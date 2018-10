Pastor: Ez csapatmunka volt - A spanyol szakember szerint helyén kell kezelni a rangadósikert

Zengett a hangjuktól a Veszprém Aréna. Juan Carlos Pastor is hálás a szegedi szurkolóknak.

Mario SOSTARIC,a MOL-PICK Szeged játékosa

– Rengeteget kell még dolgoznunk, novemberben is komoly meccsek várnak ránk. Mi a munkában hiszünk, tudjuk, hogy csak így tudunk eredményt elérni. Alázatosan kell edzenünk mindennap, célokat kitűzni magunk elé, mert csak így maradhatunk eredményesek. Mindenki így gondolkodik a csapatunkban, az összes csapattársam helyén kezeli az eddigi sikereket, aminek örülni kell, de nem kell túlünnepelni.

A legtöbb MOL-PICK Szeged-szurkoló a vasárnapi 32–27-es győzelem után „rongyosra" nézte a Telekom Veszprém elleni rangadót, mert őszintén, még a legelvakultabb fanatikusok sem gondolták, hogy kedvenceik ilyen magabiztosan nyerik a férfi kézilabda szuperrangadót. Taps, pacsi, mindenhol mosolygós, kék mezbe öltözött ember. Juan Carlos Pastor is boldog volt a meccs után. A tőle megszokott szerénységgel fogadta a gratulációkat, de a mosoly ott volt az arcán. Az élet megy tovább, a spanyol mester persze szívesen gondol vissza a győzelemre, de már előretekint. Kedden délelőtt beszélgettünk vele, és említettük, hogy ez férfimunka volt.– Minden ilyen jellegű meccsen ügyesen kell játszani, de kockáztatni is kell. Kiemelt szerepet tölt be a figyelem, itt nem elég csak az akarat, okosan, taktikusan fontos kézilabdázni. Annak örülök leginkább, ahogy megnyertük a meccset. Rosszul kezdtünk, de nem estünk szét, a második harminc percben pedig mi domináltunk. A kapusteljesítmény és a védelem meghatározta ezt a periódust, sikerült négy góllal meglépnünk, ami Veszprémben nem egyszerű feladat. Támadásban nyugodtan és hosszan építkeztünk, a statisztika is megmutatta, hogy csak egy elvesztett labdánk volt, az elsőben pedig nyolc. Igazi csapatmunka volt ez a siker.Európa egyik legpatinásabb rangadója a Szeged–Veszprém párharc. Felfokozott érdeklődés előzi meg a magyar derbit. Egy biztos: az öreg kontinens kézilabda-társadalma most felkapta a fejét a magabiztos PICK-sikerre.– Már előtte sokan kerestek, kértek interjút, ebből is kiderült, hogy ez egy komoly meccs. Mindenki kérdezte, hogy hol lehet élőben nézni a találkozót, én pedig küldtem a linket nekik. Rengeteg sms-t kaptam, gratuláltak. De ez a múlt, most már a Párizs elleni jövő heti BL-meccsre összpontosítok, hogy miként készülünk fel a PSG ellen. Most nagy az öröm, ami érthető, de ezt kontrollálni kell, nem szabad, hogy elszálljanak a játékosok, a földön kell maradni, eddig is ott voltunk, ez az egyik erősségünk.14 játékos szerepel különböző válogatottban. Mirko Alilovic, Jonas Källman, Joan Canellas és Pedro Rodriquez maradt csak Szegeden. Ők nem lazsálnak, edzenek, csak a hétvégére kapnak pihenőt.– A jövő hét legnagyobb feladata, hogy a nemzeti együttesektől visszatérő játékosok milyen állapotban térnek vissza hozzánk. Fontos lesz a regeneráció, helyre kell állítani őket. Jó lenne, ha szerdától teljes erővel már a francia bajnok elleni Bajnokok Ligája-csatára tudnánk koncentrálni. Szurkolóink mindig erőt adnak a folytatáshoz, jó volt látni a boldogságukat Veszprémben, hogy mennyire örülnek a győzelemnek. Ők is élvezik a játékot, a szurkolást, így vagyunk egy csapat, ez a mi nagy fegyverünk – mondta végül Pastor.