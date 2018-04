Pályán az utánpótlás: véget ért a szezon a rövidpályás gyorskorcsolyázóknak, 7 érmet hoztak a birkózók

A Szegedi Arany János Általános Iskola I. korcsoportos versenyzői.

A Magyar Asztalitenisz Szövetség megrendezte az utánpótlás csapatbajnokságot és az egyéni MOATSZ-kupát, amelyen az ATSK Szeged versenyzői is részt vettek.Az újonc leány csapat (Hangai Flóra, Szosznyák Emma, Erdélyi Blanka) főtáblára jutott, ahol a későbbi győztes Statisztika PSC csapatától szenvedtek vereséget, így az ötödik helyen zártak. Az újonc fiúcsapat (Tanács Bence, Kókai Ákos, Kasa Zsombor) szintén főtáblára került, ahonnan a Kanizsa Sörgyár SE-t legyőzve a legjobb nyolc közé jutottak. A Magyar–Kínai Asztalitenisz Klub ellen szoros meccset játszva maradtak alul. A helyosztókon még két győzelmet aratott a csapat, így az ötödik helyen zárt. A MOATSZ-kupán U11-ben Kasa Zsombor és Kókai Ákos állt asztalhoz. Mindketten az első helyen fejezték be a csoportküzdelmeket, majd a főtáblán bejutottak a legjobb nyolc közé.Csongrádon rendezték a diák területi szabadfogású országos bajnokságot, amelyen részt vettek az SZVSE diák ll. és a diák l. korosztályos birkózói. Közülük ötből négyen bejutottak az országos döntőbe.Eredményeik, diák I., 69 kg: 1. Fődi István, 76 kg: 3. Kopasz Márk, 32 kg: 2. Kispéter Ákos, diák ll., 32 kg: 2. Kun Nikolász, 3. Kun Noel.Az egyes és kettes válogatók után négyesekben és kétpárokban is lehetett versenyezni az evezősök első szegedi tájékoztató, egyben válogató viadalán. Az NKM Szeged versenyzői a „kisegységekben" egy arany-, két ezüst- és egy bronzérmet szereztek, majd további három aranyat és három ezüstöt a csapathajókban. Ezek alapján az ifjúsági világbajnokságra készülő válogatottkeret tagja lett Tari Kitti, Daka Zsófia, Király Csaba, Kunstár Márk, Király Miklós és Rakonczai Péter. A klub legeredményesebb versenyzője Szabó Gábor volt, aki öt futamban állt rajthoz, és mindben nyert. Szabó a mostani győzelmeivel a legesélyesebb az orv egypárindulás elérésére három hét múlva újra Szegeden.Az NKM Szeged versenyzőinek eredményei, elsők: Szabó Gábor (serdülő egypár), Szabó G., Újhelyi Mihály (Vác, serdülő kétpár), Tari Kitti, Daka Zsófia, Molnár Anna és Pilisy Zsanett (utóbbi kettő FEC), Király Csaba, Kunstár Márk, László Péter és Papp Benedek (utóbbi kettő Csepel); másodikok: Tari K., Daka Zs. (ifjúsági kettes), Király Cs., Kunstár M. (ifjúsági kettes), Király Miklós, Rakonczai Péter, Szász Gergely (MTK), Pajor Krisztián (Külker), Kovács Sándor, Volford Márton, Kis Fernandez Dávid, Szentpáli Balázs (utóbbi kettő FEC, serdülő négyes), M. Tóth Borbála, Kellner Fanni (Kalocsa), Kiss Emőke, Ferencz Panna (utóbbi kettő Szolnok, serdülő négyes); harmadikok: Király Miklós, Rakonczai Péter (ifjúsági kettes).Férfi ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 22. forduló: ContiTech FKSE-Algyő (10.)– Nyíregyháza (1.) 9–43 (6–21). ContiTech FKSE-Algyő: Széll G.