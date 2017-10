Pályán az utánpótlás: sikerek birkózásban, duatlonban és kosárlabdában

Asztalitenisz

Birkózás

Duatlon

Kovács Fruzsina a csongrádi Batsányi János Gimnázium színeiben nyerte meg az országos diákolimpiát duatlonban. Fotó: Csongrádi ISE

Egerben rendezték meg a 2017-es kelet- magyarországi újonc és serdülő II. osztályú ranglistaversenyt. Az ATSK Szeged versenyzői közül az U11-es lányok korosztályában Szosznyák Emma remek játékkal, szettveszteség nélkül nyerte meg a versenyt, Hangai Flóra a negyeddöntőig jutott. Az U11-es fiúk küzdelmeiben Kókai Ákos feljutott a főtáblára, ott azonban nem tudott bravúrt bemutatni, míg Kasa Zsombor a négyfős csoportjának harmadik helyén végzett, így búcsúzni kényszerült. Az U13-as lányok mezőnyében Pelyva Boglárka, Gajdács Adrienn és Szosznyák Emma is a főtáblára jutott, azonban a legjobb nyolc közé már nem sikerült beverekedniük magukat. A hasonló korú fiúk versenyében Tanács Bence a főtábla első körét még sikerrel vette, majd a nyolcaddöntőben a későbbi győztes már túl nagy falat volt számára. A serdülő lányoknál Gajdács Adrienn és Pelyva Boglárka is csoportmásodikként jutott a főtáblára, ahol nem sikerült újabb mérkőzést nyerniük. Párosban ellenben nagy esélyt szalasztottak el az éremszerzésre: a legjobb négy közé jutásért két játszmalabdát is eltékozoltak. A fiúk között a verseny egyik favoritjának számító Tubak Dániel a csoportkört még magabiztosan vette, azonban a legjobb nyolc között kikapott, majd ötödik lett. A másik ATSK-s játékos, Andróczki Zalán szintén a későbbi győz- tes ellen maradt alul a legjobb 16 között. Így sem maradtak érem nélkül a szegediek, hiszen a Tubak, Andróczki páros a döntőig menetelt, és ezüstöt szerzett.Két korosztálynak is országos bajnokságot rendeztek birkózásban. A Szegedi VSE versenyzői Szentesen a diák I. korcsoportban (2004–2005) szerepeltek, ahol Ádok Olivér az 54 kg-ban ötödik helyezést ért el. A kadett (2000–2001) különítmény Kecskeméten versengett. A válogatott Kiss Károly magabiztos birkózással gyűjtötte be újabb magyar bajnoki címét 58 kilóban, Lukics Martin ugyanebben a súlycsoportban a harmadik helyet szerezte meg. Az 54 kilogrammos súlycsoportban is érdekelt volt a szegedi csapat: Lukics Alex második lett. Edzők: Nagymihály Ferenc és Bárkányi Zoltán.A Csongrádi Idegenforgalmi SE versenyzői nemcsak egyesületüket, hanem iskoláikat is képviselték a marcali országos diákolimpián duatlonban. Csongrádról két iskola tanulói voltak a legeredményesebbek, a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és a Batsányi János Gimnázium tanulói, akik A kategóriában bajnoki aranyat, illetve ezüstöt nyertek, valamint egy csapataranyat is hazahozhattak. A versenyzők edzője Gyovainé Kósa Erika, a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola tanára.

Jégkorong

Kosárlabda

Röplabda

Vízilabda

: 2. Radics Milán (NKÁI),1. Kovács Fruzsina (BJG), 4. Tábori Lilla (BJG), 7. Kasza Blanka (BJG)1. Batsányi János Gimnázium (Kovács, Tábori, Kasza),5. Kovács Márton Soma (BJG).Goodwill Pharma Szegedi Vízmű-DAB–Győr 0–12 (0–3, 0–4, 0–5).Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–Ifj. Ocskay Gábor JA 2–7 (0–0, 0–4, 2–3), a szegedi gólszerzők: Sebők Krisztián Martin, Pallós Bertalan.Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–KASI 9–2 (5–0, 3–1, 1–1), a szegedi gólszerzők: Wenner Miklós Barnabás (4), Faragó Marcell (3), Perjési Szabolcs, Pallós Zsombor.Férfi U20, NB I B Piros csoport, 6. forduló, Szeged.A vásárhelyi pontszerzők: Béres 30/3, Kelemen 18/3, Bálint 14, Domján 14, Kun 12/3, Rozsos 8/6, Szepesi 8/3, Szabó B. 6, Horvát M. 3/3, Nagy S. 2, Szabó V. 2, Nagy D. 2.Megkezdődött a fiú országos gyermekbajnokság, amelyben a Szegedi RSE fiataljai Székesfehérváron vendégszerepeltek. Három meccset játszottak, ebből kettőt megnyertek Varga Tamás edző tanítványai.– A csapat először játszott öt–egyes felállásban, ezért a még hiányos technikai tudásunk mellett a helyezkedés és a helytartás is komoly feladatot jelentett a játékosoknak. Emellett elégedett vagyok, mert sikerült két győzelmet aratnunk a három mérkőzésünk- ből. Furcsa, hogy a legjobb játékot a vesztes mérkőzésünkön, a Székesfehérvár ellen produkáltuk – értékelt Varga Tamás.Eredmények: Szolnoki Röplabda Akadémia–Szegedi RSE 1:2 (17–25, 29–27, 23–25), Felsőváros MÁV-Előre–Szegedi RSE 3:0 (25–19, 25–17, 25–20), Szegedi RSE–MAFC-Dunakanyar SE 3–0 (25–17, 25–15, 25–19).I. osztályú leány gyermekbajnokság, A csoport, 4. forduló, Budapest, Szőnyi út.A szentesi gólszerzők: Dömsödi 6, Tóth F. 2, Mácsai 2.I. osztályú leány serdülőbajnokság, A csoport, 4. forduló, Budapest, Szőnyi út.A szentesi gólszerzők: Czirbus 2, Kudella 2, Dömsödi 2, Tóth F., Kajtár.I. osztályú leány ifjúsági bajnokság, A csoport, 4. forduló, Budapest, Szőnyi út.A szentesi gólszerzők: Kudella 4, Rybanska 2, Sebők, Szabó K., Czirbus, Stankovianska.I. osztályú leány gyermekbajnokság, A csoport, 4. forduló, Tatabánya.A szegedi gólszerzők: Katona 2, Kispál 2, Hasznos.I. osztályú leány serdülőbajnokság, A csoport, 4. forduló, Tatabánya.A szegedi gólszerzők: Ladócki 3, Vidovics 2, Keresztury, Katona.I. osztályú leány ifjúsági bajnokság, A csoport, 4. forduló, Tatabánya.A szegedi gólszerzők: Mihály, Botka, Vetró.