Pályán az utánpótlás: kézilabdától az evezésen át a vízilabdáig

Cselgáncs

A Szatymazi SE cselgáncsozói diákolimpián vettek részt, amelynek Cegléd adott otthont. A serdülő A korcsoportban, a –36 kilogrammban Zádori Panna a harmadik helyen végzett.



Evezés

A Magyar Evezős Szövetség díjátadó gáláján a 2017-es szezon alapján jutalmazták az utánpótláskorosztályok legjobbjait. Az NKM Szeged VE legfiatalabb díjazottja az alaputánpótlásban, a 13 éves lányok között Király Anna volt, aki a Mini Kupa versenysorozatban lett első. Edzője Molnár Dániel.



A serdülőknél már a nemzetközi eredmény számított, az ORV-győztes Szabó Gábor kapott elismerést. Az ifiknél a Jeunessekupa döntős helyezettjeit jutalmazták: Szegedről Tari Kitti a négyes tagjaként a 4. és 5. helyével érdemelte ki a díjat. Az ifjúsági fiúknál az ifi-vb 9. helyezett nyolcas tagjait jutalmazták, köztük Király Csabát, Kunstár Márkot, Lajkó Áront és Kovács Pétert. A serdülők és ifik edzője Dani Zsolt.



Két ezüst- és egy bronzérmet nyertek az NKM Szeged VE versenyzői az evezősök ergométeres magyar bajnokságán Győrben. Az ifjúsági lányoknál Daka Zsófia, a serdülő fiúknál Szabó Gábor végzett a második helyen, míg az ifjúsági fiúk mezőnyében Kunstár Márk lett harmadik. Az ifjúsági versenyzők közül öten – a három érmes mellett Király Csaba és Király Miklós – is teljesítették az ob-n a válogatottkeret szintidejét.



Kézilabda

Női ifjúsági I. osztály, Keleti csoport, 15. forduló: PC Trade Szeged KKSE (9.)–Kisvárda (12.) 21–18 (11–9)

PC Trade Szeged KKSE: Cseh, Jakab, Csanádi (kapusok), Kovács Sz. 4, Bognár A. 3, Kertész K. 3, Fehér V. 5, Balázs A. 3, Balog D., Stachó V., Bognár I. 3, Baranyi L., Körtvélyesi V., Stachó N. Edző: Baunok Bernadett.

Baunok Bernadett: – Tartottam a mérkőzéstől, mert ellenfelünknél több új igazolás történt. Ráadásul a játékosaink közül többen kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódnak, és így is vállalták, folytatták a játékot. Nagyon örülök a két pont megszerzésének, úgy gondolom, nagyon megérdemelte már csapatunk az újabb győzelmet.



16. forduló: Kecskemét (11.)–PC Trade Szeged KKSE (10.) 29–22 (17–13)

PC Trade Szeged KKSE: Cseh, Jakab (kapusok), Bognár I., Kovács Sz. 8/2, Stachó V. 3, Balázs A. 1, Fehér V. 3, Balog D. 4 , Stachó N., Baranyi L. 3, Király L. Körtvélyesi V., Szöllősi Z. Edző: Baunok Bernadett.

Baunok Bernadett: – Nagyon fiatal kerettel utaztunk Kecskemétre. Sérülésekkel, betegségekkel küzdenek játékosaink. Az is nehezítette a dolgunkat, hogy végül két meghatározó, gólerős játékosunk is kidőlt a sorból.



Női ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 15. forduló: Hódmezővásárhelyi LKC (4.)–Szentendrei NKE (2.) 23–24 (13–12)

HLKC: Áncsán – Kovács 5, Földesi G. 1, Klemm 6, Blaskovics 1, Bálint 1, Kandó 2. Csere: Becsei 1, Földesi L. 2, Tarján, Rácz 3, Vörös 1, Ocsovszky. Edző: Papp Mihály.



