Pályán az utánpótlás: országos csúcsot úszott a Muréna junior lányváltója

A Muréna junior lányváltója országos csúcsot úszott. Fotó: Muréna

Kecskemét adott otthont a kadett országos bajnokságnak, amelyen az SZVSE birkózói is szerepeltek.Eredményeik, 54 kg: 2. Lukics Alex, 58 kg: 1. Kiss Károly, 3. Lukics Martin.Az SZVSE versenyzői Szentesen a diák I. korcsoportban (2004–2005) is elindultak, ahol Ádok Olivér az 54 kg-ban ötödik helyezést ért el. Edzők: Nagymihály Ferenc, Bárkányi Zoltán.A Partfürdőnek és Szeged önkormányzatának köszönhetően a sportuszoda bezárása alatt is tökéletes körülmények között készültek a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub versenyzői a cápa és serdülő korosztályos országos bajnokságra. A nyitott, termálvizes medencében való felkészülés az erejüket olyannyira megacélozta, hogy hárman is bekerültek a válogatottba. A 14 éves Varga Jázmin csodálatos versenyzéssel szerzett aranyérmet a 17 évesek között, a 15 éves Kothencz Petrának két, a 16 évesen rangidős Hajnács Lilinek egy egyéni arany jutott. Ők jövőre az antalyai junior- Európa-bajnokságra készülhetnek a válogatottal. A 4×200 méteres junior lányváltó 12 éves országos csúcsot adott át a múltnak Varga Jázmin, Varga Réka, Kothencz Petra, Hajnács Lili összeállításban.

