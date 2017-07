˝Patikus az égi pályán˝

Szia, Gyuszi! Meccsünk van az öregfiúk-bajnokságban, tudsz-e segíteni? Tudod, megvagyunk, tehát lesz csere, csak a védelmet valahogy rendbe kellene tenni.



Rád gondoltunk, mert ismerünk. Ismer szinte az egész megye. Tudjuk, mire vagy képes. Láttuk, hogyan csináltad juniorként a SZEOL-ban Szalai Dzsínónál, aztán a Móravárosban, az SZVSE-ben, Szőregen, a Tanárképzőben, majd Röszkén – a közel 900 felnőtt bajnokidon az NB III-tól a megyeháromig. Mindezt vidáman. Aki ismer, sosem látott szomorúnak. Csak mosolyogsz még akkor is, ha kikapunk. Tudod, jön a következő meccs, azon megint lehet nyerni. Mindig elismered, ha valaki jobb. De azt is, ha mi vagyunk kutyák. Az öltözőhangulatot is feldobod azokkal a senki másra sem jellemző beszólásokkal.



Szóval nagyon számítunk rád. Késve is jöhetsz, a mezed ki lesz készítve az öltözőben. Mindegy, csak gyere. Szükség van Rád. Lyukas ez a védelem.



Hogy biztos nem érsz ide? Nem tudsz jönni? Teniszezel? Az sem rossz. Mert tényleg egy jó sport. És sok labdarúgó választja kiegészítő mozgásnak. Patikus, te ebben is jó vagy.



Nemsokára megint van meccsünk. Ha most nem, akkor arra gyere. Várunk.



Az 50 évesen elhunyt labdarúgó, dr. Török Gyula temetése pénteken 12 órakor a szegedi Belvárosi temetőben lesz.



Mádi József