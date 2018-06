Pályán az utánpótlás: 130 hatéves versengett a 16. Kengurulon

Idén is nagy sikere volt a Kengurulnak. Fotó: Tornádó Team

Az ATSK Szeged versenyzői nagyszerűen szerepeltek a Kiskunmajsán megrendezett területi újonc és serdülő ranglistaversenyen. Az U11-es fiúk mezőnyében Kókai Ákos a dobogó második fokára állhatott fel, míg Kasa Zsombor a hatodik helyen végzett. A lányok között Erdélyi Blanka az ötödik helyet szerezte meg. Az U13-as lányok versenyében Szosznyák Emmának sikerül az éremszerzés, harmadik helyen zárt, Hangai Flóra ugyanebben a versenyszámban a hetedik lett. A serdülő lányok versenyében három szegedi jutott fela 16-os főtáblára: Sztanó Krisztina, Pelyva Boglárka és Szosznyák Emma.Győrben, a serdülő szabadfogású országos bajnokságon az SZVSE sportolója, Kiss Benedek az 52 kilós súlycsoportban magyar bajnoki címet szerzett.Tokodon rendezték a serdülő szabadfogású minősítő verseny harmadik fordulóját, itt Kiss Benedek harmadszorra sem talált legyőzőre, így ő képviselheti hazánkat Győrben június közepén a korosztályos Európa-bajnokságon.Kiskunfélegyházán nemzetközi, meghívásos versenyt tartottak. Az SZVSE-t öt sportoló képviselte a megmérettetésen, és négyen dobogóra is állhattak.Eredmények, gyermek korosztály, 42 kg: 1. Virág Bekény, diák II. korosztály, 32 kg: 1. Kun Nikolász, 5. Kun Noel, diák I. korosztály, 32 kg: 3. Kispéter Ákos, 69 kg: 2. Fődi István. Felkészítők: Bárkányi Zoltán, Szokoly Tamás, Nagymihály Ferenc.A cselgáncsozók junior diákolimpiájának Győr adott otthont. A Szatymazi SE szakosztályából első lett Sipos Dorina (57 kg), Godó Lívia (63 kg) és Tompa Péter (81 kg), míg második helyen zárt Lénárt Benedek (+100 kg).Ismét megrendezték a Kengurult, amelyen tizenkét óvoda gyermekei versengtek görkorcsolyával a lábukon játékos vetélkedőkben. A tizenhatodik ilyen jellegű eseményen százharminc hatéves mérette meg magát: holtversenyben a domaszéki Kincskereső Óvoda, a szegedi Dr. Boross József Utcai Óvoda és a Szegedi Tudományegyetem óvodája végzett az élen.A Magyar Grappling Szövetség Kecskeméten rendezte meg a 3. grappling diákolimpiáját. A grappling stílust a birkózás, a dzsúdó, a ju-jitsu és a BJJ stílusokból alakították ki, ahol a versenyzők különböző fojtásokkal, feszítésekkel próbálják az ellenfelüket a küzdelem feladásra kényszeríteni. A 13–18 éves tanulók indulhattak,43 egyesület 211 sportolója nevezett.A Szegedi Ju-Jitsu SE négy versenyzőjét indította mindkét versenyszámban.Eredményeik, gi versenyszám, 63 kg: 1. Demeter Donát (Deák Ferenc Gimnázium), 76 kg: 2. Rusz Regő (Karolina Gimnázium), nogi versenyszám, 76 kg: 1. Rusz Regő (Karolina-gimnázium), 63 kg: 3. Demeter Donát(Deák Ferenc Gimnázium).Az NKM Szeged VE versenyzői a Győrben rendezett maratoni kajak-kenu magyar bajnokságon szerepeltek. Csanki Márk duplázott: az U15-ös mezőnyben egyesben és Papp Lászlóval párosban is nyert, ezzel ő lett a legeredményesebb szegedi.Az NKM Szeged VE utánpótlás maratoni országos bajnoki érmesei, elsők: Zombori Dominik (C1 ifjúság, 18 km), Csorba Zsófia (C1 ifjúsági, 11 km), Csanki Márk (C1 serdülő, 15 km), Gyányi Levente (C1 kölyök, 10 km), MolnárCsepke, Varga Nelli (PC2 gyermek, 5 km), Kiss Ágnes (C1 kölyök, 5 km), Rescsik Csaba (K1 serdülő TA 5 km), Csanki M., Papp László (C2 serdülő, 15 km), Csanki Imre, Megyesi Botond (C2 kölyök, 10 km).Másodikok: Kiszely Petra (C1 kölyök, 5 km), Ozsgyáni Bence, Kupecz Kristóf (K2 kölyök, 10 km), Házi Ábel, Horváth- Fock Erik Tamás, Szabó Levente, Simon Péter (MK4 gyermek, 5 km), Bakos Ágnes, Nyerges Csenge (MK2 gyermek, 5 km), Bakos Nóra, Kelemen Blanka (MK2 gyermek, 5 km), Vörös Szonja (MK1 gyermek, 5 km).Harmadikok: Puljer Panna, Szalma Rádha (K2 kölyök, 10 km).Budapesten zajlott le a 24. magyar kick- box világkupa, amelyen 37 ország 247 egyesületének 1400 versenyzője mérte össze tudását. Ez a verseny minden évben a kick-box világ egyik legerősebb klubszintű világversenye, amelyet hagyományosan a magyar szövetség rendez meg. A szegedi Combat „D" SC 22 versenyzőt indított két szabályrendszerben összesen 39 nevezést leadva. Az erős mezőnyben