Pályán az utánpótlás: elkezdődött a tavaszi szezon a fitnesseknél, 11 érmet nyert a Hód Úszó SE

A Hód Úszó SE sportolói 11 érmet szereztek a Hóvirág-kupán. Fotó: Hód Úszó SE

A hétvégén rendezték a mezei futó országos bajnokságot, amelyen az SZVSE két atlétája, Imre Petra és Hellai Ákos is részt vett az újoncok között. A 3000 méteres távon a 12 éves Imre Petra bajnok lett a lányoknál, a fiúk között Hellai a 20. helyen zárt. A versenyzőket Szabó Erzsébet készítette fel.Három ifjúsági válogatott nyolcasban volt érdekelt a budapesti évadnyitó evezős versenyen az NKM Szeged a Dunán. A táv a sodrás miatt 3000 méternek felelt meg.A fiú A nyolcasban négy szegedi ült, Király Csaba, Kunstár Márk, Király Miklós és a kormányos Kovács Péter. Az ifik között első helyen végeztek, az összesítésben másodikok lettek. A fiú B nyolcasban két szegedi volt, Rakonczai Péter és Szabó Gábor. Hajójuk az A csapat után 13 másodperccel lemaradva szerzett ezüstöt ifiben, összesítésben hetedikek lettek. A női ifiválogatottban két szegedi volt Tari Kitti és Daka Zsófia, akik a női összesítésben első, a teljes mezőnyben harmadik helyen zártak.Elkezdődött a tavaszi szezon a szegedi Phoenix Fitnessnél: a fit-kid dance és dance- show versenynek Csongrád adott otthont. Szalai Léna egy népes korcsoportban, huszonnyolc versenyző között végzett az első helyen. Danceshow kategóriában a We got the beat elnevezésű csapat (Barabás Gréta, Fekete Szonja, Füle Alíz, Kövér Emili, Osznovics Kincső, Szalai Léna, Vidiczki Dorina) arany-, a Something New (Bessenyei Lili, Németh Anna, Popik Petra, Simon Lilla, Tasnádi Boglárka) ezüst-, a Fagyi (Gémes Gerda, Gyimesi Regina, Kajtár Lujza, Kiss Neszta, Ruzsa Lili, Tóth Tamara, Zsebők Gréta) bronzérmet szerzett. A versenyzőket Almási Dóra, Balázs Kinga, B. Tóth Lili és Czavalinga Dóra készítette fel.U16, rájátszás, C csoport, 2. forduló: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–UTE 3–4 (1–2, 0–1, 2–0, 0–0, 0–1) – hosszabbítás után, a szegedi gólszerzők: Sánta William (2), Pallós Bertalan. 3. forduló: UTE–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 6–1 (3–0, 0–1, 3–0), a szegedi gólszerző: Sebők Krisztián. Az egyik csapat második győzelméig tartó párharc győztese: az UTE 2:1-gyel.Női ifjúsági I. osztály, Keleti csoport, 17. forduló: PC Trade Szeged KKSE (10.)– FTC (1.) 21–42 (9–25). PC Trade Szeged KKSE: Cseh, Csanádi (kapusok) – Bognár 1, Kovács Sz., Stachó 6, Balázs 2, Fehér 4, Balog 3, Baranyi 1, Király, Szöllősi 4, Körtvélyesi, Jakus. Edző: Baunok Bernadett.Női ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 17. forduló: K. Szeged SE (10.)–Gyömrő (7.) 37–25 (23–12). KSZSE: KOVALCSIK, Jankó (kapusok) – CZIFRA 5, JAKABOVITS 4, TISÓCZKI 1/1, Gyuris 1, Bodrogi 2/1, Prágai, Perényi 1, Bitó 2/1, CSÁKI 11, MIKE 6, SZABÓ 3, Naszradi 1. Edző: Komáromi Endre, Forgó Nikolett.Pénzügyőr (5.)–HLKC (4.) 26–16 (15–12).Női ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 16. forduló: Békéscsaba II. (5.)– Makói KC (10.) 24–23 (12–12).Makói KC: Stefanik (kapus) – Bozsó, Farkas, Kakuszi, Rácz, Szűcs, Dénes Dominika 8/2, Dénes Dorka 6, Hadobás 6, Szél 3, Bugyi. Edző: Balázs Erika.FKSE-Algyő (4.)–Abony (9.) 