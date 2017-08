Pénteken hazatért Kopaonikról a MOL-Pick Szeged

A MOL-Pick Szeged felkészülési programja:

Augusztus 9., szerda, 18 óra: MOL-Pick Szeged–Orosháza.

Augusztus 12., szombat, 17 óra: Nagyszentmiklós: MOL-Pick Szeged–Vojvodina (szerbiai). Augusztus 18–20., péntek–vasárnap: grazi nemzetközi torna. Augusztus 26–27., szombat–vasárnap: magyarkanizsai nemzetközi torna.

– Minden a tervek szerint alakult – foglalta össze a Kopaonikon eltöltött 10 napot Juan Carlos Pastor (képünkön), a MOL- Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője. Immár évek óta szerbiai magaslati edzőtáborban végzi el az alapozómunkát a kétszeres magyar bajnok, idén sem változott a helyzet. Szerencsére nem volt akkora hőség, mint Szegeden, de így is nagy melegben végezték a gyakorlatokat a játékosok. A legfontosabb, hogy mindenki egészséges volt, végigdolgozta a tíz napot.A hétvége a pihenésről szól, ezután hetekig nem lesz erre alkalom. A jövő héten már két edzőmeccs vár a csapatra, szerdán 18 órakor az Orosháza ellen hazai pályán – ezt ingyen nézhetik meg a szurkolók –, míg szombaton a romániai Nagyszentmiklóson a szerb Vojvodina lesz az ellenfél.A következő héten Ausztriában szerepel nemzetközi tornán a Pick, majd augusztus utolsó hétvégéjén a szurkolók között nagy népszerűségnek örvendő magyarkanizsai tornán indul a Szeged. Ez lesz a főpróba, hiszen eldőlt, hogy augusztusban már bajnokit vív a Tisza-parti gárda.Előrehozott meccseket játszik majd: augusztus 30-án, szerdán 18 órakor a Cegléd lesz az ellenfél, két nap múlva pedig szintén hazai pályán 18 órakor az Eger. Szeptember 7-én, csütörtökön 18 órakor máris jön az első rangadó, a Grundfos Tatabánya érkezik az újszegedi sportcsarnokba.Ebben a hónapban még két találkozó vár a szegediekre a K&H férfi kézilabdaligában: 19-én az Orosháza érkezik, majd 25-én idegenben, a Csurgói KK otthonában szerepel a BL-ben is rajthoz álló csapat. A Veszprém elleni szuperrangadó október 21-én lesz Szegeden, idegenben 2018. március 10-én csap össze a két rivális. Idén is hasonló a lebonyolítási rend: az alapszakasz első két helyezettje oda-vissza vágós rendszerben dönt majd a bajnoki címről.A BL-ben még nem készült el a pontos menetrend, egyelőre nem ismertek a mérkőzések időpontjai, de ez akár napokon belül is változhat.