– Molnár B., Kiss M. 1, Kovács K. 2, Kremer, Bálint Á., Tóth Á. 1, Mészáros Cs. 4, Boa, Tari Á. 1, Kollár, Vass. Edző: Deák Tamás.Férfi ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 21. forduló: Kiskőrösi KS (2.)–ContiTech Makói KC (1.) 29–28 (13–13).A legjobb makói góldobók: Graúr B. 7, Lajtár K. 5, Szabó R. 4, Zsiga R. 4, Sándor R. 4 góllal.Női ifjúsági I. osztály, Keleti csoport, 18. forduló: Hajdúnánás (8.)–PC Trade Szeged KKSE (10.) 30–24 (8–18). PC Trade Szeged KKSE: Cseh R., Csanádi N., Jakab L. (kapusok), Bognár I. 1, Kovács Sz. 4, Stachó V. 2, Balázs A. 1, Fehér V. 10/1, Balog D. 5/1, Baranyi L. 1, Kertész K., Körtvélyesi V., Jakus L. Edző: Baunok Bernadett.Női ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 18. forduló: Kézilabda Szeged SE (10.)– Kispest NKK (8.) 31–22 (10–13). KSZSE: Kovalcsik, JANKÓ (kapusok), CZIFRA 4, Mike 2, BALOGH VIKTÓRIA 14 (3), Tisóczki, Gyuris, Szabó 1, Koczkás 1, CSÁKI 8, BITÓ 1, Naszradi, Jakabovits, Bodrogi. Edző: Komáromi Endre.Női ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 17. forduló: Makói KC (10.)–FKSE- Algyő (4.) 21–29 (11–14). Makói KC:Stefanik – Bozsó, Farkas, Halasi, Kakuszi, Rácz 2, Szűcs 1, Dénes Dominika 2/2, Dénes Dorka 6/1, Hadobás 7, Szél 3, Bugyi. Edző: Balázs Erika. FKSE-Algyő: Szabadkai – Fejes 12, Dudás 4/1, Benák 1, Balog, Simon 3, Sávai 1. Csere: Koncz (kapus), Korom 3, Koltai 2, Sóbester 2/1, Mircse 1, Igaz, Székesi, Túri. Edző: Almási Dóra.Sikeresen zárult a Szeged Box Club színeiben induló 12 versenyző részére a Tatán megrendezett utánpótlás magyar kupa.12 indulóból 7 öklöző éremmel tért haza.Eredményeik, 41,5 kg: 5. Hódi Dávid, 48 kg: 3. Petrovics Krisztofer, 50 kg: 3. Király Balázs, 5. Duró Zoltán József, 52 kg: 5. Orosz Milán, 54 kg: 5. Martonosi János, 63 kg: 3. Ocskó Gergő Márk, 80 kg: 2. Tiszai Levente; lányok, 50 kg: 3. Makra Lara, 52 kg: 1. Béres Hanna, 54 kg: 5. Megyeri Barbara, 57 kg: 1. Fuksz Fanni.A szakmai bizottság a verseny legjobb junior női versenyzőjének a szegedi Béres Hannát választotta meg. A Szeged Box Club edzői: Gál László, Merész Ferenc.Fiú országos minibajnokság, Besenyszög: KESI Vásárhelyi–Szegedi RSE 3:0, SZRSE– Hercules SE Kisújszállás 3:0, VRC Kazincbarcika–SZRSE 2:1, SZRSE–Szolnoki RA 1:2.Leány országos minibajnokság, 7. forduló, Budapest: Szolnoki SSI–SZRSE I. 1:2, SZRSE I.–Dunakanyar SE 3:0, SZRSE I.–Delta RSE 2:0, Békéscsabai RSE I.– SZRSE I. 2:0, SZRSE I.–MTK 2:1. A 2. helyezett SZRSE I. kerete: Simon Lili, Baksa Panna, Vincze Dorka, Sojnóczky Sára (különdíjas), Pap Kata, Kiss Nóra, Békési Dóra, Verebes Dorina, Mányai Maja, Nagy-Hegyesi Réka, Paksi Kitti, Makai Emma, Bodó Dorina. Edzők: Dávid Tibor, Váradi Zoltán.VS Dunakeszi–SZRSE II. 0:3, SZRSE II.– Békéscsabai RSE I. 0:3, MTK–SZRSE II. 2:0, SZRSE II.