22–14 (10–6). FKSE: Szabadkai – Sávai 3, Ágoston, Benák 5, Simon 2, Fejes 3, Korom 3/1. Csere: Koncz (kapus), Dudás 5, Igaz 1/1, Balog, Székesi. Edző: Almási Dóra.Férfi ifjúsági I. osztály, Keleti csoport, 17. forduló: Békéscsaba DKSE (8.)–PICK Szeged (2.) 24–23 (14–11).Férfi ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 17. forduló: PICK Szeged (7.)–Törökszentmiklósi Székács KE (12.) 52–22 (31–10). A PICK gólszerzői: Kocsik 10, Gitay-Gorzó 8, Tusjak 7, Tóth-Molnár 6, Szőke, Földi, Gercsó 5-5, Szabó, Mokcsay, Makula 2-2.Törökszentmiklósi KE (9.)–ContiTech FKSE-Algyő (10.) 42–29 (21–10).Férfi ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 16. forduló: ContiTech Makói KC (1.)–Kondoros (10.) 50–27 (23–10). A legjobb makói góllövők: Lajtár 14, Sándor 12, Kollár 5, Varga R. 4, Zsiga 3, Graur 3.Békéscsabán küzdöttek a szegedi Combat „D" SC utánpótláskorú versenyzői a diákbajnokságra készülve. Összesítésben a 12 versenyző a három szabályrendszerben 19 medált, hat aranyat, hét ezüstöt és hat bronzot nyert. Eredményeik, Ábrahám Zoltán, point-fighting: 2., light-contact és kick-light: 1. Bálint Roland, light- contact: 2. Bogos Botond, light-contact és kick-light: 1. Gazsó Ákos, light-contact: 3., kick-light: 2. Gazsó Ármin, kick-light: 2. Mészáros Kata, point-fighting: 3. Mészáros Zsombor, light-contact: 3. Nádasdi-Vad Tamás, point-fighting: 2., light-contact és kick-light: 1. Prajda Szonja, light- contact és kick-light: 3. Rácz Nimród, light- contact: 2. Süli Ákos, light-contact: 2. Szloboda László, point-fighting: 3. Edzők: Tóth Gábor, Mamedov Csaba és Szabó Norbert.U20, NB I A, 24. forduló: Körmend–Naturtex-SZTE-Szedeák 72–92 (9–30, 29–18, 20–16, 14–28), a szegedi pontszerzők: Goldring 26/24, Révész 18, Mike 16/12, Bonifert B. 15/3, Kerpel-Fronius 13/3, Mayer 4.Fiú országos minibajnokság, Budapest: Szegedi RSE–MAFC 3:0, SZRSE–Kazincbarcika 1:2, Hercules–SZRSE 0:3, Székesfehérvár–SZRSE 2:1, SZRSE–Pénzügyőr SE 2:1. Az SZRSE a harmadik helyen végzett. Országos gyermekbajnokság, elődöntő szakasz, 1. forduló, Kaposvár: SZRSE– Kaposvár RA 1:3, SZRSE–Szolnoki RA 1:3, SZRSE–Kunhegyes 3:0. Szeged-kupa 2018, Arany János Általános Iskola, leány–fiú szupermini: 4. SZRSE I., 16. Vidux II., 18. Vidux I. Etelka sori sportcsarnok, leány mini, kiemelt kategória: 4. SZRSE I., alapkategória: 5. SZRSE II., 9. SZRSE III., 36. SZRSE V., 39. SZRSE IV. József Attila Általános Iskola, leány gyermek: 2. SZRSE II., 18. SZRSE III., 20. SZRSE IV., 24. SZRSE V. Országos serdülő lánybajnokság, elődöntő, 2. forduló, Kecskemét: SZRSE–MTK 3:1, KESI–SZRSE 3:0. SZRSE: Nagy Karola, Andó Viola (liberó), Jenei Kamilla, Nagy Mína, Farkas Antónia, Kertai Júlia, Szatmári Júlia, Sarusi-Kis Lídia, Németh Hanna, Nagy Nelli, Rácz Tamara, Hámori Janka. Edző: Tátrai Sándor.Családias hangulatú versenyen, a vásárhelyi Hóvirág-kupán szerepelt a Hód Úszó SE: nyolc tanítvánnyal vett részt a megmérettetésen Csókay Miklós edző. Nyolc egyéni csúcs, de a részidőkkel együtt 16 egyéni legjobb született, két alapidővel.A klub sportolói tizenegy érmet nyertek.Eredmények, arany: Pászti Alex (100 pillangó), Tésik Zsófia (100 hát), Korsós Katalin (100 gyors), 4×50 méteres leány gyorsváltó (Keresztúry Fanni, Kérdő Luca, Korsós Katalin, Tésik Zsófia), ezüst: Tésik Zsófia (100 pillangó), Korsós Katalin (100 hát), Kérdő Luca (100 mell), bronz: Pászti Alex (100 hát, 100 gyors), Keresztúry Fanni (100 