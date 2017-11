Parádés győzelem: MOL-PICK Szeged-FC Barcelona Lassa 31-28

Jonas Källman, a Szeged kapitánya. Karikatúra: Hudi Dániel

Férfi kézilabda, VELUX EHF Bajnokok Ligája, A csoport, 8. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Zotin, Volodkov (oroszok).Sego - Sostaric 1, Balogh 9, Skube 1, Bánhidi 2, Gorbok 3, Källman.Gaber, T. Petrus 2, Sigurmannsson 6/6, Bodó 4, Blazevic, Zsitnyikov 2, Buntic, Fekete B.Juan Carlos Pastor.P. de Vargas - Tomás 2, Mem 6, Sorhaindo, Morros 1, N'guessan 7, V. Rivera 3/1.Ristovski (kapus) 1, R. Entrerríos 3, Pálmarsson 3, Syprzak 1, Lenne, Arino 1, Jallouz.Xavi Pascual.Hétméteres: 6/6, ill. 3/1.Kiállítás: 8, ill. 4 perc.60. perc: N'guessan talál be htvan másodperccel a lefújás előtt, 30-28. Időt kér Pastor 59:31-nél. Jól sáfárkodik az idővel a Szeged, gaber még két percet kap, de időn túli szabaddobást kap a MOL-PICK. Källman! Bevágja! Parádés! 31-28!59. perc: Tomás, 30-27. Zsitnyikov ellépi.58. perc: zsitnyikov parádés góljával már 30-26.57. perc: Balogh kilencedszer, 29-26. Büntető a Barcelonának. Sierra és Rivera néz farkasszemet. Szétforgácsolódik a kapufa!időt kér a Barcelona.Mem Källmanról, 28-26.Zsitnyikov gondol egyet, rádobja. Milyen jól tette! 27-25. Mem ellépi, üres a Barca kapuja, Petrus bedobja! Megőrül és talpon a csarnok! 28-25 ide!Sego-parádé!Mem, 25-25. Bánhidi hetes, Entrerríos két perc. Sigurmannsson, 26-25.Balogh Entrerríosról, 25-24.Bánhidi talál be Ristovski mellett, 24-24.Entrerríos mehet be simán, 23-24.Arino ziccerben, Sego! Bodó távolró, nem jó, fölé.elveszik a labdát a Szegedtől a játékvezetők, a szurkolók nem tetszésüket nyilvánítják ki.időt kér a Barcelona. Pálmarsson egyenlít, 23-23.Mem mellé, Källman ziccerben a szélen, Ristovski véd. Balogh lerohan, 23-22.Skube első gólja után 21-22. Källman lop labdát Pálmarssontól, Petrusszal viszik végig, utóbbi dobja be, 22-22.Memmel nem bírunk, 20-22.Balogh zavarja ki a pókokat a bal felsőből, 20-21.jól öli a Szeged az időt, Balogh cunderezése a kapufán csattan. Ristovski talál be az üres kapuba, 19-21.Sostaric is két percet kap. Hetes, Sierra védi!Bodó veri meg a világ egyik legjobb védőjének számító Morrost, 19-20. Buntic üt oda a bírók szerint Memnek, két perc.N'gueassan mehet ziccerben, 18-20. Időt kér a Szeged.Mem tarthatatlan, 18-18. Pálmarsson labdát szerez, Arino végig viszi, 18-19. Kapufáig jut a Szeged.elszórjuk a labdát, Tomás indul, Sego ziccert véd! Bánhidi újabb hetest harcol ki, Sigurmannsson ezt is bedobja, 18-17.N'Guessan lövésére nem ér le Sego, 17-17.N'guessan távolról, 16-16. Bodó talpról, 17-16.Blazevic kap két percet. Mem, 16-15. Sostaric ziccerét kirúgja Ristovski.jól védekezik a Szeged.Bánhidi fordul be. megfogják, de csak szabaddobás. Källman a szélről, Ristovski, Sego is véd egyet. Eladjuk a labdát.a Barcelona kezdi a második félidőt. N'guessan előtt nyílik szét a szegedi fal, 16-14.FÉLIDŐSyprzak nagy labdát kap beállóban, 16-13. Zsitnyikov még talpról, Vargas véd. Arino gólja már időn túl esett, FÉLIDŐ.Balogh már az ötödik gólját lövi, 15-12. Bodó rohan, Mem