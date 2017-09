Pastor-Matics kézicsata a sportcsarnokban: a Tatabányát fogadja a MOL-Pick

– Itthon nyerni kell – vágta rá egyből Bodó Richárd, a MOL- Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának válogatott balátlövője arra a kérdésre, hogy mit vár holnap a Tatabánya ellen.



– Már nincs bennem olyan izgalom, mint egy éve, akkor először játszottam a volt csapatom ellen. Ez mára elmúlt, persze jó lesz találkozni a régi játszótársakkal, de talán ennyi jelentősége van annak, hogy egykor ott játszottam.



Jó rajtot vett a K&H férfi kézilabda ligában a Szeged. Simán nyert a Cegléd, majd az Eger ellen. Előtte Magyarkanizsán és Ausztriában diadalmaskodott egy-egy nemzetközi viadalon.



– Egészen más a helyzet, mint tavaly ősszel, akkor a nyitófordulóban megszenvedtünk az egykori Bányász ellen. Tizenegy új játékos érkezett, köztük én is, igazán nem is ismertük még a rendszert, amit Pastor mester kért tőlünk.



Ez mostanra nagyot változott, ha mindent úgy csinálunk, ahogy a trénerünk kéri, akkor magabiztosan nyerhetjük a meccset. Persze ott van a másik oldal is, az egykori szegedi tréner, volt edzőm, Vladan Matics is felkészíti a csapatát, így nem mindennapi taktikai csata várható.



Egyedül Zubai Szabolcs bajlódott sérüléssel, a Pick csapatkapitánya nem is játszott az első két bajnokin. A csupa szív kézilabdásnak hasfalhúzódása van, ezért nem tudott eddig pályára lépni.



– Szabi hiányzik a pályáról – zárta a beszélgetést Bodó –, ha minden jól alakul, a héten már munkához lát. A Cegléd ellen szenzációs volt a hangulat a csarnokban, jó volt ennyi néző előtt játszani, mindannyiunkat feldobott, hogy milyen atmoszférát teremtettek a kék hívek. Bízunk benne, hogy most is sokan lesznek, mert népes közönség előtt jó kézilabdázni.



Jó kis meccs elé néznek tehát a szimpatizánsok, a két tréner, Pastor és Matics nagy taktikai harcát is láthatják majd. A meccsre 1490 forint a belépő, a pénztár 16 órakor nyit. A meccset az M4 Sport TV élőben közvetíti, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.