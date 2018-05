Pályán az utánpótlás: második bajnoki címe a Csomorkány SE-nek, elindult a nemzetközi görkorcsolyaszezon

Fotó: Csomorkány SE

Wolf Eszter (balra) megszerezte a hódmezővásárhelyi Csomorkány SE második országos bajnoki címét, miután a serdülő vívók mezőnyében, az U15-ösöknél veretlenül menetelt a dobogó tetejéig. Az egyesület első országos bajnoki címét szintén Eszter szerezte még tavaly, a U13-as mezőnyben. Csapatban is történelmet írtak a vásárhelyi lányok: a 2003- as serdülőknél a 2004-es Wolf, a 2005-ös Molnár Réka és a 2006-os Papp Jázmin által alkotott csapat ezüstérmes lett – ilyen siker sem született még az egyesület történetében. Eszter magasan a serdülőranglista első helyén zárta a szezont.A Szegedi Judo SE fiataljai részt vettek a 4 kontinens 23 országának 1512 versenyzőjét felvonultató 31. Budapest-kupa nemzetközi utánpótlásversenyen. Az elért eredmények alapján a Szegedi Judo SE az előkelő nyolcadik helyen végzett az éremtáblázaton.Eredmények, 31. Budapest-kupa nemzetközi utánpótlásverseny, U13, 38 kg: 3. Pölös Milán; U18, 55 kg: 2. Bóka Botond, 73 kg: 2. Sándor Péter, 3. Ménesi Gergő, +70 kg: 1. Ménesi Beatrix. Edző: Kovács Szabolcs.A Szatymazi SE versenyzői elindultak a Kecskeméten megrendezett Mercedes Benz-kupa elnevezésű viadalon.Eredményeik, elsők: Török Krisztián (32 kg), Kónya Ádám (35 kg), Erdei Csillag (36 kg), Butterer Nóra (40 kg),második: Szekeres Katalin (45 kg), harmadikok: Sisák Dániel (29 kg), Kiss Máté (32 kg), Zádori Panna (35 kg), Csabai Zsombor (41 kg), Andódi Bálint (45 kg), ötödik: Varga Kende (35 kg). Csapatverseny: 4. Szatymazi SE.A Deszki SC fiatal dzsúdósai is részt vettek a kecskeméti Mercedes Benz-kupán.Eredményeik, második: Eke Fanni, ötödikek: Apáti Bálint, Péter Dávid. Edzők: Hüse Szilvia, Huszár László.Az elmúlt hetek fitkidversenyeiről a szegedi Phoenix Fitness minden tagja éremmel távozott. Áprilisban befejeződött a dance egyéni és a danceshow-csapatok évada.Az egyéni versenyen a csapatot Szalai Léna képviselte, aki 22 versenyző között lett első. Danceshow kategóriában a We got the beat nevű csapat (Barabás Gréta, Fekete Szonja, Füle Alíz, Kövér Emili, Osznovics Kincső, Szalai Léna, Vidiczki Dorina) az első, a Fagyi (Gémes Gerda, Gyimesi Regina, Kajtár Lujza, Kiss Neszta, Ruzsa Lili, Tóth Tamara, Zsebők Gréta) a negyedik helyen végzett. Dabason is jártak, ahol az I. osztály, azaz a profi kategória csapat- és a II/A osztály egyéni versenyét rendezték. A csapatok között a Jazz korszakai (Keresztúri Kata, Szabó Vivien, Szőnyi Noémi) a második, a Pink Panther (Gera Dorottya, Kéri Romina, Tőkés Laura) a negyedik, az India szelleme (Kecskés Lili, Kecskés Réka, Krivokapics Katarina, Szabó Nóra) kiscsapat a hatodik helyen végzett. A nagycsapatok versenyében a Téli olimpia (Göröncséri Virág, Keresztúri Kata, Narozsnik Laura, Sisák Barbara, Szabó Vivien, Vidiczki Jázmina) formáció a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. A