Párizsba utazik a MOL-Pick

Háromgólos hátrányba került a szegedi meccs után a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata a Paris SG ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A gallok 30–27-re nyertek, így nagy lépést tettek a kölni négyes döntőbe jutásra. A Szegednek bravúr kellene a továbbjutáshoz, és látva az első meccset, erre kevés az esélye.A keddi, tatabányai győzelem után szerdára pihenőt adott a csapatnak Juan Carlos Pastor vezetőedző. Eredetileg úgy volt, hogy lesz foglalkozás, de a spanyol mester látta, hogy a játékosai nagyon fáradtak, így visszavett a tempóból. A csütörtöki két foglalkozásból is csak egy lett.Ma azonban délelőtt még Szegeden edz a társaság, csak 16.40-kor indul a repülőgép a Liszt Ferenc reptérről. Közel 2 órás út után érkezik meg a csapat a francia fővárosba, ahol a csarnoktól 100 méterre száll meg.Este nem lesz edzés, azonban szombat délelőtt foglalkozást vezényel Pastor edző.Alen Blazevic biztos, hogy nem játszik, a horvát játékos az elmúlt héten az edzésen szenvedett vállsérülést, ami szépen gyógyul. Matej Gaber is edzéseket hagyott ki a héten, sőt, kedden nem is játszott, azonban a szlovén beállós a PSG ellen játszani tud majd. A többiek rendben, bár kisebb sérüléssel többen is bajlódnak.Az EHF honlapján lehet a BL-szezon legjobbjaira szavazni. Minden posztra öt játékost jelöltek. Két szegedi kézilabdásra lehet voksolni, Jonas Källmanra és Balogh Zsoltra, illetve az edzők között Juan Carlos Pastorra.A szombat esti meccset a Sport 1 tv élőben adja, a delmagyar.hu útinapló formájában számol be a háromnapos útról, és szöveges online tudósítással jelentkezik.