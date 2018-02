Pályán az utánpótlás: taroltak a dzsúdósok, eredményesek voltak a vívók és a birkózók

Birkózás



Tizennyolc ország legjobb birkózói mérték össze erejüket az ausztriai Wolfurtban.



Az SZVSE-t három fiatal képviselte a rangos megmérettetésen. Kiss Károly a juniormezőnyben nem talált legyőzőre, remek birkózással a dobogó legfelső fokára állhatott. Öccse, Kiss Benedek serdülőként vett részt a kadett korosztály versenyén, és az előkelő harmadik helyen végzett. Major Nórát pedig a lányok mezőnyében csak az Európa-bajnoki címvédő, világbajnoki bronzérmes, magyar válogatott ellenfele tudta felülmúlni. Mivel egy ágra kerültek, így szintén harmadik helyezést ért el, de az elődöntőig a riválisok nem tudtak akciópontot csinálni rajta.



A juniorkorú Kiss Károly a felnőttek budapesti minősítőversenyén 61 kg-ban a második helyen végzett.



Cselgáncs



A Szatymazi SE cselgáncsozói több versenyen is kiválóan szerepeltek.



Eredményeik, III. Molnár Franciska-emlékverseny, Mórahalom, diák A, B, C és serdülő korosztályok, elsők: Túri Alex (+66 kg), Rafael Ábrahám (38 kg), Nagy Fruzsina (50 kg), Kőhegyi Fanni (56 kg), Zádori Panna (35 kg), Farkas Ramóna (48 kg). Másodikok: Makoviczka Gergő (55 kg), Kónya Ádám (38 kg, serdülő), Sipos László (45 kg), Makoviczka Máté (+81 kg), Szekeres Katalin (45 kg), Tetlák Abigél (48 kg). Harmadikok: Takó Valentin (45 kg), Kónya Ádám (32 kg), Nagy Boglárka (56 kg), Farsang Fanni (40 kg), Butterer Nóra (44 kg), Balogh Márton

(55 kg), Szűcs Zsolt (45 kg).



V. Kőrös-kupa, Nagykőrös, diák A, B, C és serdülő korosztályok, elsők: Nagy Dániel (50 kg), Rafael Ábrahám (39 kg): Másodikok: Nagy Fruzsina (50 kg), Szekeres Katalin (45 kg), Zádori Panna (35 kg), Túri Alex (+66 kg), Tetlák Abigél (48 kg), Farkas Ramóna (52 kg). Harmadikok: Kőhegyi Fanni (56 kg), Kónya Ádám (35 kg), Túri Alex (81 kg, serdülő).



Jégkorong



U16, középszakasz, C csoport, 8. forduló: Gepárd–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 8–2 (2–1, 3–0, 3–1), a szegedi gólszerzők: Pallós Bertalan, Csanády Ákos.



U14, III. csoport, 10. forduló: Gepárd B–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 0–12 (0–5, 0–3, 0–4), a szegedi gólszerzők: Sári Krisztián (6), Faragó Marcell (5), Várhegyi Csongor László.



Kézilabda



PC Trade Szeged KKSE (10.)–MTK Budapest (4.) 28–37 (14–17)

Női kézilabda ifjúsági I. osztály, Keleti csoport, 11. forduló, Szeged.

PC Trade Szeged KKSE: Jakab, Csanádi (kapusok), Kovács Sz. 5, Bognár A. 9/4, Kertész K. 3/1, Fehér V. 2, Balázs A. 4, Balogh D., Stachó 1, Körtvélyesi, Bognár I. 1, Király L., Baranyi 3, Jakus. Edző: Baunok Bernadett.

Baunok Bernadett: – Örülök, mert sok szép dolgot viszontláttam játékosaimtól, amiket hétről hétre gyakorolunk. Sajnálom, hogy az első félidő végén pár gyermeteg hibát vétettünk, és ez átragadt a második félidőre is. Összességében elégedett vagyok a csapatommal, de meg kell tanulnunk végig koncentráltan játszani, hogy az élcsapatokkal is partiban tudjunk maradni a mérkőzés végéig.



Nyíradony VVTK (10.)–Kézilabda Szeged SE (12.) 20–32 (11–18)

Női ifjúsági kézilabda-bajnokság, II. osztály, Keleti csoport, 11. forduló, Nyíradony.

KSZSE: KOVALCSIK, Jankó (kapus), MIKE 4, Koczkás 3, CZIFRA 7, Gyöngyösi 1, BITÓ 5 (1), Szilágyi, Bodrogi, Tisóczki, Gyuris 2, Jakabovits 3, Naszradi, SZABÓ 6, Csóti 1.



Kosárlabda



Férfi U20-as bajnokság, A csoport, 18. forduló: Sopron–Naturtex-SZTE-Szedeák 57–81 (17–20, 14–21, 17–23, 9–17), a szegedi pontszerzők: Goldring 31/15, Révész 14, Bonifert B. 10/6, Mayer 9/3, Polányi 8/6, Kerpel-Fronius G. 5/3, Balogh S. 2, Ótott Kovács D. 2.