löki, hetes. Jön Ristovski a vendégek kapujába. Sigurmannsson ellen sem hibázik, 16-12.Pálmarsson váratlanul, 14-11. Rossz bejátszás Gabernek, Morros indul, bepattintja Sego alatt, 14-12. Időt kér Juan Carlos Pastor.majdnem megvan a labda a Szegednek, de észreveszik a sporik Blazevic szabálytalanságát. Sego újabb átlövést hárít!Balogh középről a kezek között, 14-10.Pálmarsson talpról, Sego kiüti, miénk a labda.Pálmarsson, 12-10, Bodó vlaszol, 13-10.Mem védekezik belül Kallmannl szemben, büntető. Sigurmannsson, 12-9. Időt kérnek a vendégek.Balogh cselezi ki Entrerríost, 11-8. Entrerríos, 11-9.Pálmarsson lövését hárítja Sego!Skube passzol a jobbszélre, Pálmarsson lefüleli.Mem rántja le Gabert, hetes és két perc. Sigurmannsson Vargas fölött, 10-8.Bodó bombagóllal száll be, 9-8.Tomás lerohanásból, 8-8.Gorbok lövése nem jön ki Vargasról. Petrus szerez labdát, bravó!érkezik a pályára a Barcában Pálmarsson Gaber szabálytalan, hetes, Rivera, 8-7.Skube zár a lendületből lövő Gorboknak, 8-6. Sego védi Tomás ziccerét.Balogh talpról bepattintja a hosszú felsőbe, 7-5. N'Guessan-gól, 7-6.Skube belemegy. Bánhidit állítják ki a játékvezetők.jól védekezünk, Entrerríos lövését Sego fogja!Balogh törne be, megfogják, hetes. Sigurmannsson belövi, 6-5.Balogh veri meg lábbal a védőjét, 5-4. Entrerríos megmutatja klasszisát, 5-5.Tomás fut be üresbe, kapja a labdát, Sego kiüti! Ismét Sego!N'guessan 10 méterről a hosszúba, 3-4. Gorbok, 4-4.Skube elszórja a labdát, Rivera váltja gólra, 3-3. Vargas első védése.Sego!Gorbok is jól kezd, 3-2.Bánhidi fordul be jól, 2-1. Mem kisodródva bevágja, 2-2.villámgyorsan egyenlít Rivera a balszélről, 1-1.a Szeged kezdett, Sostaric góljával vezet is a hazai csapat, 1-0.16.59: ma debütál a szegediek kék-fehér vízszintes csíkozású meze, ami az argentin labdarúgó-válogatottéra hasonlít.elhangzott az EHF himnusza, a gyönyörű szurkolói élőkép után kezdődhet a mérkőzés!16.54: érkeznek a csapatok a pályára, először a Barcelona játékosai.nagy taps szól Ludányi Mártonnak, a szegedi kézilabdacsapat alapítójának, aki a hétvégén vehette át a Csongrád megyei Príma Primissima-díjat.a CSAK ELŐRE a szegedi kézilabdáért egyesület szervezésében élőképpel készülnek a szegedi szurkolók a mérkőzésre, a csapatok bemutatását követően tartanak fel majd kék és fehér lapokat a G, H, I és és J jelű szektorokban.a Barcelonának két hiányzója van, műtét utáni rehabilitációját tölti jelenleg a jobbátlövő Dolenec és a balátlövő Lasse Andersson.legerősebb összeállításában léphet pályára a Szeged, mivel mindenki egészséges, Gaber mandulagyulladása is rendbe jött. Korábban:Hipp-hopp! Így fogytak el a jegyek a holnapi (kezdés: 17 óra) MOL-PICK Szeged–FC Barcelona Lassa férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésre. Hiába a rossz hazai széria, a szurkolók kíváncsiak a minőségre, a világ egyik leghíresebb klubjára, a spanyol Barcelonára.Milyen furcsa az élet, hiszen 40 éve, a premieren, az első nemzetközi meccsen a KEK-ben éppen a katalán gárda volt az akkori Szegedi Volán ellenfele. És láss csodát, a magyar együttes itthon 27–22-re nyert, idegenben csak 15–13-ra kapott ki, így továbbjutott a negyeddöntőbe.

