző vezetésével részt vett egy háromnapos nemzetközi labdarúgótornán Spanyolországban. A Lleida tartomány Bellpuig nevű településén rendezett eseményen 35 csapat közel 500 fiatalja futballozott a különböző korosztályokban.A MUFC az EF Bellpuig csapatát múlta felül négy találattal, majd az Ivars d’Urgell következett és egyl három gólos siker.Az újabb ellenfél a CFJ Mollerussa csapata volt, amellyel izgalmas mérkőzésen 2–2-s döntetlent játszottak. A csoport utolsó mérkőzésén az Escola de Futbol Orgelia együttese felett aratott háromgólos siker elődöntőt ért.Itt az A Ivars d’Urgell ellen 4–1-re nyertek a makóiak. A torna döntőjében az EF Orgelia volt az ellenfél. A mérkőzésen nagyszerű játékkal rukkolt elő mindkét együttes, ezért is különösen értékes a 3–2-es siker, egyben a tornagyőzelem.Halásztelken rendezték meg a II. Widcats in the ring elnevezésű nemzetközi női ökölvívó-válogatóversenyt. Az eseményen tíz ország sportolói vettek részt.A Szeged Box Club három versenyzővel indult és három éremmel tért haza. A manók között Makra Lara (46 kg) a harmadik, a juniorok között Béres Hanna (52 kg) a második, Bata Dzsenifer (63 kg) pedig az első helyen végzett.

Tenisz

Balatonbogláron rendezték meg az idei országos utánpótlás tenisz-vidékbajnokságot. A Gellért SE sportolói remekeltek, az egyesületi pontversenyben a harmadik helyen végeztek. A legnagyobb sikert a 12 éves leányegyüttes érte el, a Major Stella, Kis-Czakó Eszter, Zádori Petra összeállítású gárda aranyérmet szerzett. Felkészítő edzők: Trója Tibor, Fricska Fanni. A fiú és leány 16 éves csapat a harmadik helyet szerezte meg, míg a Major, Kis-Czakó páros ezüstérmes lett a 12 évesek között.