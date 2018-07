Párban az életben és az edzőteremben

Dancsó Alexandra és Harmos Zsolt nem csak a magánéletben alkot sikeres párost.

Futballistaként kezdte, 2013 tavaszán még szerepelt az NB III-as Tisza Volánban, ám azóta Angliában csinált karriert személyi edzőként a 32 éves Harmos Zsolt . Jelenleg Leedsben él, ahol párját, Dancsó Alexandrát edzi, aki több szép sikert ért el a fitnesz és a testépítés világában. De erről meséljenek ők.– Először kilenc éve költöztem ki Angliába, de néhány esztendő elteltével hazahúzott a szívem. Mint kiderült, ez életem legjobb döntése volt, hiszen ekkor ismerkedtem meg Alexandrával – kezdte Zsolt.– A fitnesz, a testépítés iránti szeretetünk és az álmaink miatt költöztünk Leeds- be, ennek immár öt éve,és boldogan kijelenthetjük, nem bántuk meg. Persze a család és a barátok hiányoznak, de egyre több nívós versenyre hazalátogatunk, így velük is több időt tölthetünk – árulta el Alexandra.Zsolt elmesélte, hogyan váltott labdáról a súlyokra.– A futball volt az életem, de éppen időben ébredtem rá, hogy ez nem tart örökké, így Angliában felsőfokú nyelvvizsgát tettem, majd elvégeztem a tanulmányaimat, személyi edző és táplálkozási tanácsadó lettem. Itt az otthoni viszonyokhoz képest óradíjban hatalmas a különbség, egyéni vállalkozóként pedig, ha valaki ambiciózus, rendkívül sikeres lehet.Megkértük őket, meséljék el, hogy néz ki egy átlagos napjuk.– Elég összetett: a korai kelés után elkészítem az ételeket az aznapi diétánkhoz, majd kardió edzés és színpadi séta, valamint pózgyakorlás következik. Ezután gőzerővel tanulok, órákra járok, Zsolt ekkor már edzéseket tart a délelőtti klienseinek, majd jön a közös súlyzós edzés, és előfordulhat olykor fotózás vagy a szponzorokkal való találkozó. Délutántól estig Zsolt ismét edzéseket tart – mesélte Alexandra.A két fiatal hat éve alkot egy párt, az edző-versenyző kapcsolat pedig tavaly szeptember óta áll fenn közöttük.– A legelképesztőbb, hogy még csak öt versenyen vagyok túl, de már két különböző szervezetnél is profi kártyával rendelkezem, amelyeket egyetlen hétvége alatt sikerült megnyernem a májusi, birminghami BodyPower Expón, ami hatalmas álmom volt. Emellett négy első helyet értem el, illetve bejutottam Európa legjobb öt bikinifitnesz-versenyzője közé. Szeretném kiemelni az áprilisban Szegeden rendezett PCA Tropical-Aso Classicot, ahol óriási élmény volt a családom előtt színpadra állni és győzni. Ez örök emlék marad – fogalmazott Alexandra.Hozzátette: mint minden profi sport, így a fitnesz-testépítés is rengeteg áldozattal jár. Szerinte ez a legönzőbb és mentálisan is az egyik legnehezebb sport.– A felkészülés alatt a kő- kemény edzések, a szigorú diéta követése, az étkezések idejének óraműpontossággal való betartása mellett a folyamatos motiváltság szintén elengedhetetlen. Anyagi áldozattal is jár, de ez többféleképpen kifizetődik: egyrészt az életmódunkkal óvjuk az egészségünket, másrészt vannak céljaink, amikért megéri küzdeni, és persze a pénzdíjas versenyek, illetve a szponzori szerződések is remek lehetőségeket nyújtanak.Zsolt elárulta, a terveik között szerepel jövőre az IFBB profi kártya megszerzése, és Alexandra is elkezdte edzői tanulmányait.– Szeptemberben újra otthon versenyzek majd a Kokovai Andor által megszervezett PCA Hungary-VitaFlex GP-n, amit izgatottan várunk. Ezenkívül négy megmérettetésem lesz az évben, köztük egy kvalifikációs versenya brit nagydöntőre, ahonnan a kijutás a cél Las Vegasba, a világbajnokságra. Októberben pedig a PCA nevű szervezet profi világbajnokságán veszünk részt Birminghamben – tette hozzá Alexandra.