Pályán az utánpótlás: óriási siker gyorskorcsolyában, taroltak a cselgáncsozók

A Szegedi Judo SE ifjúsági bajnoki helyezett versenyzői: Kovács Szabolcs (balról), Ménesi Beatrix, Ménesi Gergő, Tóth Botond, Sándor Péter, Bóka Botond. Fotó: SZJSE

Dieterle Fábián negyedik lett a gyorskorcsolyázók egyetemi világbajnokságán.

Fotó: Tornádó Team

A Szegedi Judo SE cselgáncsozói több rangos hazai viadalon is szerepeltek.Eredményeik, serdülő diákolimpia, Cegléd, 36 kg: 5. Bóka Brúnó, 55 kg: 5. Csányi Tamás. Diákolimpia, Debrecen, diák B, 41 kg: 2. Erdélyi Andor; diák A, 38 kg: 1. Pölös Milán, 49 kg: 3. Selyben Zsigmond, 5. Szabó Konrád. Régiós verseny, Solt, diák C, 39 kg: 4. Kószó Gergő, 45 kg: 7. Korom Bence, 50 kg: 2. Katona Zoltán, 55 kg: 1. Balogh Máté; diák B, 29 kg: 5. Barabás Gellért, 38 kg: 2. Szél Gergő; diák A, 41 kg: 3. Havass Botond, 45 kg: 3. Rully Marcián, 50 kg: 1. Selyben Zs., 2. Szabó K., 60 kg: 1. Huszta Levente, 2. Hegyi András; serdülők, 36 kg: 1 Bóka B., 50 kg: 4. Selyben Zs., 5. Szabó K., 60 kg: 3. Huszta L. Ifjúsági és junior Európa-kupa, Follonica (Olaszország), 73 kg: 7. Tóth Botond. Európa-kupa, Zágráb, 73 kg: 7. Tóth Botond, +70 kg: 7. Ménesi Beatrix. Ebmex-kupa, nemzetközi ifjúsági magyar kupa, 55 kg: 3. Bóka B., 73 kg: 3. Sándor Péter és Szecsei Viktor. Ifjúsági országos bajnokság, Veszprém, 55 kg: 3. Bóka B., 73 kg: 1. Tóth B., 2. Sándor P., 5. Ménesi Gergő, +70 kg: 2. Ménesi Beatrix. Csapatok: 4. Szegedi Judo SE. Junior országos bajnokság, Siklós, 55 kg: 5. Bóka B., 66 kg: 3. Bóka Bendegúz, 73 kg: 3. Tóth B., 5. Ménesi G. Edzők: Bacsa Gábor, Neu László, Kovács Szabolcs.A Szatymazi SE cselgáncsozói több hazai viadalon is szőnyegre léptek.Eredményeik, serdülő A diákolimpia, Cegléd, –36 kg: 3. Zádori Panna. Diák A, B magyar kupa, Debrecenben, másodikok: Zádori P. (35 kg), Szekeres Katalin (45 kg), Nagy Fruzsina (50 kg), harmadikok: Kónya Ádám (32 kg), Erdei Csillag (33 kg), Nagy Dániel (45 kg), Kőhegyi Fanni (56 kg), ötödik: Túri Alex (+66 kg). 21. Tavasz-kupa, Solt, elsők: Kiss Máté (32 kg), Erdei Cs. (33 kg), Zádori P. (35 kg és serdülő 36 kg), Rafael Ábrahám (38 kg), Csabai Zsombor (41 kg), Szekeres K. (serdülő 44 kg és 45 kg), Farkas Ramóna (52 kg), Kőhegyi F. (56 kg), Gyöngyi László (73 kg), másodikok: Kónya Á. (35 kg és serdülő 33 kg), Török Krisztián (35 kg), Andódi Bálint (41 kg), Takó Valentin (45 kg), Makoviczka Gergő (+55 kg), harmadikok: Sisák Dániel (29 kg), Butterer Nóra (40 kg), Farsang Fanni (40 kg), Zombor Dominik (45 kg), Csabai Zsombor (serdülő 45 kg), Hujbert Zsófia (+49 kg), Balogh Márton (55 kg), Kőhegyi F. (serdülő 57 kg), Erős Richárd (60 kg).Két ezüst- és egy bronzérmet szereztek az NKM Szeged VE evezősei a Budapesten rendezett tavaszi hosszútávú versenyen. Szabó Gábor serdülő egypárban három másodperccel maradt le a győzelemről, valamint ezüstérmes lett a Király Miklós, Rakonczai Péter páros is. Remekül debütált a most összeülő Tari Kitti, Daka Zsófia egység, a lányok a győztes Danubius-csapat mögött alig hat másodperces hátrányban a harmadik helyen értek be a célba.Az NKM Szeged VE eredményei, másodikok: Szabó Gábor (serdülő egypár), Király Miklós, Rakonczai Péter (ifjúsági kettes), harmadikok: Tari Kitti, Daka Zsófia (ifjúsági kettes).Cegléden rendezték a dance A és fit-kid II/B kategória versenyét, ahol szépen helytálltak a Csongrád Fitness SE versenyzői.Eredményeik, dance A, III. korcsoport: 5. Holló Boglárka, VII. korcsoport: 1. Fülöp Melani, fit-kid II/B, I. korcsoport: 1. Gyapjas Lizett, 2. Simonovits Kincső, III. korcsoport: 1. Juhos Dóra.Három földrész tizennégy országából utaztak el a világ legjobb egyetemista gyorskorcsolyázói Minszkbe, az egyetemi világbajnokságra – többen ott voltak a téli olimpián is. A versenyen hatalmas sikert ért el a szegedi Tornádó Team egyetemistája, Dieterle Fábián, aki Magyarországot képviselte. Már 5000 méteren biztató volt a bemutatkozása, egyéni csúccsal a tizenegyedik helyen végzett. 