–Delta RSE 0:2, Szolnoki SSI–SZRSE II. 2:0.A Szegedi Korcsolyázó Egyesület számára véget ért a 2017–2018-as versenyszezon. A klub sportolói az utolsó két versenyen is nagyszerű eredményeket értek el. A ventspilsi Európa-kupa döntőjére három szegedi kvalifikált a korábbi Danubia-kupa sorozat összesített eredményei alapján. Somodi Maja első komolyabb megmérettetésén 500 és 777 méteren is bronzérmet szerzett a junior D korcsoportban, összesítettben az ötödik helyen zárt. Jászapáti Péter a junior C korosztályban 500 és 1000 méteren is a hatodik helyen ért célba, összesítésben kilencedik lett. A junior B korcsoportban Révész Gergő 500 méteren egyéni legjobb idejét javítva a nyolcadik, 1000 méteren a hetedik helyet szerezte meg, összesítésben tizedik lett. A váltóval a harmadik helyet szerezte meg a magyar csapat tagjaként.A celjei Alpok–Adria Kupa döntőjén a klub kilenc versenyzővel indult, akik 11 éremmel és négy kupával lettek gazdagabbak.Összesített versenyeredmények, Alpok–Adria Kupa, junior F, lány: 1. Tóth Anna Rebeka (222 m egyéni csúcs), fiú: 2. Árendás Mihály (222 m, 333 m, 500 m egyéni csúcs), junior E, fiú: 2. Liszli Gábor (333 m, 500 m egyéni csúcs), 5. Vágfalvi Máté, junior D, lány: 1. Somodi Maja, 5. Kormányos Nina, junior C, lány: 4. Püspök Fanni, 11. Szőke Petra, fiú: 1. Jászapáti Péter. Váltóeredmények, junior C–D, lány: 2. SZKE (Püspök Fanni, Somodi Maja, Kormányos Nina), fiú: 2. SZKE (Jászapáti Péter, Vágfalvi Máté, Liszli Gábor).Az Alpok–Adria Kupa sorozatának összesítésében dobogós helyezettek, junior F, lány: 3. Tóth Anna Rebeka, junior E, fiú: 3. Liszli Gábor, junior D, lány: 1. Somodi Maja, junior C, fiú: 2. Jászapáti Péter.Budapesten rendeztek versenyt a 18 éves korosztálynak, ahol Ruzsity Dávid, a szegedi Gellért SE 16 éves sportolója szerezte meg az első helyet. A döntőben 6:2, 6:3-ra verte egri ellenfelét. A klub kisebb sportolói is szépen fejlődnek, három válogatott játékos teniszezik Trója Tibor irányítása alatt: Major Stella, Biró Melinda és Kis Czakó Eszter. Trója és Ajkay Norbert a nagyobbakra fókuszál a klubnál, Paulik Tibor és Duba Kriszta a kezdőkkel foglalkozik.A Szegedi Arany János Általános Iskola hat csapattal versenyzett az A kategóriás diákolimpia országos döntőjén, és az Arany Torna DSE más iskolákban tanuló 10 egyéni versenyzője is bemutatta gyakorlatait.Eredmények, csapatverseny, I. korcsoport, fiúk: 1. Arany (Sütő Donát, Eperjesi Marcell, Posta Zsombor, Deli Dominik, Erdei Alex, Rácz Zoltán), lányok: 3. Arany (Lengyel Vivien, Szabó Vanessza, T. Király Borka, Székely Szonja, Filep Fruzsina, Hévizi Brigitta), II. korcsoport, fiúk: 2. Arany (Márton Edvin, Gellén Zsombor, Rozinka Ábel, Kékes-Szabó Gergő, Ladányi Dávid, Páli Ferenc), lányok: 4. Arany (Somogyi Lilla, Dömsödi Tekla, Budai Krisztina, Zsók Lili, Apáti Alexandra, Kerekes Regina), III–IV. korcsoport, fiúk: 2. Arany (Szászi Zétény, Kálai Gábor, Nagy Dominik, Benkó Balázs, Berényi Kristóf, Páli Levente), lányok: 4. Arany (Borbély Réka, Piti Bianka, Balogh Gréta, Szekeres Szonja, Miklós Dorina, Vecsernyés Laura). Egyéni, I. korcsoport, fiúk: 1. Erdei Alex, 2. Körmendi Zerind (Bonifert Domokos Általános Iskola), 3. Deli Dominik és Pósta Zsombor, 6. Eperjesi Marcell és Sütő Donát, 8. Szabó Benedek (Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola), lányok: 5. Filep Fruzsina, II. korcsoport, fiúk: 4. Páli Ferenc, 6. Kékes-Szabó Gergő.