Röplabda



Fiú országos gyermekbajnokság, középszakasz, Debrecen, Kecskeméti János Sportcsarnok, eredmények: Szegedi RSE–Dág KSE 2:1 (–19, 20, 19); Vegyész RC Kazincbarcika–Szegedi RSE 1:2 (–12, –19, 20); Szegedi RSE–DEAC 3:0 (14, 13, 14). A Szegedi RSE kerete: Gera Bálint, Varga Tamás, Szatmári Szabolcs, Janó Csongor, Somosi Levente, Pintér Barnabás, Varga Medárd, Szunyogh Szabolcs. Edző: Varga Tamás.



Varga Tamás: – Az első mérkőzésre a hosszú utazás rányomta a bélyegét, mert igen álmosan kezdtünk, de szerencsére sikerült megfordítani az eredményt. A másik két mérkőzésen lehetőséget kaptak a cserejátékosok is, és megnyertük a mérkőzéseket, de sajnos hullámzó játékkal.



Vívás



Jól szerepeltek az SZTE Vívó Klub sportolói Esztergomban, a Fülöp Mihály versenysorozat legutóbbi állomásán. Van Leeuwen Nina tizedik helyen zárt a gyermek női tőrözők versenyében, a törpici fiú versenyszámban Zsögön Andor megnyerte a versenyt, Hegyes Dávid pedig harmadik helyezést ért el.



Vízilabda



Legrand Szentes (7.)–Tatabánya (11.) 12–8

Fiú ifjúsági országos bajnokság, 13. forduló, Szentes.

A szentesi gólszerzők: Bozó P. 4, Korom Zs. 3, Tóth Gy. 2, Kertész Kenyeres Á. 2, Katona P.



Legrand-Szentes (7.)–Eger (5.) 8–12 (4–3, 1–4, 1–4, 2–1)

Fiú ifjúsági országos bajnokság, 14. forduló, Szentes.

A szentesi gólszerzők: Katona P. 3, Bozó P. 2, Tóth Gy., Barna M., Korom.



Legrand Szentes (10.)–Tatabánya (11.) 13–9 (4–3, 4–2, 3–2, 2–2)

Fiú serdülő országos bajnokság, 13. forduló, Szentes.

A szentesi gólszerzők: Barna M. 3, Bozó P. 3, Kertész Kenyeres Á. 2, Mácsai G. 2, Nagyistók B. 2, Korom Zs.



Legrand-Szentes (10.)–Eger (6.) 11–12 (2–2, 3–4, 4–4, 2–2)

Fiú serdülő országos bajnokság, 14. forduló, Szentes.

A szentesi gólszerzők: Barna M. 8, Bozó P. 3.



Legrand-Szentes (8.)–Tatabánya (14.) 15–6 (3–1, 5–3, 4–2, 3–0)

Fiú gyermek országos bajnokság, 13. forduló, Szentes.

A szentesi gólszerzők: Gila P. 8, Makán R. 3, Orosz M., Nagyistók B., Kürti- Szabó, Rébeli Szabó Á.



Legrand-Szentes (8.)–Eger (6.) 8–11 (3–3, 2–4, 2–3, 1–1)

Fiú gyermek országos bajnokság, 13. forduló, Szentes.

A szentesi gólszerzők: Gila P. 3, Makán R. 2, Kürti-Szabó M. 2, Bán L.



KSI (1.)–SZVPS (13.) 17–5 (3–0, 6–0, 4–3, 4–2)

Fiú ifjúsági országos bajnokság 13. forduló, Budapest.

A szegedi gólszerzők: Börcsök M. 2, Zatykó L. 2, Rácz-Fodor B.



SZVPS (13.)–BVSC (3.) 7–13 (2–2, 2–5, 2–2, 1–4)

Fiú ifjúsági országos bajnokság 14. forduló, Szeged.

A szegedi gólszerzők: Börcsök M. 3, Holka D. 2, Rácz-Fodor B., Zatykó L.



KSI (3.)–SZVPS (14.) 19–4 (3–1, 5–1, 4–1, 7–1)

Fiú serdülő országos bajnokság, 13. forduló, Budapest.

A szegedi gólszerzők: Mekkel M. 2, Tóth Á., Kovács Á.



SZVPS (14.)–BVSC (3.) 3–19 (1–6, 0–4, 1–5, 1–4)

Fiú serdülő országos bajnokság, 14. forduló, Szeged.

A szegedi gólszerzők: Tóth Á. 2, Almási.



KSI (1.)–SZVPS (7.) 25–10 (6–1, 7–5, 8–2, 4–2)

Fiú gyermek országos bajnokság, 13. forduló, Budapest.

A szegedi gólszerzők: Vojnár G. 3, Kőrffy K. 3, Mikházi Zs., Savanya B., Tanács P., Dézsi L.



SZVPS (7.)–BVSC (2.) 11–13 (5–5, 4–2, 1–2, 1–4)

Fiú gyermek országos bajnokság, 14. forduló, Szeged.

A szegedi gólszerzők: Lakatos S. 5, Mikházi Zs. 3, Vojnár G., Berkó Á., Leinweber O.