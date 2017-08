Pályán az utánpótlás

A Titán TC négy év után újra ellátogatott egy hagyományos osztrák utánpótlástornára, ahol a szegedi egyesületet három fiatal képviselte. Kiemelkedőt nyújtott Bárány Enikő, aki úgy ért el rajt-cél győzelmet 1100 méteren, hogy a fiúmezőnynek sem adott esélyt, futamában klubtársa, Szeges Debóra hatodik lett. Szeges Richárd is rajthoz állt, és ő is érmet szerzett.Eredmények, 32. Raiffeisen Ortslauf Aspang, leányok, 1100 méter síkfutás: 1. Bárány Enikő, 6. Szeges Debóra, fiúk, 2100 méter síkfutás: 3. Szeges Richárd.Szarajevóban rendezték meg a kadett korosztályú birkózók Európa-bajnokságát, amelyen érdekelt volt a Szegedi VSE kiválósága, Kiss Károly (képünkön) is a szabadfogású 58 kilogrammos súlycsoportban. Négy kemény mérkőzést követően, ahol moldáv, orosz, lett és azeri ellenfelekkel birkózott, az előkelő ötödik helyet szerezte meg. Az eredmény értékét növeli, hogy a magyar szabadfogású válogatott egyetlen pontszerző helyét ő szerezte, és ezzel az eredménnyel kiharcolta a szeptemberi vb-n való indulás jogát. Edzői Kiss Károly és Nagymihály Ferenc.Remekül szerepeltek a DÉMÁSZ Szeged VE kajakosai és kenusai a Sukorón rendezett gyermek, kölyök és serdülő magyar bajnokságon, a Kolonics György Emlékversenyen. A klub tehetségei 16 arany-, 14 ezüst- és 11 bronzérmet gyűjtöttek.A szegediek közül Szabó Tétény volt a legeredményesebb, aki két számban győzött, kettőben pedig ezüstérmes lett. Papp László, Szarka Krisztián, Ungi László, Lehőcz Ádám és Kovács Szilárd ugyancsak két aranyérmet nyert.

Csanki Márk is kiválóan szerepelt.

Eredmények, aranyérmesek: Csanki Márk, Papp László (C2 férfi U15, 1000 m), Paragi Bence, Szabó Tétény (C2 férfi U16, 4000 m), Pap Máté, Indre Szabolcs, Jóvári Patrik (K1 férfi U14, 3×200 m), Dunai Rajmund, Ozsgyáni Bence, Kupecz Kristóf (K1 férfi U13, 3×200 m), Molnár Dániel, Molnár Máté, Szarka Krisztián (C1 férfi U13, 3×200 m), Baranyai-Segura Dániel, Wiegand Arnold, Bodóczki Milán (C1 férfi U14, 3×200 m), Balogh Patrik, Kókity Richárd, Lukács Rajmund, Flach Roland (C4 férfi U13–U14, 4000 m), Papp László (C1 férfi U14, 4000 m), Gyányi Levente (C1 férfi U13, 4000 m), Tubak Zétény, Szarka Krisztián (PC2 férfi U10–U12, 2000 m), Bakos Ágnes, Vörös Szonja (MK2 női U10–U11, 2000 m), Csanki Imre, Megyesi Botond (PC2 férfi U13, 2000 m), Révész Péter, Tóth Bálint, Kardos Levente (K1 férfi U15–U16, 3×200 m), Ungi László, Lehőcz Ádám, Kovács Szilárd (C1 férfi U15–U16, 3×200 m), Szabó Tétény, Balogh Bálint, Takács Gitta (K1, C1, NK1 U15–U16, 3×200 m vegyesváltó), Ungi László, Lehőcz Ádám, Kovács Szilárd, Simon Kornél (C4 férfi U15–U16, 500 m), ezüstérmesek: Paragi Bence, Szabó Tétény (C2 férfi U16, 1000 m), Paragi Bence, Ungi László, Szabó Tétény, Lehőcz Ádám (C4 férfi U15–U16, 1000 m), Segura-Baranyai Dániel, Bodóczki Milán (C2 férfi U14, 1000 m), Csorba Zsófia (C1 női U13–U14, 2000 m), Veres Dóra, Ványi Vivien, Mukus Gabriella (K1 női U14, 3×200 m), Tubak Zétény, Kiss Ágnes, Kiszely Petra (C1 férfi U13, 3×200 m), Csúri Nikoletta, Mukus Dóra (K2 női U14, 4000 m), Segura-Baranyai Dániel, Bodóczki Milán (C2 férfi U14, 4000 m), Molnár Bence, Dobronoky Zalán, Kolos Péter, Gál Ádám (MK4 férfi U10–U12, 2000 m), Kiss Ágnes, Molnár Csepke (PC2 férfi U10–U12, 2000 m), Szikula Örs, Mukus Balázs, Dobronoky Zalán, Kolos Péter (MK1 férfi U12, 4×300 m), Molnár Bence, Puljer Panna, Szalma Rádha, Gál Ádám (MK1 vegyes U12, 4×300 m), Házi Ábel, Bakos Ágnes, Szabó Levente, Vörös Szonja (MK1 vegyes U10–U11, 4×300 m), Révész Péter (K1 férfi U15, 2000 + 200 m), bronzérmesek: Papp László (C1 férfi U15, 1000 m), Balogh Patrik, Kókity Richárd, Lukács Rajmund, Flach Roland (C4 férfi U13–U14, 1000 m), Molnár Csanád, Vugernicsek Tamás (C2 férfi U14, 1000 m), Balogh Máté, Bagi Miklós, Szetei Zoltán (K1 férfi U13, 3×200 m), Juhász Laura, Veres Réka, Babos Kinga (K1 női U14, 3×200 m), Juhász Laura, Veres Dóra, Ványi Vivien, Babos Kinga (K4 női U13–U14, 4000 m), Molnár Csanád (C1 férfi U13, 4000 m), Molnár Máté, Molnár Dániel (PC2 férfi U13, 2000 m), Horváth-Fock Erik, Kelemen Blanka, Nyerges Csenge, Simon Péter (MK1 vegyes U10–U11, 4×300 m), Kálmán Brenda (C1 női U13–U14, 500 m), Csorba Zsófia, Kálmán Brenda (C2 női U15–U16, 500 m).

