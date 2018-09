Pályán az utánpótlás: érmekkel kezdtek a tehetséges aerobikosok

A szegedi Aktív Sportaerobik Egyesület fiatal tehetségei. Fotó: ASE

Tavaly novemberben alakult meg Szegeden az Aktív Sportaerobik Egyesület. A lelkes, kis létszámú közösségben minőségi munka folyik több szakképzett edzővel, így Gyekiczki Adéllal, Gyekiczki Gyöngyivel és Petrás Barbarával. A klub célja, hogy mindenki jól érezze magát: akik szeretnének részt venni a versenyeken, azoknak biztosítják ezt a lehetőséget, de akik csak a mozgás öröméért, a jó hangulat miatt járnak hozzájuk, azt is tiszteletben tartják.A első versenyünkön az országos Rebi fitnesz aerobikkupán a challenge kategória UP3 csoportjában a 6 fős csapat második lett. A második viadalon, az Óbuda-kupán szintén a challenge kategória UP3 csoportjának egyéni számában Bakai Bianka, Domonkos Luca, Sisák Barbara első, Barta Fruzsina második lett, míg Lakatos Gréta és Kohajda Zita bronzérmet szerzett. A hatfős csapat (Bakai Bianka, Barta Fruzsina, Domonkos Luca, Kohajda Zita, Lakatos Gréta, Sisák Barbara) viszont győzött.A klub szeretettel vár minden mozogni vágyó gyermeket ötéves kortól (fiúkat is), aki szeret tornázni, akrobatikázni, táncolni.Tíz ország részvételével lezajlott a kötöttfogású nemzetközi verseny a szerbiai Zentán. A megmérettetésen az SZVSE kezdő csoportja vett részt és remekül helytálltak a tapasztalt birkózópalánták között. A mezőnyben a hazai csapaton túl ukránok, horvátok, románok is részt vettek, míg hazánkat a szegedieken kívül a Fradi, az ESMTK és a Honvéd képviselte.Az SZVSE versenyzőinek eredményei: 1. Virágh Bekény, 2. Kun Nadin Evelin, 5. Kispéter Ákos, 6. Kun Nikolasz, 9. Kun Noel.Felkészítő edzők: Bárkányi Zoltán, Szokoly Tamás, Savanya Ferenc.A szlovák főváros, Pozsony adott otthont a cselgáncsosok felnőtt Európa-kupájának, amelyen harminchat ország 365 dzsúdósa vett részt, köztük a magyar válogatott tagjaként Kopasz Fanni, a Szegedi Judo SE versenyzője.Kopasz a verseny első napján a nők 52 kilogrammos súlycsoportjában lépett tatamira. Első két mérkőzését magabiztosan, ipponnal nyerte ukrán, illetve olasz ellenfelével szemben, és ezzel bejutott a legjobb négy közé. A döntőbe jutásért szoros mérkőzésen, hosszabbításban vereséget szenvedett a későbbi győztes spanyol versenyzőtől, majd a bronzéremért vívott csatában kiegyenlített küzdelemben egyetlen hiba végzetesnek bizonyult orosz riválisával szemben, így ötödik lett. Ezzel az eredménnyel Kopasz Fanni bekerült az októberben, Győrben megrendezésre kerülő U23-as Európa-bajnokságra készülő magyar csapatba.Szófia adott otthont a junior cselgáncs Európa-bajnokságnak, amelyen a Szatymazi SE sportolója, Balogh Sára a 70 kilogrammos súlycsoportban kapott szerepet. A kistelepülés büszkesége az első mérkőzésén kikapott török ellenfelétől, így kiesett.A Szatymazi SE dzsúdósainak további eredményei, Brno Open, U23, 57 kg: 3. Godó Lívia; U18, 66 kg: 7. Zádori Bálint; U23, 81 kg: 7. Tompa Péter.Diák A, B és C, EuroIiga nemzetközi verseny, Szabadka, elsők: Kőhegyi Fanni (56 kg, U13), Zádori Eszter Panna (36 kg, U13). Másodikok: Zádori Eszter Panna (36 kg, U16), Raffael Ábrahám (38 kg, U13), Túri Alex (+66 kg, U13). Harmadikok: Országh Dávid (+81 kg, U16), Farkas Ramóna (52 kg, U16).U14-es bajnokság, B