mell), Tésik Zsófi (200 vegyes).A vásárhelyi Máté Taekwondo & Hapkido KHSE részt vett az ausztriai 8. TNT-Cup nemzetközi bajnokságon Tullnban. Összesen hét arany-, öt ezüst- és három bronzérmet nyertek, emellett formagyakorlat versenyszámban megszerezték a csapatkupa második helyezését.Eredményeik, küzdelem, gyermek (2007–2009), B kategória, –45 kg: 3. Debreczeni Ádám, kadett (2004– 2006), B kategória, –41 kg: 2. Barna Márton, –51 kg: 2. Maczelka Vivien, junior (2001–2003), B kategória, –55 kg: 3. Acsai Richárd, felnőtt (2001 vagy előtte születettek), A kategória, –80 kg: 2. Kucsera Milán, formagyakorlat, gyermek (2007–2012), B kategória: 1. Jaszenovics Kitti, 3. Lévai Levente, kadett (2004–2006), B kategória:1. Acsai Vivien, 1. Barna Márton, 2. Maczelka Vivien, junior (2001– 2003), B kategória: 1. Acsai Richárd,2. Fejes Boglárka, felnőtt (1989–2000), A kategória: 1. Kucsera Milán, páros (2001–2003): 1. Acsai Richárd, Acsai Vivien, freestyle: 1. Jaszenovics Kitti.Budapesten rendezték a torna diákolimpia országos döntőjét, ahol az általános iskolák korcsoportjaiban csak a Szegedi Arany János Általános Iskolából volt minden korcsoportban leány- és fiúcsapat.Eredmények, B kategória, I. korcsoport, fiúk, csapat: 1. Szegedi Arany János Általános Iskola (Sütő Donát, Eperjesi Marcell, Pósta Zsombor, Deli Dominik, Erdei Alex, Rácz Zoltán), egyéni: 1. Erdei Alex (Arany), 2. Deli Dominik (Arany) és Körmendi Zerind (Bonifert), 6. Pósta Zsombor (Arany), lányok, csapat: 2. Arany (Lengyel Vivien, Szabó Vanessza, T. Király Borka, Székely Szonja, Filep Fruzsina, Hévizi Brigitta), egyéni: 2. Filep Fruzsina (Arany), II. korcsoport, fiúk, csapat: 1. Arany (Rozinka Ábel, Páli Levente, Gellén Zsombor, Kékes-Szabó Gergő, Ladányi Dávid, Páli Ferenc), egyéni: 1. Ladányi Dávid (Arany), 6. Rozinka Ábel (Arany), lányok, csapat: 8. Arany (Somogyi Lilla, Dömsödi Tekla, Budai Krisztina, Zsók Lili, Apáti Alexandra, Bihari Nóra), III–IV. korcsoport, fiúk, csapat: 2. Arany (Szászi Zétény, Nagy Dániel, Kálai Gábor, Nagy Dominik, Benkó Balázs, Berényi Kristóf), egyéni: 1. Benkó Balázs, 2. Kálai Gábor, 3. Nagy Dominik, lányok, csapat: 7. Arany (Fontos Hanna, Piti Bianka, Fontos Gréta, Szekeres Szonja, Miklós Dorina, Hajzer Kata), egyéni: 3. Szekeres Szonja, 4. Vecsernyés Laura és Miklós Dorina, 6. Fontos Gréta, V–VI. korcsoport, fiúk, egyéni: 1. Bélteki Péter, lányok, csapat: 2. Szegedi Deák Ferenc Gimnázium (Ility Nóra, Kovács Hanna, Annus Dóra, Belle Mariann, Árendás Angelika, Selényi Dotti), egyéni: 6. Annus Dóra. Felkészítők: Béltekiné Kántor Tünde, Horváth Alex, Bélteki Pál.Szentesen rendezték a szabadidős táncok kelet-magyarországi területi bajnokságát. A szegedi Fallaway Táncegyesület ismét szép eredményekkel lett gazdagabb.Eredményeik, szóló, junior II., kezdő: 1. Vince Petra, haladó: 2. Papdi Szabina, 3. Hortobágyi Virág. Duó, junior I., középhaladó: 3. Kürti Dorka, Schmidinger Olívia, haladó: 2. Papdi Sz., Hortobágyi V., 3. Környei Zsófia, Vince P. Formáció, juniorok, standard: 2. Fallaway (Ujvári Zsófia, Vincze Dorka, Vince P., Környei Z., Papdi Sz., Hortobágyi V., Kürti D., Schmidinger O.); latin: 5. Fallaway (Vince P., Környei Zs., Papdi Sz., Hortobágyi V., Kürti D., Schmidinger O.); kűr: 1. Hortobágyi V., Papdi Sz. Felkészítő tanár: Vidovenyecz Andrea.