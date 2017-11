Pályán az utánpótlás: birkózástól a fitneszen át a sportlövészetig

Birkózás



Az SZVSE serdülő korosztályú birkózói remekeltek a szabadfogású csapatbajnokság területi fordulóján Törökszentmiklóson.



A csapat két újonc és két leány versenyzővel az előkelő második helyen végzett, amivel kivívta az országos megmérettetésen való részvétel jogát. A csapat tagjai: Micziz Nóra, Kiss Benedek, Nagymihály Ferenc, Major Nóra, Lele Tamás, Herczeg Bálint, Ádok Olivér és Döme Kristóf, felkészítők: Nagymihály Ferenc, Kiss Tamás, Kiss Gergely, Szabó-Czibolya Gábor.



Cselgáncs

A nemzetközi és hazai korosztályos versenyekről számos érmet hoztak el a Szegedi Judo SE versenyzői. Az őszi versenyidő- szak végéhez közeledve kijelenthető, hogy remek évet zártak: a klub 2018-at előreláthatólag hat korosztályos válogatott kerettaggal kezdi meg. Edzők: Bacsa Gábor, Kovács Szabolcs, Neu László.

Eredményeik, diák A-B országos bajnokság, Debrecen, 49 kg: 1. Csányi Tamás, 60 kg: 3. Huszta Levente, 45 kg: 2. Selyben Zsigmond, 41 kg: 5. Szabó Konrád. U23-as ob, Cegléd, 52 kg: 2. Kopasz Fanni, 73 kg: 5. Tóth Botond. Ifjúsági B ob, Győr, 55 kg: 7. Bóka Botond, 73 kg: 1. Ménesi Gergő, 2. Szecsei Viktor, 5. Tóth Botond, +70 kg: 1. Ménesi Beatrix. Nemzetközi ifjúsági verseny, Kisinyov, 55 kg: 3. Bóka Botond. Koroska Open nemzetközi serdülőverseny, Siovenj Gradec, 55 kg: 3. Bóka Botond, +63 kg: 1. Ménesi Beatrix. Diák C ob, Százhalombatta, 42 kg: 5. Erdélyi Andor. Ifjúsági Ek, Győr, 52 kg: 1. Kopasz Fanni, 73 kg: 5. Tóth Botond.



A Szatymazi SE versenyzői a serdülő országos bajnokságról egy érmet és több értékes helyezést hoztak haza.



A Szatymazi SE eredményei, serdülő ob, Siklós, bronzérmes: Sipos Dorina (57 kg), ötödik: Országh Dávid (+81), hetedik: Tetlák Abigél (44 kg), Farkas Ramóna (48 kg). Edzők: Szabó Csaba, Katona Pál, Kovács Bence.



Fitnesz

Szombaton országos fit-kid versenyt rendez Mórahalmon a szegedi Phoenix Fitness. Az I. osztályú csoportos és II. osztályú egyéni Grand Prix 10 órakor kezdődik a Móradombi Sportcsarnokban, a Mini Hungary Parkkal szemben. Körülbelül 250 versenyzőre számítanak. A szegedi klubot Keresztúri Kata, Szabó Vivien, Szőnyi

Noémi, Göröncséri Virág, Narozsnik Laura, Sisák Barbara, Vidiczki Jázmina, Gera Dorottya, Kéri Romina, Tőkés Laura, Kecskés Réka, Kecskés Lili, Krivokapics Katarina, Szabó Nóra, Domonkos Luca és Magyar Janka képviseli.



Jégkorong

U18, 11. forduló: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű-DAB–Vasas 1–6 (1–2, 0–2, 0–2), a szegedi gólszerző: Gulácsi Ábris. U14, III. csoport, 6. forduló: Ferencvárosi TC–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 0–4 (0–1, 0–0, 0–3), a szegedi gólszerzők: Wenner Miklós Barnabás (2), Faragó Marcell, Vas Bence Márton.



Kézilabda

Békés (6.)–PICK (2.) 25–26 (10–14)

Férfi ifjúsági I. osztály, Kelet, 9. forduló.



Budai Farkasok (4.)–ContiTech FKSE- Algyő (11.) 40–22 (17–9)

Férfi ifjúsági II. osztály, Kelet, 9. forduló.

PICK Szeged II. (8.)–Mezőkövesd (1.) 17–22 (10–10)

Férfi ifjúsági II. osztály, Kelet, 9. forduló.



Karcag (9.)–ContiTech-Makó (2.) 30–31 (17–17)

Férfi ifjúsági III. osztály, Délkelet, 9. forduló.

A legjobb makói góldobók: Zsiga 9,

Sándor 8, Varga R. 7 góllal.



Gyula (3.)–FKSE-Algyő (4.) 29–29 (14–15)

Női ifjúsági III. osztály, Keleti csoport, 9. forduló. Gyula, 90 néző. Vezette: Juhász, Szabó.

FKSE-Algyő: Koncz, Szabadkai, Bodor (kapusok), Fejes 10/1, Benák 7/1, Simon 4, Dudás 3, Ágoston és Mircs 2-2, Korom 1, Balog, Székesi, Sóbester, Turi. Edző: Almási Dóra.



