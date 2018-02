Parádés siker, megszórták a német bajnokot: Löwen-MOL-PICK Szeged 35-37

Melegít a MOL-PICK Szeged. Fotó: Süli Róbert

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligájában, A csoport, St. Leon -Rot, Veranstaltungs Halle, 2000 néző. Vezette: Santos, Fonseca (portugálok).Appelgren - Groetzki 4, Petersson 4, Schmid 5, Pekeler 5, Mensah 8, Sigurdsson 2/1.Palicka (kapus), Guardiola 1, Baena 3, Reinkind 3.Nicolaj Jakobsen.Sierra 1 - Sostaric 3, Källman 4, Bánhidi 4, Sigurmannsson 4/4, Thiagus Petrus 4, Skube 3.Srsen 7, Blazevic, Bodó 2, Zsitnyikov 4, Pedro 1, Zubai.Juan Carlos Pastor.4, ill. 2 perc.1/1, ill. 5/4.VÉGESkube talpról, óriási kapufa, Bánhidi nem tudja összeszedni a labdát. Groetzki, 35-37. Időn túli szabaddobás a Szegednek, Källman, mellé. Megvan, győztünk!időt kér a Szeged! Zsitnyikovnak zárnak jól, 34-37. Sierra véd, Zubainál a labda!!!egész pályára kijönnek a németek, két és fél perc van hátra. Zsitnyikov eladja, Mensah végig viszi, 34-36.Skube szerencsésen, 33-36. Óriási! Sierra véd!Zsitnyikov labdát szerez, Petrus meglóg, bevágja, 32-35. Hárommal vezetünk! Időt kér a Löwen, utoljára ma. Petersson kínaiból, Zsitnyikov a nyakán, de belövi, 33-35.Groetzki a jobbszélről, 32-33. Källman, 32-34.Bánhidi harcol a védőkkel, újabb hétméteres. Sigurmannsson értékesíti, 31-33.Bánhidi harcol ki hetest. Sigurmannsson most Palickának lövi be, 30-32. Mensah pókhálózik a jobbfelsőben, 31-32.kivédekezi a Szeged, kétgólos előnyért támadnak, Bodót sáncolják.Srsen parádésan mutatkozik be a BL-ben, már a hetedik gólját jegyzi, 30-31.Petersson a hosszú alsóba, 29-30. Zsitnyikov passzolna Bánhidinek, belenyúlnak a passzba. Jöna Löwen, Sierra véd, a kipattanót Guardiola belövi, 30-30.Schmid eladja a labdát, Petrus rohan, Appelgren bravúrral véd. Marad a labda a Szegednél, Srsen lövésébe beleblokkolnak, de bemegy, 28-30.Bodó forgácsolja szét a kapufát.Pekeler emberhátrányban talált be, 28-29.Mensah veri meg Blazevicet, 27-28. Bánhidi harcol ki hetest, Reinkind két percet kap. Sigurmannsson betekeri, 27-29.Bodó hatalmas gólt ragaszt a hosszú felsőbe, 26-28.Sierra! Srsen rendezetlen fal ellen, 25-27. Pekeler estében, 26-27.Reinkind lábára pattan a labda, Petrusé a labda. Blazevic vezeti a lerohanást, Appelgren véd.Zsitnyikov sáncolt lövését védi Appelgren, majd Sierra s hárít egyet. Bodó a kapufára. Zsitnyikov blokkol! Ez most Dima perce, 25-26.eladjuk a labdát, visszarendeződnek, de ettől Schmid még betalál, 25-25.jól védekezik a Szeged, Schmid lövésébe beleérnek a védőink, marad a Löwennél a labda. Reinkind a blokk mellett, 24-25.Sierra véd, Petrus indítja Källmant, nem hibázik a svéd, 23-25. Időt kérnek a hazaiak!Mensah mellé középről, Pedro is betalál az üres kapuba, 22-23. Schmid talál be, 23-23. Futószalagon jönnek a szegedi üreskapus gólok, ezúttal Källman, 23-24.Pekeler pattintja be Sierra mellett, 22-22. Bodó blokkolják.Groetzki, majd Srsen talál be, 21-22.Zsitnyikov mutatja be a passzt, majd szerez gólt, 20-20. Baena ismét ziccerben, Sierra véd! Petrus az üres kapuba, szinte gurul a labda, vezetünk! 20-21 ide.Zsitnyikov parádés gólt lő, 19-19. Baenával nem bírnak a védőink, 20-19.Baena ziccerét fogja Sierra, majd tall be az üres kapuba, 18-18. Baenának még cselre is van ideje beállóban, 19-18.Reinkind előtt nyílik szét a szegedi fal, 18-16. Srsen már harmadszor, 18-17.a Szeged kezdi a második félidőt. Bánhidi rögtön beállóból eredményes, 17-16.FÉLIDŐPekeler ziccerben, óriásit véd Sierra! Källman a dudaszó pillanatában még betalál, 17-15.Schmid talpról, 17-13. Zsitnyikov köti le a védőket, Srsen lőhet tisztán, 17-14.Baena harcol Bánhidivel, gól, de visszafújják a sporik. Reklamál a spanyol beálló a gólért, de szabaddobás.Sigurdsson hétméteresből, 16-13. Zsitnyikov fölé.Bánhidit találjuk meg ismét beállóban, 15-13.Reinkind belemegy Petrusba, Källman talál be az üres kapuba, 14-12. Schmid válik le az emberéről, Baena kapja a labdát, 15-12.Reinkind veri meg lábbal Blazevicet, 14-10. Bánhidi, 14-11.Bánhidit rántja le Taleski, hetes és két perc. Appelgren fogja Sigurmannsson büntetőjét.Skube bravúros gólja után 12-10. Schmid váratlanul, 13-10.Bánhidi ellen fújnak a sporik támadásban. Zsitnyikovot állítják ki két percre. Sigurdsson ziccerét védi Sierra!Schmid jobb kézzel a jobbátlövő posztjáról, talpról, 12-9.Sostaric kisszögből, véd Appelgren, majd Sierra is. Sostaric lerohanásból, 11-9.Bodó óriása gólja után 11-8. Bravó! Sierra védi Mensah próbálkozását.Mensah talpról a kezek alatt, 11-7.Srsen talpról, Appelgren kirúgja. Skube egyedül oldja, meg hétperces gólcsendet tör meg, 10-7.Bodó nagy labdát ad Bánhidinek, nem fújnak a bírót semmit a lökésért. Jön a Löwen, Mensah már harmadszor, 9-6. Újabb szegedi eladott labda, ismét Mensah, 10-6.elszórjuk a labdát, Petersson lendületből lövi zsinórban a negyedik német gólt, 8-6. Rögtön időt kér Pastor!Mensah a hosszú felsőbe, 6-6. Petrus lövi telibe a kapufát. Groetzki indítja Pekelert, 7-6.Groetzki emeli át a szélről Sierrát, kapufa. Skube átlövését tolja ki bravúrral Appelgren.Bánhidi fordul bele Peterssonba. A másik oldalon is találkoznak, előbbi besárgul.Schmid lőhet tisztán, Sierra! Mensah távolról, 5-6.Sostaric szerez labdát, visszaér a Löwen, de Källmanra nem jut ember, Appelgren ismét. Miénk a labda! Petrus eladja a labdát, rohan a Löwen, de Schmidnél belemenést fújnak a sporik. Sostaric kínaiból, parádés, 4-6. Időt kér a Löwen!Srsen bámbaerős lövését kiüti a kapus. Pekeler a kapufára. Sostaric Petrus passza után, 4-5.Pekeler beállóból, 4-4.Bánhidi kiharcolja, Sigurmannsson belövi az első szegedi hetest, 3-4.Petrus lövése a blokkon pattan meg, Appelgren indít, Greotzki beérhetetlen labdát lő be, 2-2. Srsen válaszol gyorsan, élete első BL-gólja, 2-3. Potyognak a gólok, Petersson 3-3.Pekeler ziccerben mellé beállóból.Petersson átlövését hárítja Sierra, Petrus rendezetlen fal ellen talál be, 1-2.Sigurdsson cunderezik, 1-1. Bánhidi beállóból, 1-1.a Löwen kezdte a meccset. Sigurmannsson szerez labdát, Sostaric rohan, Appelgren véd.a hazaiak szokásos sárga, míg mi fekete mezben lépünk pályára.a Löwen vezeti a német bajnokságot, az idei első játéknapon a Bartók Donátot soraiban tudó Lemgót 38-17-re győzte le.a hazaiaknak egy hiányzójuk van, a szerb Momir Rnics.Két portugál spori vezeti a meccset, megtelt a csarnok, a sok sárga drukker között sok-sok kék szimpatizánst lehet felfedezni.