BigFree kategóriában, ahol korosztálytól függetlenül 7–15 fős csapatok versenyezhetnek, az Illuzionisták csapat (Bereczki Karina, Gera Dorottya, Kecskés Lili, Kecskés Réka, Kéri Romina, Krivokapics Katarina, MagyarJanka, Szabó Nóra, Tőkés Laura) első lett.A II/A osztály egyéni versenyében Narozsnik Laura a korcsoport legjobbjának bizonyult, Vidiczki Jázmina harmadik, Sisák Barbara negyedik, Domonkos Luca ötödik lett. A III. korcsoportban Szőnyi Noémi, a VII. korcsoportban Magyar Janka nyert. A lányokat felkészítette: Almási Dóra, Balázs Kinga, B. Tóth Lili és Czavalinga Dóra.Elindult a nemzetközi görkorcsolyaszezon versenysorozata, amelynek első állomása a németországi Geisingen volt. 30 ország közel ezer sportolója állt rajthoz, köztük a szegedi Tornádó Team hét versenyzője. A szegediek legfiatalabbja, Sándor Lilla remekül szerepelt élete első komoly nemzetközi megmérettetésén: a sprinttávon elért 4. helye, valamint az 500 méteren elért remek ideje összetettben a 7. helyre volt elég. Bíró Hanna az 500 méteren ment egyéni csúcsot, és a hosszú távon is sikerült a B döntőbe jutnia. Iványi Tamás ideje a C döntőre volt elég. Kopilovic Eleonóra a B döntőben debütált a felnőtt- mezőnyben, ahogyan Erdős Dávid is, aki a felnőtt férfiak között a mezőny első felében zárt. Hunyadi Annának jól indult a viadal: 500 méteren egyéni csúccsal kvalifikálta magát a negyeddöntőbe. A pontverseny selejtezőjéből okos versenyzéssel jutott az A döntőbe, ahol 14. lett. Az eliminációban egy tömegbukás miatt nem tudta befejezni a távot. Gardi Dominika első szereplése a felnőttek között jól sikerült, az 5000 méteres pontversenyben 13. lett, a hatodik legjobb európaiként végzett.Női ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 21. fordulóGyomaendrődi Liget Fürdő (7.)–Makói KC (10.) 34–15 (22–6). Makói KC: Stefanik – Bozsó, Bugyi, Dénes Dominika 3/3, Farkas, Hadobás 5, Halasi, Kakuszi, Rácz 4, Szél 2, Szűcs 1. Edző: Balázs Erika.FKSE-Algyő (4.)–Gyula (3.) 20–19 (9–10). Az algyői gólszerzők: Benák 10/2, Fejes 4, Mircse 3, Dudás 2, Simon 1.Fiú ifjúsági I. osztály, Keleti csoport, 21. fordulóEger SBS Eszterházy (6.)– PICK Szeged (1.) 27–31 (15–20). A PICK Szeged gólszerzői: Martonosi 9, Szabó B. 8/1, Molnár 3, Lőrincz 2, Józsa 2, Bátky 1, Bajusz B. 1, Tőkés 1, Csányi 1, Szilágyi 1.Fiú ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 22. fordulóDabas II. (5.)–PICK Szeged (6.) 28–26 (15–13). A PICK Szeged gólszerzői: Tóth 8, Beszédes 5, Mokcsay 3, Földi 2, Kocsik 2, Juhász 2, Gercsó 2, Gitay-Gorzó 1, Tóth-Molnár 1.Nádudvaron rendzeték a III. Kövy 4Fight- kupa kick-box-versenyt, amelyen a makói Continental Királyteam Kick-Box Akadémia kilenc érmet szerzett.Eredményeik, aranyérmesek: Tóth Márk, Pusztai Ábel, Nagy Vince, Bárdos Barnabás, Szabó Hanna Panna, Vörös Attila, Pál Olivér, ezüstérmes: Kieta Kende, bronzérmes: Mészáros Vajk. Edző: Loós Csaba.Országos mini kupa, leány mini, alap kategória, Szeged, Etelka sor: Jászberényi RK II.–Szegedi RSE II. 2:0, SZRSE II.– Kispest SE 1:2, Csanádi II.