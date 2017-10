Pályán az utánpótlás: remekeltek a birkózók, a jéghokisok és a kosarasok is

Zajlik a szezon a zöld mezes szegedi jégkorongcsapatnál. Fotó: szegedhoki.hu

A Szegedi VSE birkózói a területi bajnokságon indultak. Eredményeik, szabadfogású területi bajnokság, Jászapáti, diák II., 32 kg: 5. Kispéter Ákos, 58 kg: 4. D. Nagy Dominik, diák I., 32 kg: 4. Kispéter Ákos, 32 kg: 3. Szloboda Bence, 54 kg: 3. Major Gergely, 54 kg: 2. Ádok Olivér, 76 kg: 1. Döme Kristóf, serdülők, 50 kg: 1. Kiss Benedek, 69 kg: 3. Lele Tamás.A kaposvári serdülő birkózó ob-n az SZVSE sportolója, Micicz Nóra a +65 kg-os súlycsoportban ötödik lett.A Szegedi Judo SE versenyzője, Bóka Botond Moldáviában szerepelt egy nemzetközi emlékversenyen a serdülő és ifjúsági válogatottal. Az 55 kilogrammban az első két meccsén a hazai sportolók ellen ipponokkal nyerte, a harmadik moldáv azonban már kifogott rajta. A vigaszágon tovább küzdhetett, itt egy francia, majd egy észt dzsúdóst győzött le. A bronzmeccsen a bajaiak kiválóságát, Andrási Gellértet győzte le.Moldávia, Oleg Kretsul-kupa,U16 nemzetközi emlékverseny, 55 kg: 3. Bóka Botond.Nem unatkoznak a Szatymazi SE cselgáncsozói, hiszen hétről hétre rangos hazai és nemzetközi versenyeken vesznek részt.Eredményeik, nemzetközi verseny, Óbecse (Szerbia), aranyérmes: Rafael Ábrahám (34 kg), ezüstérmesek: Godó Lívia (63 kg), Sipos Dorina (57 kg). U23-as országos bajnokság, Cegléd, bronzérmes: Lénárt Benedek (+100 kg).Diák A, B országos bajnokság, Debrecen, aranyérmesek: Zádori Panna (30 kg), Nagy Dániel (50 kg), Ezüstérmesek: Szekeres Katalin (40 kg), Pölös Milán (32 kg), bronzérmesek: Nagy Fruzsina (49 kg), Farkas Ramóna (45 kg), Makoviczka Máté (+66 kg), Túri Alex (+60 kg). Ifjúsági B országos bajnokság, Győr, ezüstérmes: Czimbalmos Olivér (66 kg), bronzérmes: Tompa Márton (90 kg), Dorn Csanád (+90 kg). Zsoldos Zsolt-emlékverseny, Kecskemét, aranyérmesek: Travány Kata (63 kg), Sipos Dorina (57 kg, serdülő), Sipos Dorina (57 kg, ifi), Tetlák Abigél (44 kg), Zádori Bálint (66 kg, serdülő), Dorn Csanád (+90 kg), ezüstérmesek: Szokolai Ármin (60 kg), Sipos László (45 kg), Tompa Márton (90 kg), bronzérmesek: Pölös Nándor (60 kg), Zádori Bálint (66 kg, ifi). Csapatverseny: 2. Szatymaz.U18, 5. forduló: Egerszegi Titánok–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű-DAB 7–4 (4–2, 1–2, 2–0), a szegedi gólszerzők: Borsos Erik (2), Horváth Mátyás Előd (2).6. forduló: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű-DAB–Csíkszereda 2–19 (2–6, 0–6, 0–7), a szegedi gólszerzők: Horváth Mátyás Előd, Csanádi Zsombor.U16, B csoport, 8. forduló: Vasas SC– Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 13–1 (1–0, 8–0, 4–1), a szegedi gólszerző: Sebők Krisztián Martin.U14, III. csoport, 1. forduló: FC Hatvan– Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 0–26 (0–9, 0–8, 0–9), gólszerzők: Faragó Marcell (10), Pallós Zsombor (4), Ferró Norbert (3), Wenner Miklós Barnabás (3), Perjési Szabolcs (3), Vas Bence Márton (2), Osznovics Lóránt.

