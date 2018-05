Pastor edző nagy futása: a spanyol mester álma megvalósult, magyar bajnok lett

Juan Carlos Pastor edző feleségével (a jobb szélen) és barátaival ünnepelte a bajnoki címet.

Fotó: Karnok Csaba

– Nagyon jól érzem magam, ünnepeltem is az elmúlt két napban, ami nagyszerű érzés. Elértük a célunkat, magyar bajnokok lettünk, amit itt nem egyszerű dolog megszerezni. Örülök, hogy ezt megvalósítottuk, ezért érkeztem segítőmmel, Marko Krivokapiccsal, hogy ezt elérjük. Végre sikerült. Többször is közel voltunk a végső győzelemhez, két magyarkupa-döntő is heteseken múlott, és így úszott el a győzelmünk. Nem vitás, nagyon megérdemeltük már ezt a győzelmet.– Nehéz a világon bármely országában bajnokságot nyerni. Ez különösen igaz Magyarországra, hiszen a világ egyik legjobb, legerősebb csapata az ellenfelünk, és a bajnokságban is több remek együttes szerepel. Idén sem mi voltunk az esélyesek, éppen ezért nagy eredmény az, amit elértünk a bajnoki döntőben.– Az a nagy dolog a bajnoki címben, hogy miként jutottunk el idáig. Csapatként játszottunk nagyszerűen, jó rendszerben, egy stabil klubban és egy fantasztikus szurkolótáborral. Együtt voltunk, ez volt a legnagyobb titok.– Ez normális! A sok adrenalin, a hatalmas nyomás kijött belőlem. Amikor Valladolidban megnyertük a KEK-et, akkor két kört futottam a csarnokban. Most kevesebbet, úgy látszik, öregszem. Mindenki tudja, hogy megnyerni egy bajnokságot nagyon bonyolult dolog, az embernek ilyenkor meg kell mutatnia az érzelmeit. Nem szabad visszatartani, és én ezt nem is tettem. Nagyon boldog voltam, és vagyok most is.– Sok nagy nyomású meccset látott már, mindig velem volt ilyen nagy találkozókon. Most viszont nagyon nehezen nézte a döntő hajráját, fel is merült benne, hogy kimegy az arénából. Végül maradt, és nagyon boldog volt. Annak örültem, hogy maradt mellettem, mert úgy volt, hogy szombaton hazarepül, végül a maradás mellett döntött, és mellettem volt, velem élhette meg a győzelmet.– Édesanyjuk folyamatosan küldte nekik az eredményt, hogy miként alakul a meccs. Nagyon szurkoltak Valladolidból. Tudják, hogy édesapjuknak mit jelent ez a bajnoki cím, így nagyon boldogok voltak. Ünnepeltek is otthon.– Ez a valóság, ez így volt a pályán. Ehhez a sikerhez mindenki hozzátett. Az is, aki játszott, az is, aki nem került be a keretbe. Mindenki segített. Mindig hangsúlyozom, hogy a csapat a legfontosabb. Amikor átadták a serleget, akkor megkértem Szabit, hogy menjen oda Jonas mellé, és emeljék fel közösen a trófeát, mert Zubai Szabi mindig is a csapatkapitányunk volt. Ez volt az álma neki is, és ez megvalósult.– Ez elképzelhetetlen. Ha hazatérek, akkor biztos, hogy sokan keresnek majd, interjúkat kell adnom. Még Szegeden is vannak dolgaink, készülök a mesteredzői vizsgára, és meg kell tervezni a következő szezont. Mindig van mit csinálni, de azért jut majd idő a pihenésre, arra, hogy kikapcsolódjak a családdal.