Eredmények, 50 m, pillangó: 7. István Anna (cápa), uszonyos gyors: 8. Goll Kata (junior), búvárúszás: 1. Kothencz Petra (junior), 4. Hajnács Lili (junior), 6. Varga Réka (junior), 7. Varga Jázmin (junior), 8. István Béla (junior). 100 m, uszonyos gyors: 4. Goll, 14. Fodor Petra (serdülő), felszíni úszás: 2. Kothencz, 4. Varga J., 6. Varga R., 7. Hajnács, István, 8. Bálint Bence (junior). 200 m, uszonyos gyors: 7. István, felszíni úszás: 2. Kothencz, 3. Hajnács, 4. Varga J., 5. Márton, 6. István, 7. Varga R. 400 m, uszonyos gyors: 7. Bálint, 10. Fodor Petra (serdülő), felszíni úszás: 1. Kothencz, 2. Varga J., 3. Hajnács, 4. István, 5. Varga R., 7. Márton, 800 m, felszíni úszás: 1. Varga J., 2. Hajnács, 3. Kothencz, István, 4. Rauch Nóra (junior), 5. Márton, 5. Fodor Petra (serdülő). 1500 m, felszíni úszás: 1. Hajnács, 2. Varga J., 3. Márton, István, 4. Kothencz. 4×50 m junior mix felszíni úszás: 4. Muréna (Hajnács, István, Bálint, Kothencz). 4×100 m junior mix gyors: 5. Muréna (Kothencz, Bálint, István, Hajnács). 4×100 m junior uszonyos úszás, lány: 2. Muréna (Varga R., Hajnács, Varga J., Kothencz), fiú: 3. Muréna (Márton, Bálint, Holecska, István). 4×200 m junior felszíni úszás, lány: 1. Muréna (Kothencz, Varga R., Varga J., Hajnács) – új országos csúcs, fiú: 3. Muréna (István, Bálint, Holecska, Márton).A Szatymazi SE versenyzői több hazai és külföldi viadalon is elindultak.Eredményeik, serdülő B és junior B magyar bajnokság, Győr, ezüst: Dorn Csanád (+100 kg), bronz: Tompa Márton (100 kg), Tompa Péter (81 kg). Ifjúsági csapatbajnokság, nők: 3. Szatymazi SE. Euroliga, 3. forduló, Eszék, arany: Szekeres Katalin (40 kg), ezüst: Balogh Márton (50 kg).Tatabánya, kezdő és amatőr verseny- zők kupája, arany: Nagy Csongor, Csík Áron, Túri Alexandra, Czékmán Viktória, Boros Bence, Makoviczka Gergő, Balázs Kevin (2008–2011), Hegedűs Máté (2003–2007), Péter Luca, Nagy Petra, Vízhányó Zoltán, Huszta Andrea, ezüst: Nagy Boglárka, Körmendi Kristóf, Makoviczka Máté, Egedi Olivér, Csík Gábor, Szabó Sándor, Farsang András, Ónozó Szabina, Kuspiné Rácz Mónika, bronz: Hujbert Zsófia, Zombor Dominik, Boros Bálint, Sáringer Kornél, Kálmán János.IV. Oros-Honvéd Kupa, Orosháza, arany: Török Krisztián (30 kg), Rafael Ábrahám (36 kg), Kónya Ádám (32 kg), Pölös Milán (35 kg), Szűcs Milán Zsolt (40 kg), Kőhegyi Fanni (49 kg), Farkas Ramóna (48 kg), Farkas Ramóna (50 kg), Sipos Dorina (57 kg), Zádori Bálint (66 kg), ezüst: Godó Áron (50 kg), Makoviczka Máté (+66 kg), bronz: Farsang Fanni (40 kg), Szekeres Katalin (40 kg), Sisák Dániel (27 kg), Monostori Márk (27 kg), Varga Kende (33 kg), Guglava Zoltán (32 kg), Csabai Zsombor (38 kg), Szűcs Milán Zsolt (41 kg), Takó Valentin (45 kg), Sipos László (45 kg), Pap Márk (50 kg), Pölös Nándor (60 kg), Kiss Bence (+55 kg), Túri Alex (+60 kg), Andódi Marcell (45 kg).U16, B csoport, 13. forduló: FTC–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 2–4 (1–1, 0–0, 1–3), a szegedi gólszerzők: Pallós Bertalan (2), Sebők Krisztián, Faragó Marcell.Szardínián, Olbiában 44. alkalommal rendezték meg a Wado-kai Európa-bajnokságot. Az indulók között ott voltak a szegedi Bodor Karate és Rekreációs KHSE sportolói is.Eredményeik, egyéni kata (formagyakorlat), 14–15 évesek: 2. Hajagos Norbert, páros kata, 14–17 évesek: 2. Hajagos, Hegedűs Adrián, egyéni kumite (küzdelem), 10–11 évesek, –40 kg: 2. Séllei Csenge, 14–15 évesek, –63 kg: 1. Hegedűs Adrián, csapat kumite, 14–15 évesek: 3. Magyarország (benne Hegedűs Adrián). Felkészítő edző: Bodor Gábor.Alba (12.)–Naturtex-SZTE-Szedeák (4.) 96–91 (28–16, 22–25, 15–19, 18–23, 13–8)Férfi U20, NB I A csoport, 8. forduló.A szegedi pontszerzők: Mike 21/9, Bonifert B. 14, Kerpel-Fronius G. 14, Goldring 12/6, Mayer 10, Varga Á. 7, Polányi K. 6/6, Balogh S. 5, Szatmári 2.Vásárhelyi Kosársuli (5.)–Győri KC (8.) 83–51 (22–20, 17–8, 20–17, 24–6)Férfi U20, NB I B Piros csoport, 8. forduló.A vásárhelyi pontszerzők: Béres 20/3, Tóth-Baranyi 14, Bálint 12, Horvát M. 11/9, Kun 11/6, Domján 11, Szabó B. 2, Szepesi 2.Leány OB I-es bajnokság: Szegedi RSE–Kalocsa 3:1 (25–18, 25–23, 24–26, 25–21), Szegedi RSE–Kispest 3:0 (25–15, 25–13, 25–15), Békéscsaba–Szegedi RSE 3:0 (25–16, 25–15, 25–18).A szegedi Fiona Fitness tánciskola versenyzői részt vettek a ritmuscsapatok modern táncok országos őszi budapesti bajnokságán. A versenyzőket Károlyi Viktória készítette fel.Eredményeik, egyéni, színpadi látványtánc kategória, manó kcs.: 2. Farkas Petra; országos verseny: 1. Farkas. Open, manó kcs. és országos verseny: 1. Rajki Regina. Színpadi látványtánc, mini kcs.: 6. Király Borbála. Duók, színpadi látványtánc, manó kcs.: 2. Farkas, Rajki, országos verseny: 1. Farkas, Rajki. Triók, open, manó kcs.: 2. Farkas, Rajki, Király, show, manó kcs.: 2. Farkas, Rajki, Király. Csapat, show, manó kcs.: 1. Farkas, Rajki, Király, országos verseny: 1. Farkas, Rajki, Király.Tatabánya (10.)–SZVPS (12.) 7–9 (1–4, 2–3, 3–1, 1–1)Fiú I. osztályú ifjúsági bajnokság, A csoport, 2. forduló (elhalasztott meccs), Tatabánya.A szegedi gólszerzők: Börcsök 4, Rácz- Fodor 2, Bodnár, Meskó, Szepes.Tatabánya (8.)–SZVPS (11.) 10–8 (2–3, 3–4, 3–1, 2–0)Fiú I. osztályú serdülőbajnokság, A csoport, 2. forduló (elhalasztott meccs), Tatabánya.A szegedi gólszerzők: Antal 3, Mekkel 2, Katona, Hegyközi, Almási.Tatabánya (14.)–SZVPS (5.) 6–12 (0–3, 0–1, 4–3, 2–5)Fiú I. osztályú gyermekbajnokság, A csoport, 2. forduló (elhalasztott meccs), Tatabánya.A szegedi gólszerzők: Lakatos 4, Berkó 3, Mikházi, Tanács, Kőrffy, Tatár, Katona.