–SZRSE II. 0:2, SZRSE II.–DSE II. 2:0, Dunakanyar SE II.– SZRSE II. 1:2, Budaörs II.–SZRSE II. 0:2.A bajnokságban a 25. helyen végzett SZRSE II. kerete: Hartai-Rácz Gaia, Szentkereszty Stefánia Anna, Magos-Dóra Villő, Nagy-Hegyesi Luca, Kalmár Léda, Pádár Panna, Eszik Sára, Mészáros Petra, Kóti-Kiss Noémi, Kondacs Réka. Edző: Magos-Dóra Annamária, Filep Anna.Országos mini kupa, leány mini, kiemelt kategória, Szeged, József Attila Általános Iskola: SZRSE I.–KESI II. 2:1, Bonyhád–SZRSE I. 2:1, SZRSE I.–TRSE 0:2, Vasas II.–SZRSE I. 1:2, SZRSE I.–MVSI 0:2, SZOSI–SZRSE I. 2:1.A bajnokságban 12. helyen végzett SZRSE I. kerete: Deák Angelina, Gigacz Maja, Mihály Annamária, Herceg Viktória, Balla Niké, Szabó Emma Panna, Varga Szonja, Kasztner Zsófia, Fábián Boglárka, Kocsispéter Réka, Munkácsi Márta. Edző: Dávid Tibor, Váradi Zoltán.A Csongrádi Idegenforgalmi SE triatlonistái mindenhonnan érmekkel térnek haza. Eredményesen szerepel az újonc és a gyermek korosztály, de a most elsőéves ifi lányok, Kasza Blanka és Tábori Lilla már két ranglistaversenyen is csak egymás ellenfelei voltak. Radics Milán a gyermek korcsoportban eddig nem talált legyőzőre.Eredmények, Ajka, duatlon országos ranglistaverseny, gyermek korcsoport: 1. Radics Milán, ifjúsági kcs.: 2. Tábori Lilla, 3. Kasza Blanka, újonc I. kcs.: 4. Horváth Jázmin, 5. Fajkusz Nóra, 6. Hajdú Hanna, 7. Simonovits Kincső, 10. Molnár Zsófi. Káptalantóti, duatlon sprint országos ranglistaverseny: 1. Kasza Blanka, 2. Tábori Lilla. Kiskunfélegyháza, aquatlon dél-alföldi regionális döntő, újonc I. kcs., csapat: 1. Csongrádi Idegenforgalmi SE (Fajkusz Nóra, Hajdú Hanna, Horváth Jázmin), egyéni: 3. Fajkusz Nóra, újonc II. kcs., csapat: 2. Csongrádi Idegenforgalmi SE (Szűcs Barnabás, Kosztolányi Ferenc, Dancsó Péter), egyéni: 1. Szűcs Barnabás, 3. Kosztolányi Ferenc, gyermek kcs., csapat: 3. Csongrádi Idegenforgalmi SE (Radics Milán, Dobai Dávid, Dobai Konrád), egyéni: 3. Radics Milán, serdülő kcs.: 6. Molnár Ádám.A saját rendezésű Hátgerinc-kupa után a békéscsabai Nyuszi-kupán versenyeztek a Hód Úszó SE legfiatalabbjai. A versenyen 18 versenyző 40 egyéni rajtot és négy váltószámot úszott, és összesen két arany-, négy ezüst- és hat bronzérmet sikerült szerezniük. Aranyérmes lett Hollós Fruzsina 200 méter mellúszásban és Juhász Ádám 50 méter gyorson. Ezüstérmet szerzett Kopornyik Kata 100 méter gyorson, Hollós Fruzsina 50 és 100 méter gyorson, valamint a 4×50 méteres mix gyorsváltó Kozma Jázmin, Mérai Janka, Nagy Olivér, Lénárt Imre Bálint összetételben. Bronzérmes lett Mészáros Ágota és Juhász Ádám 100 gyorson, Mérai Janka és Antal Zsófia 50 méteres mellúszásban, valamint a 4×50 méteres fiú gyorsváltó Jónás Zalán, Csuka Noel, Jónás Zétény, Juhász Ádám összeállításban. Szintén harmadik lett a 4×50 méteres lány gyorsváltó Mészáros Ágotával, Kopornyik Katával, Szabó Nórával és Hollós Fruzsinával. Pontszerző volt még Fenyvesi Lotti, Debreczeni-Beretzk Gellért, Szabó Nóra, Kozma Jázmin, Nagy Olivér, Bánfi Laura, Jónás Zalán, Jónás Zétény és Tóbiás Endre.