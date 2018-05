Pastor: Koncentrálnunk kell!

Juan Carlos Pastor (jobbról) Bánhidi Bencével beszélget az edzés előtt. Fotó: Karnok Csaba

– Ezt már régóta terveztem, szeretném, ha a döntő előtti utolsó este is együtt lennénk, hiszen komoly feladat vár ránk. Most nem napokra szakadnak el a családtól a játékosok, mindenképpen építő jellege van ennek az estének, hogy a fináléra együtt, közösen hangoljunk. Ez is egy csapatépítés.– Gyorsan kopogjam le: igen! Minden játékos átérzi az első meccs fontosságát, tudja, hogy mi a feladata, éppen ezért nagyon szépen dolgozik mindenki. Finomítjuk a taktikát, nagy meglepetéssel egyik csapat sem tud már szolgálni, ismerjük egymást. Fontos lesz az első meccs! Nagyon fontos!– Koncentrálnunk kell. Ez a legfontosabb. Igen, az említett meccseken hihetetlen hibákat vétettünk, labdákat ajándékoztunk az ellenfélnek, és ezeket ők könyörtelenül büntették. Ezt ezen a szinten nem szabad megengedni, így precízen, okosan kell támadnunk.– Ma délelőtt még edzünk. Ezután szoktam elmondani, hogy ki kerül be a tizenhatos keretbe.– Jó ezt hallani, és látni, hogy egyre népesebb a MOL-PICK Szeged tábora. Fejlődünk mi is, és ők is egyre magasabb szinten vannak. Egy csapatról képet ad, hogy milyen szurkolósereg áll mögötte, szerencsére a miénk nagy, hangos és összetartó. Mindig érezzük, hogy mellettünk állnak, rengeteget segítenek. Most is jön majd tőlük az erő, az energia. És erre nagy szükségünk lesz.– A Veszprém az Veszprém. Persze biztos, hogy megérzik majd Lékai Máté hiányát, de a debreceni mk-döntőben Petar Nenadics bizonyította, hogy képes meccset eldönteni. A legfontosabb játékosuk viszont ott van, ő pedig Nagy László, a Veszprém vezére. Amikor hiányzott, azt nagyon megérezte a csapat. Ezért nem jutottak tovább a BL-ben. Viszont nem velük, hanem magunkkal kell foglalkoznunk, csak a játékra, a bajnoki döntőre kell koncentrálnunk.– Említettem az első meccs fontosságát. Ez nemcsak a mi sportágunkban, hanem más sportágban is megfigyelhető volt, hogy egy párharcot eldöntött az első találkozón elért eredmény. Velünk is ez történt tavaly. Most nagyon szeretném, ha fordulna a helyzet, és mi várnánk kedvező pozícióból a visszavágót, ígérem, ezért mindent meg is teszünk!