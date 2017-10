Pályán az utánpótlás: a Phoenix Fitness minden versenyzőjének nyakába került érem

A Phoenix Fitness versenyzői közül mindenki nyert érmet. Fotó: Phoenix Fitness

Kaposváron rendezték a serdülő leány országos bajnokságot. A versenyen az SZVSE-ből Major Nóra 65 kg-ban nem talált legyőzőre, míg Micsiz Nóra a +65 kg-ban az ötödik helyen végzett. Edzőik: Nagymihály Ferenc és Bárkányi Zoltán.Csongrád adott otthont a megyei duatlon diákolimpia döntőjének, ahol 110 versenyző állt rajthoz. A Csongrád Megyei Diáksport Szövetség megbízásából a rendező Csongrádi Idegenforgalmi SE mindent megtett, hogy egy jó hangulatú verseny legyen a szép környezetben. A megyei versenyzőkön kívül a kiskunfélegyházi csapat is képviseltette magát a nyílt futamokban.A megyei eredmények, I. korcsoport, fiúk: 2. Giricz Gábriel, lányok: 1. Czinner Szófia, 2. Horváth Jázmin Napsugár, 3. Fajkusz Nóra. Csapat: 1. Csongrádi Idegenforgalmi SE (Fajkusz Nóra, Horváth Jázmin, Molnár Zsófi, Hajdu Hanna, Simonovits Kincső). II. kcs., fiúk: 3. Dancsó Péter, lányok: 1. Giricz Abigél, 2. Mészáros Laura. Csapat: 1. Csongrádi Idegenforgalmi SE (Dancsó Péter, Kosztolányi Ferenc, Ormos-Gonda Csongor, Szűcs Barnabás).III. kcs., A kategória, fiúk: 1. Radics Milán, 3. Szabó Kornél, lányok: 2. Joó Luca, 3. Szabó Jusztina. Csapat: 1. Csongrádi Idegenforgalmi SE (Radics Milán, Dobai Konrád, Dobai Dávid). B kategória, fiúk: 1. Cziner Ábel, 2. Juhász Olivér, 3. Túri Barnabás, lányok: 1. Mészáros Réka, 2. Prozlik Melinda, 3. Oroszi Abigél. Csapat, fiúk: 1. Szentes, Koszta József Általános Iskola (Túri Barnabás, Rakk Levente, Fábián Tamás), lányok: 1. Koszta József Általános Iskola (Prozlik Melinda, Orosz Abigél, Tényi Réka). IV. kcs., A kategória, fiúk: 3. Sonkolyos Ádám, lányok: 1. Fodor Kira, 2. Török Panni. B kategória, fiúk: 1. Hajdu László, 2. Locskai Zsolt, 3. Giricz Dávid. Csapat: 1. Koszta József Általános Iskola (Hajdu László, Locskai Zsolt, Pásztor Dávid). V. kcs., A kategória, fiúk: 1. Tóth Máté, lányok: 1. Kovács Fruzsina, 2. Kasza Blanka, 3. Tábori Lilla. Csapat: 1. Csongrádi Idegenforgalmi SE (Kovács Fruzsina, Kasza Blanka, Tábori Lilla). VI. kcs., A kategória, fiúk: 1. Kovács Márton, 2. Szabó Áron Krisztián, lányok: 1. Ruzsa Kata. Nyílt futam: 1. Szőlősi Renátó, 2. Csányi Róbert, 3. Nyéki Péter.Megkezdte az idényt a Phoenix Fitness: Mogyoródon rendezték meg az országos fit-kid dance és danceshow versenyt. A szegedi versenyzők remekül teljesítettek, mindenki nyakába érem került. Szalai Léna (IV. kcs.) a legnépesebb mezőnyben a harmadik helyen végzett. A csapatoknál a II. korcsoportban az Ice Cream nevű formáció (Gémes Gerda, Gyimesi Regina, Kajtár Lujza, Kiss Neszta, Ruzsa Lili, Tóth Tamara, Zsebők Gréta) a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A III. korcsoportban a We got the beat (Barabás Gréta, Fekete Szonja, Füle Alíz, Kövér Emili, Osznovics Kincső, Szalai Léna, Vidiczki Dorina), a IV. korcsoportban a Something New nevű csapat (Bessenyei Lili, Németh Anna, Popik Petra, Simon Lilla, Tasnádi Boglárka) nyert aranyat.A versenyzőket Almási Dóra, Balázs Kinga, B. Tóth Lili és Czavalinga Dóra készítette fel. A következő megmérettetés október 21-én és 22-én lesz Írországban, Dublinban, ahol a klub fennállása során először vehet részt Európa-kupán. A nemzetközi versenyen összesen tizenhat sportolójuk indul.