1000 méteren nem sikerült megfutnia a legjobbját, 22. lett. Az utolsó napon a tömegrajtos verseny rutinos taktikát igényelt, amiben Dieterlének nagy gyakorlata van görkorcsolyás tapasztalatai miatt. Okos és bátor versenyzéssel korcsolyázott el a bolytól, akik túltaktikázták magukat. Fábián két részsprintet nyert meg, így bebiztosította a negyedik helyet a végelszámolásban. Komoly ellenfeleket utasított maga mögé, többek között a háromszoros egyetemivilágbajnok, olimpikon Ghiottót.U16, helyosztó, C csoport, 1. forduló: Gepárd–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 4–5 (1–3, 2–1, 1–1), a szegedi gólszerzők: Sári Krisztián (2), Sári Krisztián, Ferró Norbert, Haraszti András. 2. forduló: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–Gepárd 2–7 (1–3, 1–1, 0–3), a szegedi gólszerzők: Sánta William, Wenner Miklós Barnabás.Női ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 16. forduló: Gyula (3.)–Makói KC (10.) 36–27 (13–10), Makói KC: Stefanik (kapus) – Bozsó, Farkas, Kakuszi, Rácz 5, Szűcs, Dénes Dominika 4, Dénes Dorka 9/5, Hadobás 4/1, Szél 4, Bugyi 1. Edző: Balázs Erika.Férfi ifjúsági I. osztály, Keleti csoport, 18. forduló: PICK Szeged (2.)–PLER-Budapest (1.) 27–26 (13–11).Férfi ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 18. forduló: Balassagyarmat (11.)–PICK Szeged (6.) 18–21 (9–10), a PICK gólszerzői: Kocsik 8, Földi 3, Tóth-Molnár 3, Szabó 2, Juhász 2, Gitay-Gorzó, Tóth, Szőke. ContiTech FKSE- Algyő (10.)–Dabas II. (5.) 26–36 (13–15).Férfi ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 17. forduló: Kiskunhalas (4.)–ContiTech Makói KC (1.) 23–28 (10–11), a legjobb makói gólszerzők: Sándor R. 8, Dóczi T. 7, Szabó R. 6, Zsiga R. 3.U20-as bajnokság, A csoport, 26. forduló: Naturtex-SZTE-Szedeák (2.)–Falco (3.) 78–76 (18–19, 26–17, 23–19, 11–21), a szegedi pontszerzők: Vágvölgyi 22, Goldring 15/6, Kerpel-Fronius G. 10, Mayer 10, Bonifert B. 9/3, Mike 9/3, Polányi 3/3.– Igazi rangadót vívtunk egy erős csapat ellen. A harmadik negyedben sikerült komolyabb előnyt szereznünk, de végig érződött, hogy kiélezett lesz a végjáték. Helyén volt a srácok szíve, öt másodperccel a vége előtt sikerült egy triplát bedobni, amivel megnyertük a rangadót. Köszönjük a nézőknek, akik szép számmal látogattak ki. A fiúk minden dicséretet megérdemelnek!Országos serdülőbajnokság, elődöntő 3. forduló, Szeged, József Attila Általános Iskola: KESI–Szegedi RSE 3:2, SZRSE–MTK 3:0. Az SZRSE kerete: Nagy Karola, Andó Viola (libero), Jenei Kamilla, Nagy Mína, Farkas Antónia, Kertai Júlia, Szatmári Júlia, Sarusi-Kis Lídia, Németh Hanna, Nagy Nelli, Rácz Tamara, Hámori Janka, Bálint Viktória. Edző: Tátrai Sándor.Fiú gyermek felkészülési torna, KESI Vásárhelyi kupa, Kecskemét, Vásárhelyi Pál Általános Iskola: KESI Arany– SZRSE 2:0, KESI Vásárhelyi–SZRSE 2:1, SZRSE–U15 Ligaválogatott 0:2, SZRSE– Felsővárosi FRA 0:2. Az ötödik helyen záró SZRSE kerete: Hernádi