PC Trade Szeged KKSE (8.)–Kecskemét (11.) 31–26 (18–11)Női ifjúsági I. osztály, 5. forduló.SZKKSE: Cseh R., Jakab (kapusok), Kovács Sz. 2, Bognár A. 9/3, Kertész K. 6/3, Balázs A. 5, Fehér V. 3, Király L., Bognár I. 2, Stachó, Baranyi 4, Miklós B., Körtvélyesi, Jakus. Edző: Baunok Bernadett.Baunok Bernadett: – Sérülések, betegségek nehezítették a felkészülést. A lányok az első félidőben betartották a taktikai feladatokat. A másodikban bent maradtunk az öltözőben, saját magunk számára tettük nehézzé a mérkőzést. A végére azért sikerült magabiztosan begyűjtenünk a két pontot.Hódmezővásárhelyi LKC (5.)–Kézilabda Szeged SE (9.) 39–32 (20–17)Női ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 5. forduló.HLKC: Áncsán – Bálint 2, Földesi 7, Klemm 9, Kandó 2, Kovács A. 3, Becsei 5. Csere: Kalmár (kapus), Pataki 1, Vörös 3, Rácz 2, Tarján 1, Ötvös 2, Kovács G. 1, Ocsovszky 1. Edző: Papp Mihály.KSZSE: Kovalcsik, Jankó (kapusok), Szilágyi 4, Czifra 10, Csáki 12/3, Bodrogi, Jakabovits 2, Koczkás 2, Sorensen, Szabó, Gyöngyösi 2, Prágai. Edző: Forgó Nikolett.Papp Mihály: – A szentendrei meccs óta sokat változott a lányok hozzáállása pozitív irányba, aminek meg is lett az eredménye. Remek támadójátékunknak köszönhetően magabiztos győzelmet arattunk.Forgó Nikolett: – Szintén egyszemélyes csapatunk volt egy ideig, bár Csáki szerepét Czifra részben átvette. Kár, hogy csak a második félidő végére lendült játékba, Mike hiánya is érződött. Jakabovitsot még kiemelném, a többi fronton gyengén muzsikáltunk. Megint az utolsó tíz perc adta meg a végső különbséget, és rengeteg a kapott gól...Szeghalom (2.)–Makó (12.) 45–17 (22–11)Női ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 4. forduló.PICK Szeged (1.)–Dabas (5.) 33–29 (15–14)Férfi ifjúsági I. osztály, 5. forduló.PICK Szeged (10.)–Ózd (2.) 23–32 (13–17)Férfi ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 5. forduló.ContiTech FKSE-Algyő (9.)–Mezőkövesd (1.) 27–44 (16–18)Férfi ifjúsági II. osztály, 5 forduló.Az algyői gólszerzők: Vass P. 8, Pap N. 7, Kiss M. 6, Tóth Á. 3, Tari 2, Bálint Á.ContiTech-Makó (1.)–Mezőtúr (11.) 30–25 (15–13)Férfi ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 4. forduló.A legjobb makói gólszerzők: Sándor R. 9, Szabó R. 7, Zsiga 6.Naturtex-SZTE-Szedeák (3.)–Szolnok (11.) 67–59 (22–20, 9–16, 21–11, 15–12)Férfi NB I A csoport, 4. forduló, Szeged.A szegedi pontszerzők: Meleg 21/6, Varga Á. 16/15, Bonifert B. 9/3, Kerpel-Fronius G. 7, Kovács J. 5/3,Polányi 5/3, Goldring 2, Mayer 2.Vásárhelyi Kosársuli (6.)–Bonyhád (14.) 115–63 (25–12, 28–18, 25–19, 37–14)Férfi U20, NB I B Piros csoport,5. forduló, Szeged.A vásárhelyi pontszerzők: Kelemen 45/12, Tóth Baranyi 21, Bálint E. 13, Kun G. 12/9, Domján 8, Szepesi 6,Horváth M. 5, Rozsos 3/3, Nagy S. 2.Szeged KE (3.)–Cegléd (4.) 63–38 (17–9, 15–12, 15–9, 16–8)Női juniorbajnokság, Keleti csoport, 2. forduló, Szeged.Megrendezték az első fordulót a szegedi Forrásker-Tész amatőr versenysorozatban, a szegedi Squash Club Szabadidő- központban. Eredmények, fiúk, A kategória: 1. Preda Ádám, 2. Fodor Márk,3. Mészáros Gergő, B: 1. Sándor Balázs, 2. Kóta Máté, 3. Bába Máté, C: 1. Tóth Gábor, 2. Sára Gergely, 3. Kopilovic Alex, lányok, A: 1. Vér Zsófi, 2. Bordás Gyöngyvér, 3. Tóth Dóra, B: 1. Sándor Anna, 2. Nagy Beáta, 3. Rácz Orsolya.OSC (12.)–SZVPS (8.) 8–14 (0–6, 2–5, 3–1, 3–2)I. osztályú gyermekbajnokság, A csoport, 5. forduló, Budapest.A szegedi gólszerzők: Vojnár 3,Kőrffy 3, Lakatos 2, Berkó 2, Kocsis 2, Mikházi, Tanács.OSC (10.)–SZVPS (8.) 7–8 (2–0, 1–2, 3–2, 1–4)I. osztályú serdülőbajnokság, A csoport, 5. forduló, Budapest.A szegedi gólszerzők: Mekkel 5, Antal 2, Markulik.OSC (13.)–SZVPS (14.) 10–9 (3–1, 1–4, 4–1, 2–3)I. osztályú ifjúsági bajnokság, A csoport, 5. forduló, Budapest.A szegedi gólszerzők: Holka 5, Vidovics 2, Rácz-Fodor, Mikházi.UVSE I. (4.)–Legrand-Szentes (7.) 18–11 (7–2, 3–1, 5–3, 3–5)I. osztályú gyermekbajnokság, A csoport, 5. forduló, Budapest.A szentesi gólszerzők: Makán 3, Kürti-Szabó 3, Kasza 3, Félegyházi Török, Gila.UVSE I. (1.)–Legrand-Szentes (9.) 13–4 (3–2, 5–0, 3–0, 2–2)I. osztályú serdülőbajnokság, A csoport, 5. forduló, Budapest.A szentesi gólszerzők: Bozó 2, Barna, Korom.UVSE I. (1.)–Legrand-Szentes (7.) 16–5 (1–1, 5–0, 6–0, 4–4)I. osztályú ifjúsági bajnokság, A csoport, 5. forduló, Budapest.A szentesi gólszerzők: Kunszeri 2, Tóth Gy. 2, Katona.