A szegedi Bodor Karate és Rekreációs KHSE remekül szerepelt a Szekszárdon megrendezett XIV. Cikádor-kupán, valamint a budapesti wado open magyar bajnokságon.Eredményeik, 14. Cikádor-kupa, Szekszárd, 8–9 évesek, formagyakorlat: 2. Kis Konor, 10–11 évesek, formagyakorlat: 1. Roka Dario, 2. Kis Miron, 3. Pernyész Kristóf, küzdelem: 1. Roka és Pernyész, 3. Séllei Csenge, 14–15 évesek, küzdelem: 2. Hegedűs Adrián, 5. Hajagos Norbert, küzdelem: 3. Hajagos. Csapatösszesítésben az utánpótlás kategóriában 5., haladóban 9. helyen végzett a csapat.Wado open magyar bajnokság, Budapest, 10–11 évesek, formagyakorlat: 1. Roka, 3. Séllei és Pernyész, küzdelem: 1. Pernyész, 2. Roka és Séllei. 14–15 évesek, formagyakorlat: 2. Hajagos, 5. Hegedűs, küzdelem: 2. Hegedűs, 3. Hajagos, 16–17 évesek, küzdelem: 3. Hegedűs. Csapat formagyakorlat: 3. Bodor KHSE (Hajagos, Roka, Hegedűs).Balmazújváros (7.)–PICK Szeged (1.) 24–26 (15–16)Férfi ifjúsági I. osztály, Keleti csoport, 4. forduló.Nyíregyháza (3.)– PICK Szeged (10.) 35–24 (17–12)Férfi ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 4. forduló.Vecsés (11.)–ContiTech FKSE-Algyő (8.) 29–26 (12–12)Férfi ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 4. forduló.Kiskunfélegyháza (11.)–ContiTech-Makó (2.) 28–35 (16–17)Férfi ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 3. forduló.A Makó legjobb gólszerzői: Sándor R. 10, Dóczi 9, Szabó R. 6, Varga R. 5 góllal.Kisvárda (12.)–PC Trade Szeged KKSE (9.) 26–35 (11–15)Női ifjúsági I. osztály, Keleti csoport, 4. forduló.SZKKSE: Cseh, Jakab (kapusok), Kovács Sz. 6, Bognár 7, Kertész 4, Balázs 2, Fehér 2, Király 3, Stachó 2, Sánta 3, Baranyi 3, Miklós 2, Körtvélyesi 1, Jakus, Bognár. Edző: Baunok Bernadett.Baunok Bernadett: – A hosszú út miatt tartottam a meccstől, mindentől függetlenül bíztam a játékosaimban. Megérdemeltük a győzelmet. Örömteli, hogy teljesítményével mindenki hozzájárult a győzelemhez.Kézilabda Szeged SE (9.)– Pénzügyőr (4.) 31–36 (16–18)Női ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 4. forduló.KSZSE: Kovalcsik, Jankó (kapusok), Szilágyi 1, Czifra 2, CSÁKI 19, Bodrogi, Jakabovits 2, Mike 1, Koczkás, Bitó, Sorensen 1, SZABÓ 3, GYÖNGYÖSI 2, Prágai. Edző: Forgó Nikolett.Forgó Nikolett: – Az ellenfél kezdte jobban a meccset, a mi játékunk kissé álmosan döcögött, de sikerült partiba kerülnünk. A második játékrész végig szoros volt, az ellenfelünk kettős emberfogására azonban már nem tudtunk reagálni a végjátékban.Szentendre (2.)