A vidékbajnokság is sok érmet szereztek az DÉMÁSZ Szeged VE kenusai.Eredmények, aranyérmesek: Csanki Márk (C1 férfi U15, 4000 m), Csanki Márk, Papp László (C2 férfi U15, 1000 m), Csanki Imre, Megyesi Botond (PC2 férfi U13, 2000 m), Papp László (C1 férfi U15, 1000 m), Baranyai-Segura Dániel, Bodóczki Milán (C2 férfi U14, 1000 méter), Gyányi Levente (C1 férfi U13, 4000 m), Csorba Zsófia (C1 női U13–U14, 2000 m), ezüstérmesek: Csanki Márk (C1 férfi U15, 1000 m), Gyányi Levente, Szilágyi Balázs (C2 férfi U14, 1000 m), Paragi Petra, Gyányi Milán (PC2 férfi U10– U12, 2000 m), Szarka Krisztián (MC1 férfi U10–U12, 2000 m), bronzérmesek: Zs. Somló Dániel, Wiegand Arnold (C2 férfi U14, 4000 m), Molnár Csanád (C1 férfi U13, 4000 m), Kiszely Zsófia (C1 női U15–U16, 2000 m), Molnár Dániel, Molnár Máté (PC2 férfi U13, 2000 m), Molnár Csanád, Vugernicsek Tamás (C2 férfi U14, 1000 m). Edzők: Kása Ferenc, Kása Péter.Komoly veszteség érte a Vásárhelyi Kosársulit: szakmai fejlődése érdekében távozott az egyesülettől a legeredményesebb edző, Mócsai Milán. A szakember hat éve dolgozott a Kosársuli utánpótláscsapatai mellett. Kemény, céltudatos munkával sikert sikerre halmozott a 2003-as csapattal. A Kosársuli 20 éves történetében egyedüliként két országos bajnoki címet is szerzett a Rakétákkal: 2014-ben U11-ben, majd 2015-ben U12- ben. Mindezt megkoronázta májusban, amikor az U14-es döntőn második lett tanítványaival. Mócsai 2015-ben és 2016- ban is az Év edzője díjat kapta a hódmezővásárhelyi sportnapon, 2016-ban pedig lapunknál Az év utánpótlásedzője lett Csongrád megyében.