Párizsban a MOL-Pick Szeged (Útinapló)

Krivokapics, Bánhidi és Bodó beszélget a landolás után.

Napsütésre ébredt a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata szombat reggel Párizsban, a Boulogne külvárosában. Igaz, egyelőre 6 fok van, de mára 15 Celsius fokot jósolnak, és jó időt. Az időjárással nem sokat foglalkozik a magyar csapat, hiszen este komoly erőpróba vár majd rá, 20.45-kor következik a Paris SG elleni BL-visszavágó a negyeddöntőben. Az első meccsen Szegeden 30-27-re nyert a PSG, így nagy lépést tettek a franciák a kölni négyes döntőbe jutásért.Az a 16-os szegedi keret veszi fel a küzdelmet, amely Szegeden is szerepelt, egyedül Alen Blazevic a sérült. José Manuel Sierrának lesz különleges a meccs, hiszen a remek formában védő kapus 2 évet játszott a PSG-ben. Matej Gaber pedig a Montpellier játékosaként élt meg nagy csatákat.A reggeli után 10.50-kor indul edzeni a csapat. Gyalog! A Mercure Hotel közvetlenül a csarnok mellett van, így nem kell sokat utazni. Így is péntek este rendesen bedugult Párizs, a repülőtértől még 1 órát buszozott a csapat. Az úton minden rendben volt, most délután indult a társaság, délelőtt még az újszegedi sportcsarnokban edzett.- Pastor edzőnél nem létezik olyan - nyilatkozta a remek formában kézilabdázó spanyol szélső Pedro Rodriguez -, hogy ne vegyünk komolyan egy meccset, feladjuk a továbbjutást. Hátrányban vagyunk, de mi a győzelemre, a továbbjutásra játszunk. Elemeztük a hibáinkat, ha ezek leszűkítjük, akkor lehet esélyünk a bombaerős PSG ellen.A meccset a Sport 1 TV élőben közvetíti, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.