–HLKC (5.) 37–25 (18–14)Női kézilabda II. osztály, Keleti csoport, 4. forduló.Felföldi István SE (7.)–FKSE-Algyő (1.) 37–37 (17–19)Női kézilabda III. osztály, Délkeleti csoport, 3. forduló.FKSE-Algyő: Koncz – Dudás 11, Fejes 12, Benák 4, Balog 4, Mircse 1, Sobester 2. Csere: Szabadkai (kapus), Korom 1, Igaz 2, Székesi. Edző: Almási Dóra.Szolnok (10.)–Makó KC (11.) 22–20 (10–6)Női kézilabda III. osztály, Délkeleti csoport, 3. forduló.Naturtex-SZTE-Szedeák (3.)–Zalaegerszeg (8.) 93–76 (26–13, 27–18, 25–21, 15–24)Férfi U20, NB I A csoport, 2. forduló.A szegedi pontszerzők: Révész 22, Bonifert B. 15/3, Kerpel-Fronius G. 13/9, Goldring 11, Vágvölgyi 9/3, Varga Á. 6/3, Mayer 6, Polányi 6/6, Antal 3/3, Börcsök 2.Vasas Akadémia–Vásárhelyi Kosársuli 91–89 (20–22, 21–15, 28–33, 22–19)Férfi U20, NB I B, Piros csoport, 4. forduló.A vásárhelyi pontszerzők: Béres 35, Tóth-Baranyi 26, Horvát 9, Domján 8, Bálint 7, Kun 4.ZF-Eger (7.)–Szegedi Vízipóló Suli (6.) 13–15 (6–3, 3–5, 2–3, 2–4)I. osztályú gyermekbajnokság, A csoport, 3. forduló, Eger.A szegedi gólszerzők: Lakatos 7, Mikházi 3, Vojnár 2, Tanács 2, Berkó.ZF-Eger (6.)–Szegedi Vízipóló Suli (13.) 19–8 (5–1, 7–2, 5–1, 2–4)I. osztályú serdülőbajnokság, A csoport, 3. forduló, Eger.A szegedi gólszerzők: Tóth Á. 3, Antal, Paczuk, Stefula, Almási, Markulik.ZF-Eger (5.)–Szegedi Víziplóló Suli (12.) 21–17 (5–4, 6–4, 5–5, 5–4)I. osztályú ifjúsági bajnokság, A csoport, 3. forduló, Eger.A szegedi gólszerzők: Rácz-Fodor 5, Holka 4, Börcsök 4, Szepes 2, Vidovics 2.Legrand-Szentes (10.)–AVUS (12.) 10–9 (4–1, 2–3, 2–2, 2–3)I. osztályú gyermekbajnokság, A csoport, 3. forduló, Szentes.A szentesi gólszerzők: Bán 2, Rébeli Szabó Á. 2, Czirbus, Kudella, Makán, Kürti-Szabó,Takács K., Gila.Legrand-Szentes (7.)–AVUS (12.) 14–13 (5–3, 3–3, 2–1, 4–6)I. osztályú serdülőbajnokság, A csoport, 3. forduló, Szentes.A szentesi gólszerzők: Barna 4, Bozó 4, Kertész 2, Mácsai 2, Korom, Gut.Legrand-Szentes (6.)–AVUS (10.) 11–6 (4–2, 2–2, 2–1, 3–1)I. osztályú ifjúsági bajnokság, A csoport, 3. forduló, Szentes.A szentesi gólszerzők: Tóth Gy. 5, Bozó 4, Flajsman, Katona.