Makó (10.)–Gyomaendrőd (8.) 26–15 (11–5)

Női ifjúsági III. osztály, Kelet, 9. forduló.



Kosárlabda

Vásárhelyi Kosársuli (5.)–Nyíregyháza (6.) 87–68 (22–20, 16–23, 27–14, 22–11)

Férfi U20, NB I B Piros csoport, 10. forduló.

A vásárhelyi pontszerzők: Béres 25/9, Horvát M. 18/15, Domján 16/6, Bálint 15, Tóth Baranyi 6, Szepesi 4, Szabó V. 2, Nagy D. 1.



Labdarúgás

Első alkalommal rendezték meg az U9-es alközponti válogatottak tornáját Tiszakécskén. A tornán a Kecskeméti Regionális Utánpótlásközpontból a bajai, a szolnoki, a ceglédi, a kiskunhalasi, a kecskeméti és a szegedi válogatottak vettek részt, amelyek magját a csoportválogatottakból kikerült gyerekek alkották.



A Szeged 2011 válogatott eredményei: Szeged 2011–LUA Baja válogatott 6–0, Szeged 2011–Kecskemét válogatottja 2–2, Szeged 2011–Ceglédi válogatott 6–1, Szeged 2011–Szolnok válogatottja 8–2, Szeged 2011–Kiskunhalas Szilády válogatott 3–2. A végeredmény: 1. Szeged 2011, 2. Kecskemét, 3. Kiskunhalas, 4. Szolnok, 5. Cegléd, 6. Baja. A torna álomcsapatába a Szeged 2011-ből Mádi Flórián és Hödör Bence került be. A Szeged 2011 edzői: Király Dávid, Vágó Mihály, Majó Ádám.



Ritmikus gimnasztika

A szegedi ANIL Ritmikus Gimnasztika SE idén alakult, de az oktatás tanfolyami keretek között már 1997 óta működik.



A klub sportolói legutóbb a budapesti Berczik Sára Emlékversenyen vettek részt. Az ANIL RG SE összesen 14 egységet indított a szabadidős duó, trió és csapat kategóriákban, hat korosztályban.



Eredményeik, gyermek 2 trió: 2. Horváth Minna, Rigó Szonja, Tóth Emma (Zsombó) – ezüst minősítés, gyermek 1 csapat: 2. Farkas Zsóka, Juhász Fernanda, Mészáros Fanni, Nagy Zsanett (Üllés) – arany, 7. Kajári Izabella, Kis Blanka, Kiss Zoé, Maróti Lívia, Petrács Alexandra, Tóth Eszter (Szatymaz) – bronz, serdülőcsapat: 1. Csíkos Júlia, Dohány Eszter, Oláh Bianka, Salánki Martina (Szatymaz) – arany, 3. Babos Réka, Csenteri Zita, Gyuris Boglárka, Mangó M. Málna, Tóth G. Dóra (Zsombó) – ezüst, serdülőduó: 1. Csenteri Zita, Mangó M. Málna – arany minősítés, 4. Gyuris Boglárka, Tóth G. Dóra – ezüst, junior 2 csapat: 3. Bátki-Fazekas Lenke, Csenteri Zsuzsánna, Ökrös Julianna (Zsombó), Bohr Anna (Sándorfalva), Riesing Borka (Szeged) – ezüst, junior 2 duó: 3. Csenteri Zsuzsánna, Ökrös Julianna – arany, junior trió: 3. Bátki-Fazekas Lenke, Bohr Anna, Riesing Borka – ezüst, 4. Hegykői Boglárka, Nyári Viktória, Szanka Boglárka (Szatymaz) – ezüst, junior 1 csapat: 1. Csányi Orsolya, Gera Henrietta, Farkas Fanni, Farkas Laura (Szatymaz), Lakatos Anna (Szeged) – arany, felnőttcsapat: 1. Bárkányi Flóra, Kőhegyi Ágnes, Kőhegyi Réka, Nyeste Borbála (Szatymaz), Kocsis-Savanya Bianka, Polonyi Eszter (Szeged) – arany, felnőtt trió: 1. Gábor Violetta, Kiss Dea, Kőhegyi Réka (Szatymaz) – arany. Edzők: Gáborné Madácsi Ildikó, Gábor Violetta.



Rövidpályás gyorskorcsolya

A hétvégén Szófiában, a Danubia-kupa 3. fordulóján vett részt a Szegedi Korcsolyázó Egyesület hat versenyzője – közülük ketten a juniorválogatott színeiben álltak rajthoz. A szegediek a legtöbb versenytávon másodperceket javítva megfutották eddigi leggyorsabb időeredményeiket, még egy új országos korosztályos rekord is született 1000 méteren Somodi Maja révén. Ozsváth Lili junior C kategóriában a juniorválogatott tagjaként megjavította 500 méteren eddigi legjobb időeredményét, és a 15. lett. Ugyanitt Jászapáti Péter 1500 méteren másodikként ért célba, illetve megjavította 500 méteren saját korábbi legjobbját, majd 1000 méteren kilökték, mégis őt zárták ki, így összetettben negyedik lett. Váltóban ezüstéremmel tért haza. A junior D kategóriában Somodi Maja országos rekordja, illetve két távon megfutott új egyéni csúcsa bizonyítja rátermettségét, ő is negyedikként zárt. Kormányos Nina mindhárom távon javított az időeredményein, számos taktikai megoldást próbált ki a versenyen, 22. lett. A junior E korcsoportban Liszli Gábor nem először bizonyította elszántságát, kiegyensúlyozott versenyzéssel a második helyen végzett korcsoportjában. Vágfalvi Máté jól kezdett, majd 333 méteren egy esés miatt visszacsúszott a rangsorban. 500 méteren a döntőig jutott, ahol egyéni legjobbját korcsolyázta. Összetettben ötödik lett.