Marcell, Gergely Zsolt, Janó Csongor, Gera Bálint, Szathmári Szabolcs, Varga Tamás, Somosi Levente (különdíjas), Pintér Barnabás (liberó), Szunyogh Szabolcs, VargaMedárd. Edző: Varga Tamás.Országos minibajnokság, 7. forduló, Kecskemét: SZRSE–KESI 2:1, Vasas SC– SZRSE 0:3, SZRSE–Delta RSE 2:1, Gödöllői RC–SZRSE 1:2. Az SZRSE kerete: Pap Kata, Mányai Maja, Vincze Dorka, Sojnóczky Sára, Paksi Kitti, Makai Emma, Bodó Dorina, Nagy-Hegyesi Réka, Verebes Dorina, Baksa Panna, Békési Dóra, Kiss Nóra. Edző: Dávid Tibor, Váradi Zoltán.A szerbiai Magyarkanizsán rendezték meg a nemzetközi 26. Euro Show táncfesztivált, amelyen a szegedi X-Treme Tánciskola és Sportegyesület versenyzői kimagasló eredményeket értek el: összesen hét kategóriában indultak, ebből ötben az első helyen végeztek.Eredményeik, mini szóló: 2. Szécsi Milán, gyermek szóló: 1. Bakacsi Olivér, 2. Ábel Amina, gyermek break szóló: 1. Révész Zétény, 2. Kurai Ábel, junior szóló: 1. Iván Barnabás, junior csoport: 3. X-Treme, kids formáció: 1. X-Treme, junior formáció: 1. X-Treme. Felkészítő oktatók, koreográfusok, táncpedagógusok: Kárpáti Bernadett, Móritz Dániel, Iván Barnabás, Pintér Roland.Ugyanitt szerepeltek a szintén szegedi Ritmus Tánc- és Fitnesz Stúdió sportolói is, ugyancsak remekül. A magyar csapatok mellett szerb, horvát, szlovén, szlovák, román klubok indultak.Eredményeik, gyerek hip-hop szóló:1. Berta Noémi (a korcsoport legígéretesebb táncosa különdíj), 2. Domonkos Fruzsina, 3. Mészáros Emma és Széll Erika; gyerek hip-hop duó: 2. Skoda Zétény és Szőnyi Bulcsú; junior hip-hop kiscsoport: 2. Ritmus Boom; junior hip-hop formáció: 2. Ritmus KidzZz, 3. Ritmus BOSS, junior hip-hop szóló: 3. Faragó Réka, 4. Ferenczi Fanni és Gulyás-Szabó Niki; junior hip-hop duó: 3. György Luca és Molnár Gina; gyerek hip-hop formáció: 4. RitmuSuGa.A hétvégén a hódmezővásárhelyi Gyarmati Dezső Sportuszodában rendezték meg az úszó diákolimpia országos döntőjét. A versenyen az I., II., III., IV. és V–VI. korcsoportba tartozó lány és fiú egyéni versenyzők és váltók mérték össze tudásukat. Az idei tanévben több mint 25 ezer fiatal nevezett be a bajnokságba, közülük kerültek ki a legjobbak, közel 2500 gyermek, akik az országos döntőben mérték össze tudásukat. A hétvége során összesen 110 arany-, ezüst- és bronzérmet osztottak ki. Csongrád megyei első helynek is örülhettünk: az I. korcsoport A kategóriájában a szentesi Pető Bence nyerte a 100 méteres fiú pillangóúszást.Férfi ifjúsági országos bajnokság, 20. forduló: Szegedi VPS (12.)–UVSE (3.) 10–13 (2–2, 2–3, 1–4, 5–4). A szegedi gólszerzők: Börcsök M. 4, Szepes Á. 2, Holka D., Zatykó L., Antal Cs., Berkó Á. 21. forduló: Szegedi VPS (12.)–FTC (4.) 10–11 (4–3, 0–2, 3–5, 3–1). A szegedi gólszerzők: Börcsök M. 5, Antal Cs. 2,Holka D., Szepes Á., Mekkel M.Fiú serdülő országos bajnokság, 20. forduló: Szegedi VPS (12.)–UVSE I. (1.) 7–23 (1–6, 2–5, 1–6, 3–6). A szegedi gólszerzők: Mekkel M. 2, Almási Gy. 2, Antal Cs., Kovács Á., Tanács P. Szegedi VPS (12.)–FTC (3.) 3–12 (0–2, 0–4, 1–3, 2–3). A szegedi gólszerzők: Antal Cs., Kresák K., Tanács P.Fiú gyermek országos bajnokság, 20. forduló: Szegedi VPS (6.)–UVSE I. (2.) 10–15 (2–4, 3–2, 3–3, 2–6). A szegedi gólszerzők: Lakatos S. 3, Tanács P. 2, Mikházi Zs., Vojnár G., Savanya B., Berkó Á., Körmendi Z. Szegedi VPS (6.)–FTC (4.) 12–14 (4–5, 1–1, 4–4, 3–4). A szegedi gólszerzők: Vojnár G. 4, Mikházi Zs. 2, Lakatos S. 2, Berkó Á. 2, Kőrffy K., Tanács P.