16.22: Stefan Sigurmannsson, a Szeged izlandi szélsője nagy kedvenc továbbra is a Löwen szurkolói között. Négy évet játszott a német csapatnál, nagy tapsot kapott.A MOL-PICK Szeged érkezik elsőként melegíteni. "PICK SZEGED!" - zengi a lelátón több kékbe öltözött szurkoló. Lesz bőven magyar szimpatizáns. Ez mindenképpen erőt ad a fiúknak.15 órakor indult a szállásról a csapat, 10 perc buszút után érkezett meg a csarnokban, amely megtelik, minden jegy elfogyott, így 2 ezer néző lesz a meccsen.A csapat már túl a reggelin, a tegnapi edzésen. Minden rendben, senki sem beteg, senki sem sérült. Rossz hír viszont, hogy a MOL-PICK Szeged jobbátlövője, Balogh Zsolt nem tarthatott a csapattal. A játékos még pénteken az edzésen szenvedett bokasérülést. A gólerős játékos rálépett Bánhidi Bence lábára, ekkor fordult ki a bokája. A BL-ben eddig 267 gólt szerző játékos rehabilitációra jár, a felépülése legalább egy hétig tart.Kronauban edzett szombat este a csapat, így nem tudott megismerkedni a meccshelyszínnel. A németekre jellemző ez, hogy általában egy iskola tornatermében adnak edzésidőt. A szokásos lábtengócsaták vezették fel a foglalkozást, majd néhány taktikai variációt vett még át a magyar együttes. Az edzés végén Juan Carlos Pastor ismét tartott egy hosszabb motivációs beszédet, amelyben kiemelte, hogy képes a csapat a győzelemre, ehhez azonban mindenkinek valami pluszt kell hozzátennie.- Kicsit puha volt az ágy - nyilatkozta Bodó Richárd, a MOL-PICK átlövője -, így nehezebb tudtam elaludni, de pihenten ébredtem. Nyerni szeretnénk, jó a hangulat a csapaton belül. Szeretnék néhány bombát elhelyezni a Löwen kapujába, ezzel hozzájárulva a győzelmünkhöz.A csapat délelőtt még közös sétán vesz részt, majd az utolsó taktikai értekezletet tartja Pastor edző. A Fairway Hotelból 15 órakor indul a csapat a meccshelyszínre, a Löwen elleni BL-csata 17 órakor kezdődik. A Sport 1 TV élőben adja a meccset, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.6.30-kor indult Szegedről, majd 14 órakor már a szállodában volt a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. A magyar együttes szerencsésen megérkezett Németországba, St. Leon-Rotba, ahol vasárnap 17 órakor az év első Bajnokok Ligája találkozóját vívja a német bajnok Rhein-Neckar Löwen ellen.