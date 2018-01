Pályán az utánpótlás

Jégkorong U16, középszakasz, C csoport,

4. forduló: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–Kazincbarcika 14–0 (3–0, 5–0, 6–0), a szegedi gólszerzők: Csanády Ákos (3), Kozák Ákos (2), Wenner Miklós Barnabás (2), Faragó Marcell (2), Sánta William, Sebők Krisztián Martin, Pallós Bertalan, Sári Krisztián, Haraszti András.



5. forduló: UTE–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 6–3 (1–2, 3–1, 2–0), a szegedi gólszerzők: Sári Krisztián, Csanády Ákos, Haraszti András.



6. forduló: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–Kaposvár 2–1 (0–0, 1–1, 1–0), a szegedi gólszerző: Vastag Márk (2).



Jégkorong: U14, III. csoport,

9. forduló: Kaposvár–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 5–9 (2–2, 0–4, 3–3), a szegedi gólszerzők: Sári Krisztián (5), Wenner Miklós Barnabás (2), Faragó Marcell, Perjési Szabolcs. Kajak-kenu 2017 után idén is lett szegedi díjazottja a Kolonics Alapítvány által életre hívott Jövő Reménységei programnak. Az ifjúsági vb-ezüstérmes, ifjúsági Eb-ezüstérmes és ötszörös Olimpiai Reménységek Versenye- győztes Zombori Dominik lett az a versenyző, aki a férfi kenu szakág tehetségei közül megkapta az ösztöndíjat.



Boldizsár Gáspár és Vécsi Viktor tanítványa mellett az alapítvány kuratóriuma négy másik fiatalt is támogat a következő félévben. Az NKM Szeged VE versenyzői közül tavaly Molnár Csenge került a kiválasztottak közé. Kosárlabda Férfi U20-as bajnokság, A csoport, 14. forduló:

Naturtex-SZTE-Szedeák–Debrecen 84–57 (27–22, 17–12, 24–14, 16–9), a szegedi pontszerzők:

Meleg 19/6, Bonifert B. 17/12, Goldring 13/3, Szatmári 10, Mike 8/6, Kerpel-Fronius G. 5, Balogh S. 4,

Mayer 4, Tráser 2, Ótott Kovács D. 2.



15. forduló:

Zalaegerszeg–Naturtex- SZTE-Szedeák 63–112 (13–33, 22–32, 11–17, 17–30), a szegedi pontszerzők: Goldring 26/18, Mike 17/15, Mayer 16/3, Szatmári 13, Meleg 11/3, Balogh S. 10,

Polányi 9/9, Bonifert B. 5, Kerpel-Fronius G. 3, Ótott Kovács D. 2.



16. forduló:

Naturtex-SZTE-Szedeák– Pécs 95–70 (22–27, 27–17, 19–18, 27–8), a szegedi pontszerzők: Mike 31/24, Kerpel-Fronius G. 16/3, Szatmári 10/3, Meleg 10, Mayer 7/3, Bonifert B. 6, Goldring 6, Ótott Kovács D. 5, Polányi 4. Röplabda Tavaszi diák-ülőröplabdatornát rendeztek Szegeden, a József Attila Általános Iskolában, amelyen négy csapat vett részt. Az Ülőbékák, a Minyonok, a Csapatszellemek és a Kistekik elnevezésű együttesek közül Petró János csapata, az Ülőbékák végzett az élen veretlenül.



Persze a lényeg nem elsősorban az eredmény volt, hanem a játék megismertetése, a sportág hagyományos és paraváltozatának közelebb hozása már a gyerekeknél. Tenisz A szegedi Hajnal Tenisz Iskola sportolója, Drahota-Szabó Dorka nem kiemeltként indult el egy belgrádi ITF-tornán, ahol kiváló játékkal döntőbe jutott, és végül ezüstérmet szerzett. Drahota-Szabónak ez volt az eddigi legjobb ITF-szereplése, ezzel az 540. hely környékére jött fel a 18 év alattiak világranglistáján.



A sportoló elindult az U16-os országos bajnokságon is, itt párosban aranyérmet szerzett Szabanin Natália oldalán, egyesben pedig az elődöntőig jutott.