jól felkészült ellenfelekkelvívott küzdelmekben elért szegedi utánpótláseredmény tizenöt érem: négy arany, három ezüst és nyolc bronz.Részletes eredmények, light-contact, kadett I., arany: Sashegyi Olivér (–32 kg), bronz: Nádasdi-Vad Tamás és Juhász Kevend (mindkettő –42kg), kadett II., ezüst: Németi Zsófia (–50 kg), Pataki Klaudia (+65 kg), bronz: Kovács Laura Fanni (–46 kg), Nagy Ramóna (–60 kg), Bogos Botond (–57 kg).Kick-light, kadett I., bronz: Nádasdi- Vad T. (–42 kg), kadett II., arany: Kovács L. (–46 kg), Németi Zs. (–50 kg), Nagy R. (–60 kg), bronz: Sebők-Papp Lilian (–60 kg), Pataki K. (+65 kg).A Combat „D" SC utánpótlás-versenyzői Esztergomban szerepeltek a korosztályos országos bajnokságon. A 15 induló sportoló két szabályrendszerben összesen 27 érmet hozott: tíz magyar bajnoki címet, hat ezüst- és tizenegy bronzérmet.Eredményeik, light-contact, kadett I., arany: Sashegyi Olivér (–32 kg), Bogos Botond (+47 kg), ezüst: Juhász Kevend (–37 kg), bronz: Nádasdi-Vad Tamás és Pataki Botond (–42 kg), kadett II., arany: Kovács Laura Fanni (–46 kg), Nagy Ramóna (–60 kg), Pataki Klaudia (+65 kg), ezüst: Németi Zsófia (–46 kg), bronz: Prajda Szonja (–46 kg), Sebők-Papp Lilian és Rajos Léna (–60 kg), Szabó Dániel (–52 kg).Kick-light, kadett I., arany: Sashegyi O. (–32 kg), Juhász K. (–37 kg), Bogos Botond (+47 kg), ezüst: Rácz Nimród (–42 kg), bronz: Nádasdi-Vad T. (–42 kg), kadett II., arany: Kovács L. (–46 kg), Nagy R. (–60 kg), ezüst: Németi Zs. (–46 kg), Rajos L. (+60 kg), Pataki K. (+65 kg), bronz: Prajda Sz. (–46 kg), Sebők-Papp L. (–60 kg), Gazsó Ákos (–42 kg), Szabó D. (–52 kg). Edzők: Stricz Richárd, Szabó Norbert, Mamedov Csaba, Zsarkó Dániel Péter, Tóth Gábor.Véget értek a bajnokságok a Szegedi RSE számára, lezajlottak a gyermek- és ifjúsági csapatok számára a helyosztók.Országos gyermekbajnokság, helyosztó, Szeged, József Attila Általános Iskola: MVSC-MVSI–Szegedi RSE 0:3, Szegedi RSE II.–MVSC-MVSI 1:3, Szegedi RSE– Szegedi RSE 2 3:0. Az SZRSE a 16., az SZRSE II. a 18. helyen zárta a bajnokságot.Országos ifjúsági bajnokság, helyosztó: MTK-Budapest–Szegedi RSE 3:0, Szegedi RSE–Haladás VSE-SI 3:1. Az SZRSE a bajnokság 8. helyén végzett.Budapesten rendezték meg a rúdsport magyar bajnokságot, amelyen a szegedi Sun City Rúd Fitness Stúdió versenyzői idén is kiemelkedően szerepeltek.Gera Dorottya (14 éves) az elit gyermek egyéni kategóriában a dobogó legfelső fokára állhatott.– Büszke vagyok Dorkára és az ő kitartó munkájára. Amellett, hogy nem csak rúdsportban versenyzik, végig kitartó és céltudatos volt a felkészülés alatt, a versenyen pedig szépen teljesítette a gyakorlatát – nyilatkozta Gera Dorottya edzője, Kelemen Orsolya. Az első hellyel a szegedi versenyző kvalifikálta magát az idei rúdsport-világbajnokságra, amelyet júliusban Spanyolországban rendeznek meg.Csehország fővárosa, Prága adott otthont az MWF-XV. európai sportmazsorett-bajnokságnak.A Makói Majorette TSE utánpótlás-versenyzőinek eredményei, kadettek, POM Basic kategória, csapat: 1. Makó (Süveg Janka, Széll Zoé, Tábori Flóra, Forgács Regina, Joó Anna, Takács Viktória, Pipicz Hajnalka, Molnár Gabirella, Veréb Virág, Kaposvári Dorina). Minik, bronzminősítés: Makó (Süveg J., Széll Z., Tábori F., Forgács R., Kaposvári D.). Triók: 2. Makó (Süveg J., Széll Z., Tábori F.). Junior POM Master kategória, triók: 2. Makó (Kocsár Fanni, Mikáczó Melánia, Pető Vanessza). Duók 5. Gregor Lilla, Tábori Fanni.A szegedi Goodwill Pharma Tisza Tollas SE tollaslabdázói legutóbb a Cesky Krumlov U15-ös nemzetközi csapatversenyen indultak Csehországban hat fővel, Mucsi Benedek, Könczöl Ádám, Sebők Barnabás, Vetor Nikol, Vetor Tánya és Dudás Nelli részvételével. A csapat előbb kikapott a cseh korosztályos válogatottól 4–1-re, viszont legyőzte a dán Esbjerget 3–2-re, a német Sachsent 5–0-ra. Az utolsó csoportmeccsen 4–1-re kikaptak a cseh Rychnov ellen, így az 5–8. helyért folytathatták. A helyosztókon előbb legyőzték a dán Svendborgot 4–1-re, majd az 5. helyért rendezett találkozón a csoportból már ismert Esbjerget újra 3–2-re múlták felül. A szegediek 12 egyéni meccsből tízet megnyertek, a párosoknál ez az arány 18 mérkőzésből hét győzelem.