osztály, Keleti csoport, 1. forduló:Pesterzsébeti Hockey Club–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 15–3 (7–1, 4–1, 4–1)A szegedi gólszerző: Sári Krisztián (3).U16-os bajnokság, B osztály, Keleti csoport, 2. forduló:Óbuda Hockey Academy–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 8–3 (2–1, 5–1, 1–1)A szegedi gólszerzők: Faragó Marcell, Vadkerti Zalán, Kostic Luka.Nők, ifjúsági I. osztály, Keleti csoport, 4. forduló: Csepel DSE–PC Trade Szeged KKSE 43–31 (25–15)Budapest, ÁMK sportcsarnok, 60 néző. Vezette: Csuka, Kocsis.PC Trade Szeged KKSE: Szöllősi 6, Kovács 5, Lantos 5, Baranyi 4, Forró 4, Bognár 2, Kis 2, Tóth S. 2, Stachó 1, Bali, Csáki, Csécsei, Körmendi, Molnár. Edző: Zsadányi Sándor.Ifjúsági II. osztály, 2. forduló: Hódmezővásárhelyi LKC–PC Trade Szeged KKSE 38–31 (20–16)Hódmezővásárhely, 50 néző. Vezette: Daru, Medvegy.HLKC: Áncsán – Kovács 3, Berei, Klemm 12, Blaskovics 7, Tarján 1, Kandó 4, Csere: Pataki, Petróczi 1, Bugnó 1, Vörös, Földesi L. 3, Rácz 3, Ötvös 3, Nagy. Edző: Papp Mihály.PC Trade SZKKSE: Csáki 17/5, Bognár 5, Király 5, Kovács 1, Jakabovits 2, Prágai 1. Edző: Farkas Kitty.Ifjúsági III. osztály, Közép-dél csoport, 1. forduló: Levendula Hotel FKSE-Algyő–Tigrisek Csongrádi KSE 19–23 (9–11) Algyő, 40 néző. Vezette: Demus, Lengyel.Levendula Hotel FKSE-Algyő: Fodor – Túri 1, Dudás 5/2, Sóbester 1, Balog, Mircse 3, Szatmári 1. Csere: Matzurák 1/1, Vreczkó, Péter 7/3, Kiss, Székesi, Janecskó. Edző: Gera Pál.Tigrisek Csongrádi KSE: Tót (kapus), Barna 7, Csernák 6, Gácsi-Kiss 6, Farkas 2, Illés 1, Urbaniczki 1, László-Kókai, Bíró, Hering, Pankotai, Sánta. Edző: Tatai Tamás.Ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 2. forduló: Makói KC–Mezőtúri AFC-Sygenta 29–22 (16–14)Makói KC: Pál, Leczki (kapusok), Bozsó 2, Dénes Dom. 6/1, Dénes Dor. 11/2, Hadobás 5, Halasi 1, Kakuszi, Rácz 3, Szűcs 1. Edző: Balázs Erika.Férfiak, ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 2. forduló. Pick Szeged II.–Vecsés 42–22 (13–6)Szeged, Csonka-tornaterem, 50 néző. Vezette: Elhardt, Fazekas.A Pick Szeged II. gólszerzői: Serfőző 7, Mokcsay 7, Csutak 6, Tusjak 5, Tóth 4, Tóth-Molnár 4, Juhász A. 3, Földi 2, Szőke 2, Juhász K. 2.Ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 2. forduló: Békéscsabai BDSK–FKSE-Algyő 30–25 (13–12)Békéscsaba, 30 néző. Vezette: Ivanics, Szigetvári.FKSE-Algyő: Széll – Kiss M 2, Vass 9/5, Tóth 2, Bajusz 6/4, Szélpál 5, Kremer 1. Csere: Szilasi, Kardos, Molnár B., Molnár M., Mészáros, Temesvári, Bálint. Edző: Prislinger Tibor.Ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 2. forduló: Kondorosi KK–Makói KC 14–33 (8 –19)Kondoros, 50 néző. Vezette: Szegedi, Szemenyei.Makói KC: Szabó B., Jó (kapusok), Lajtár 10/2, Sándor 8, Kollár 4/1, Varga 3, Graur 3, Piros 3, Gules 1, Pici 1/1, Hadobás, Pusztai. Edző: Hegyi Noel.Az olaszországi Jesolóban befejeződött az utánpótlás kick-box-világbajnokság, amelyen 65 ország közel 1800 versenyzője mérte össze tudását. A magyar csapat összesen 19 arany-, 17 ezüst- és 28 bronzérmet szerzett, ezzel másodikként zárt az éremtáblán.A válogatottban a szegedi Combat „D" SC-ből hárman szerepeltek, eredményeik, kadet II., lányok, kick-light, 46 kg: 3. Kovács Fanni, 60 kg: 1. Nagy Ramóna, +65 kg: 5. Pataki Klaudia. Light-contact, 46 kg: 5. Kovács Fanni, 60 kg: 2. Nagy Ramóna, +65 kg: 3. Pataki Klaudia.