Sportlövészet

Két Csongrád megyei lövészklub képviseltette magát a serdülők nyíregyházi országos bajnokságán: a Délvidéki Lövészakadémia Algyő-Szeged csapata és a Cél-Tudat SE.



Eredmények, Cél-Tudat SE, lányok, légpisztoly, 40 lövés: 1. Jákó Miriam 367 kör, légpuska, 40 lövés: 1. Jákó

393 kör, 2. Jójárt Viktória 388 kör, 13. Mangó Málna 354 kör, 15. Fehér Panka 340 kör, csapatverseny: 2. Cél-tudat SE (Jójárt, Mangó, Fehér), fiúk: 13. Rescsik Csaba 354 kör.



Délvidéki Lövészakadémia, légpisztoly, 40 lövés: 7. Thielicke Tilda 314 kör, 9. Panyor Kamilla 299 kör, 11. Hajduk Vivien 247 kör, csapatverseny: 3. Délvidéki Lövészakadémia, légpuska, 40 lövés: 9. Panyor, 16. Thielicke, 17. Hajduk, csapatverseny: 4. Délvidéki Lövészakadémia (Panyor, Thielicke, Hajduk) 1015 kör. A lányok a Békéssámsoni Általános Iskola tanulói, edzőjük Andrássy Árpád, Pernyész Csaba és Virág Zoltán.



A Cél-Tudat SE versenyzője, Nagy Vivien a fennálló korosztályos világcsúcsnál jobb eredménnyel, 240,4 körrel győzött a Hungarian Open junior légpisztoly versenyszámban, és megelőzte vb-résztvevő csapattársait, Egri Viktóriát és Major Veronikát.



Torna

A hétvégén rendezték a Magyar Torna Szövetség akrobatikus torna szakágának magyar bajnokságát. A szegedi MOVET SE sportolói közül tíz versenyző kvalifikálta magát, ahová az egész éves teljesítmény alapján kategóriánként az ország legjobb hat egysége juthatott be. A versenyen a Segesváry Zoé, Kocsis Kincső páros és a Csillag Alíz, Havellant Lida, Bencsik Rezmány Zsófia hármas az újoncok kategóriájában hozta el az aranyérmet, így 2017 bajnokai lettek. Serdülő II. korosztályban Újlaki Hédi, Dobler Diána, Zsolczai Sára és triója ezüst-, serdülő I. női páros kategóriában Tóth Katica és Tajti Ágnes bronzéremmel gazdagodott.



Vízilabda

AVUS Szombathely (13.)–SZVPS (5.) 5–14 (2–4, 1–5, 1–2, 1–3)

Gyermek fiú országos bajnokság, 9. forduló.

A szegedi gólszerzők: Tanács 3, Kőrffy 3, Mikházi 2, Vojnár 2, Berkó 2, Leinweber, Horváth.



AVUS Szombathely (13.)–SZVPS (12.) 12–8 (5–2, 4–0, 2–1, 1–5)

Serdülő fiú országos bajnokság, 9. forduló.

A szegedi gólszerzők: Antal 3, Almási, Paczuk, Katona, Markulik, Vojnár.



AVUS Szombathely (10.)–SZVPS (12.) 10–8 (1–1, 4–3, 2–1, 3–3)

Ifjúsági fiú országos bajnokság, 9. forduló.

A szegedi gólszerzők: Börcsök 3, Szepes 2, Vidovics, Antal, Szalai.



OSC (12.)–Legrand-Szentes (8.) 5–16 (0–5, 1–2, 2–6, 2–3)

Gyermek fiú országos bajnokság, 9. forduló.

A szentesi gólszerzők: Kasza 8, Kürti-Szabó 3, Nagyistók 2, Kormányos, Vecseri, Félegyházi.



OSC (14.)–Legrand-Szentes (11.) 9–11 (2–2, 0–4, 3–1, 4–4)

Serdülő fiú országos bajnokság, 9. forduló.

A szentesi gólszerzők: Kertész 5, Barna M. 3, Kasza, Szporny, Sóti.



OSC (14.)–Legrand-Szentes (9.) 5–13 (2–3, 1–3, 1–4, 1–3)

Ifjúsági fiú országos bajnokság, 9. forduló.

A szentesi gólszerzők: Bozó 6, Katona 3, Tóth Gy., Kertész Kenyeres, Korom, Yingyi.