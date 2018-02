Parasportokban próbálhatták ki magukat a Deák-gimnázium diákjai - fotógaléria

A tornaterem egyik harmadában az olimpiai hatodik Major Endre asztaliteniszezett, középen Fekete Szabolcs 11. és 12. osztályosokkal ülőröplabdázott, a harmadik harmadban pedig Fazekas László szakértő szemei előtt fiúk és lányok próbálgatták a kerekesszékes rögbit. Mozgalmasan telt el több tanrendi óra is csütörtök délelőtt a szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban, ahol a magyar parasport első hivatalos napján Csongrád megyében egyedüliként mutatkozhattak be a parasportolók és -sportok.– Kiváló a kezdeményezés, hiszen így a diákjaink láthatják, hogy a parasportolók hogyan akarnak és tudnak teljes életet élni – nyilatkozta a nap koordinátora, a Deák-gimnázium testnevelési munkaközösségének vezetője, Engi Zoltán. – Érdekes volt például látni, hogy az amúgy kiválóan röplabdázó tanulóinknak mennyi idő kellett, amíg szembesültek az ülőröplabda nehézségeivel. Amikor aztán rájöttek, egészen jó labdameneteket láthattunk.A mozgásformák mellett az intézmény színháztermében összevont osztályfőnöki óra keretében lehetett megnézni A lehetetlen határán című filmet, amelyben öt parasportoló pályafutásába pillanthattak be a gimnazisták, illetve további, a parasportokat bemutató kisfilmek is a vászonra kerültek.