Pénzügyőr (5.)–K. Szeged SE (10.) 51–21 (26–12)

16. forduló: K. Szeged SE (10.)–Hódmezővásárhelyi LKC (4.) 14–40 (2–21)

Női ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 14. forduló: Makói KC (10.)–Szolnoki KCSE (12.) 25–15 (12–5)

Makói KC: Stefanik (kapus), Bozsó, Farkas, Halasi, Kakuszi, Rácz 1, Szűcs 2, Dénes Dom. 4, Dénes Dor. 10/2, Hadobás 5/1, Szél 2, Bugyi 1. Edző: Balázs Erika.

Balázs Erika: – Esélyeshez méltón, végig uralva a mérkőzést, meggyőző különbséggel nyertünk. Dolgozunk tovább, hogy a most is szép számmal megjelent szurkolóinknak még több élményt nyújthassunk.



FKSE-Algyő (4.)–Felföldi István SE (7.) 40–23 (20–12)

FKSE: Koncz – Dudás, Fejes 13/1, Benák 9, Simon 5/1, Sobester 2/1, Ágoston 3. Csere: Szabadkai (kapus), Mircse 5/3, Igaz 1, Korom 1, Túri 1, Balog, Székesi. Edző: Almási Dóra.

Almási Dóra: – Nálam ma mindenki nagybetűs volt. Kiemelném Ágoston és Benák extra teljesítményét, illetve Mircse ötletes támadójátékát.



15. forduló: Makói KC (10.)–Szeghalmi NKC (1.) 18–32 (9–18)

Makói KC: Stefanik (kapus), Bozsó, Halasi 1, Kakuszi, Rácz 1, Szűcs 1, Dénes Dominika 1, Dénes Dorka 4/1, Hadobás 5/1, Szél 5, Bugyi. Edző: Balázs Erika.

Balázs Erika: – A tabella első helyén álló csapat esélyeshez méltóan nyerte meg ezt a mérkőzést. Higgadt játékkal és egymást segítő védekezéssel voltak jó periódusaink a találkozón belül. Sajnos több játékosom is szerzett kisebb-nagyobb sérülést. Ennek fényében úgy vélem, kis csapatom tisztességgel végigküzdötte a meccset.



Csorvási SK (5.)–FKSE-Algyő (4.) 23–20 (15–13)

FKSE: Szabadkai – Simon 3, Mircse 1, Benák 2, Ágoston, Fejes 12/6, Székesi 1. Csere: Koncz (kapus), Dudás 1, Balog, Igaz, Korom, Sávai, Túri. Edző: Almási Dóra.

Almási Dóra: – Küzdött a csapat, de ez a küzdelem sok hibával párosult, ami egy ilyen ragadón nem fér bele. Fejes Maja ma is extra teljesítményt nyújtott.



Férfi ifjúsági I. osztály, 16. forduló: Dabas (3.)–PICK Szeged (2.) 30–28 (15–15)

A PICK Szeged gólszerzői: Martonosi 8, Szabó B. 5/2, Tóth J. 4, Ilicsin 3, Szilágyi 3, Bátky 2, Vetési, Dobay, Csányi.

Velky Péter, a PICK Szeged edzője: – Jól kezdtünk, de nagyon hullámzóan játszottunk, így támadásban és védekezésben is sokat hibáztunk. Ezeket kijavítottuk, így az első félidő döntetlennel ért véget. Rosszul indítottuk a második játékrészt, de feljavultunk, és elléptünk négy góllal. Ezután figyelmetlenek voltunk, az ellenfél felzárkózott, de még egyszer el tudtunk menni néggyel. A végére elfáradtunk, ezt pedig az ellenfél kihasználta, és megfordította, megnyerte a mérkőzést.



Férfi ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 15. forduló: PICK Szeged (6.)–Nyíregyháza (2.) 29–29 (13–17)

16. forduló: Ózdi KC (1.)–PICK Szeged (7.) 33–26 (18–11)

A PICK Szeged gólszerzői: Földi 5, Tóth 5, Szőke 4, Kocsik 4, Beszédes 3, Tajti, Gercsó, Szabó, Tóth-Molnár, Tusjak.