– Szegeden egy gombostűt sem lehetett leejteni a régi csarnokban – idézte fel a meccset Tamás Sándor, a Volán egykori kiválósága. – A parkolóban hangfalakon keresztül közvetítették a meccset, mert nagyon sokan nem fértek be. Buday Feri remekelt, 10 gólt dobott. Idegenben okosan játszottunk, tartottuk az itthon megszerzett előnyt. Pedig kapusunk, Badó László nem volt friss, mivel félt a repülőúttól, így ő vonattal jött utánunk. Örök emlék marad a premier.Azóta többször találkozott egymással már a Szeged és a Barça a BL-ben. Legutóbb a 2015–2016-os idényben, akkor mindkétszer a katalánok (Szegeden: 28–30, Barcelonában: 30–25) nyertek.Most is megtelik a csarnok. Hiába a Löwentől és a Nantes-tól elszenvedett hazai vereség, a szurkolók bíznak a bravúrban. Jonas Källman csapatkapitány is reménykedik, hogy kijönnek a gödörből.– Sokkal jobb és erősebb együttes vagyunk, mint amit az elmúlt komoly tétmeccseken bemutattunk – nyilatkozta a svéd klasszis, Jonas Källman. – Sokat beszélgetünk, együtt van a keret, ebben a helyzetben ez a legfontosabb. Mindenki tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy ismét úgy kézilabdázzunk, ahogy valójában tudunk. Nem felejtettünk el játszani. A Barcelona remek csapat, de a BL-ben nincs verhetetlen ellenfél. Nem szabad rontanunk, precíznek kell maradnunk, és elő kell vennünk a legbiztosabb fegyverünket, a stabil védekezést, mert ebben erősek vagyunk. Ha ez rendben lesz, akkor adhat annyi önbizalmat, hogy támadásban felszabadultan játszunk, és értékesítsük a ziccereket. Jó hallani, hogy a legtöbb szurkolónk ebben a nehéz helyzetben is mellettünk áll, ez is erőt ad.

A katalánok ma este érkeznek Szegedre, nem edzenek, a meccs után pedig egyből utaznak Budapestre, másnap hajnalban pedig haza, ahol a földet érés után egyből tréningre mennek.A holnapi meccs érdekessége mindenképpen Aron Pálmarsson pályára lépése lesz. A nyáron még a Veszprém játékosa volt, azonban egy sms-ben közölte, hogy nem kíván a magyar rekordbajnoknál játszani. Sokáig úgy tűnt, hogy eltiltást kap az izlandi klasszis az Európai Kézilabda Szövetségtől, azonban a Barcelona végül komoly összeget fizetett érte, így Pálmarsson idény közben csapatot váltott.A katalánok kerete bombaerős, a kapuban Pérez de Vargas, a szélen Tomas és Rivera, a védelemben Morros és Sorhaindo, támadásban pedig a két francia, Mem és N’Guessan lehet különösen veszélyes.Szerencsére a PICK-ből mindenki egészséges, így Pastor edző a legerősebb összeállításban küldheti pályára csapatát. Matej Gaber is meggyógyult, és teljes intenzitással edz a szlovén beállós. A magyar együttes még is foglalkozáson vesz részt, közvetlenül a tréning után hirdeti ki a spanyol szakember a keretet, derül, hogy ki játszhat a Barcelona ellen.1. Vardar 7 6 1 0 189 – 162 132. Löwen 7 4 3 0 214 – 187 113. Barcelona 7 4 2 1 212 – 190 104. Nantes 7 4 1 2 203 – 195 95. Szeged 7 3 1 3 210 – 200 76. Kristianstad 7 1 1 5 179 – 214 37. PPD Zagreb 7 0 2 5 169 – 204 28. Wisla Plock 7 0 1 6 188 – 212 1