Szabó Péter, a PICK Szeged edzője: – A listavezető otthonában végig futottunk az eredmény után. Technikai hibáinkat és kihagyott helyzeteinket rendre megtorolta ellenfelünk, így megérdemelten szerezte meg a két pontot.



Férfi ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 14. forduló: ContiTech Makói KC (1.)–PP Kiskunfélegyházi HTK (11.) 38–29 (22–16)

A Makó legjobb gólszerzői: Szabó R. 9, Sándor R. 7, Lajtár K. 6, Dóczi T. 5, Zsiga R. 4 góllal.

15. forduló: Mezőtúr (8.)–ContiTech Makói KC (1.) 20–30 (9–11)

A Makó legjobb gólszerzői: Sándor R. 7, Szabó R. 7, Kollár N. 4, Graur 3, Dóczi 3, Zsiga R. 2, Lajtár K.



Ökölvívás

A Szeged BC ökölvívói a 10. Szalacsa-kupán szerepeltek, amelynek Nagyberki adott otthont. Gál László és Merész Ferenc tanítványai közül aranyérmet szerzett Petrovics Krisztofer (serdülő, 50 kg), Király Balázs (serdülő, 52 kg), Ocskó Gergő Márk (junior, 66 kg), Tiszai Levente (junior, 75 kg), ezüstérmet Hódi Dávid (serdülő, 41,5 kg), Martonosi János (serdülő, 54 kg), bronzérmet pedig Duró Zoltán (serdülő, 52 kg) és Orosz Milán (serdülő, 52 kg).

Tátrai Sándor: – Nagyon büszke vagyok a lányokra, mert a hegyekben ránk zúduló gondok ellenére sem adták fel egy pillanatra sem a küzdést, és nem hagyta el őket a hit, hajtottak az utolsó pontokig. Edzünk és nem adjuk fel, mindent meg fogunk tenni az utolsó fordulón, hogy bejussunk az országos döntőbe.



Vízilabda

Fiú ifjúsági országos bajnokság, 18. forduló: Legrand-Szentes (6.)–UVSE (4.) 10–17 (1–2, 2–4, 5–4, 2–7). A szentesi gólszerzők: Katona P. 2, Bozó P. 2, Tóth Gy. 2, Korom Zs. 2, Gut Zs., Yingyi. Szegedi VPS (11.)–OSC (14.) 11–7 (1–2, 3–0, 4–4, 3–1). A szegedi gólszerzők: Rácz-Fodor B. 4, Szepes Á. 3, Börcsök M. 3, Holka D.

Fiú serdülő országos bajnokság, 18. forduló: Legrand-Szentes (10.)–UVSE I. (1.) 7–16 (2–5, 1–6, 3–3, 1–2). A szentesi gólszerzők: Kertész Kenyeres 2, Korom Zs. 2, Szporny A., Barna M., Mácsai G. Szegedi VPS (11.)–OSC (13.) 12–13 (3–2, 2–1, 1–2, 2–3, 4–5). A szegedi gólszerzők: Mekkel M. 5, Paczuk M. 2, Katona M., Vojnár G., Antal Cs., Almási Gy., Tanács P.



Fiú gyermek országos bajnokság, 18. forduló: Legrand-Szentes (9.)–UVSE I. (3.) 11–15 (2–4, 3–4, 3–4, 3–3). A szentesi gólszerzők: Kasza D. 4, Gila P. 3, Nagyistók B., Makán R., Kürti-Szabó M., Jucha S. Szegedi VPS (6.)–OSC (12.) 21–8 (4–1, 6–2, 6–4, 5–1). A szegedi gólszerzők: Lakatos S. 6, Mikházi Zs. 3, Berkó Á. 3, Vojnár G. 2, Savanya B. 2, Kőrffy K. 2, Leinweber, Katona B., Körmendi Z.