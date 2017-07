Pénteken megkezdődik a 2017-es FINA vizes vébé

Már csak négyet kell aludni – a vizes sportok szerelmeseinek ez bizonyára ma reggel eszükbe jutott, hiszen már ezen a héten, pénteken kezdődik a 2017-es FINA vizes világbajnokság, amelynek Magyarország ad otthont. Budapesten és Balatonfüreden a világ legjobb medencés és nyílt vízi úszói, vízilabdázói, szinkronúszói, műugrói és toronyugrói kapnak lehetőséget a bizonyításra.



És persze hazánk is, hiszen nemzetünk történetének eddigi legnagyobb sporteseménye lesz, két és fél héten át a Föld minden táján milliók figyelnek majd a szervezésre és a hangulatra, nemcsak az eredményekre.



Mi pedig a helyiekre, és számunkra nemcsak azok miatt különleges ez az esemény, akik jelenleg Csongrád megyei klubokhoz kötődnek, hanem azok miatt is, akikre ez korábban volt igaz. Vízilabdában ugyanis a Szentesen és Szegeden korábban megfordult női és férfi játékosokból egy miniválogatott is összejön.



A karrierjét várhatóan a Ferencvárosnál folytató Bujka Barbara a világ legjobb centere, és ezt régiónk mindkét pólóvárosában bizonyította már. Szentesen megfordult még Keszthelyi Rita is, még a 2011/12-es szezonban, Takács Orsolya pedig három idényt is lehúzott a Kurca-parton. A női válogatott másik állandó tagja, Tóth Ildikó még a 2010/11-es OB I-es kiírásban volt a Szeged nagy erőssége.



A férfiaknál is pazar exnévsorunk van, hiszen az első számú kapus, Nagy Viktor egy évig Szegeden játszott, ráadásul családi szál is köti a napfény városához.



Decker Ádám két szezonon át volt a Tisza-partiak komoly erőssége, de vannak, akik régebben jártak edzésekre az újszegedi sportuszodába: Hosnyányszky Norbert 12 éve bontogatta szárnyait a megyeszékhelyen, Török Béla pedig itt is született és nevelkedett, négy éve távozott – szombati számunkban nagyinterjút olvashattak vele az azóta történtekről.



Ne feledkezzünk meg Manhercz Krisztiánról sem, aki három idényen át a Szeged színeiben teljesedett ki, innen lett a felnőttválogatott tagja, és fiatalabban lett olimpikon, mint anno Benedek Tibor.



Na és persze még ott van a nyílt vízi úszók nemzeti csapatában a szegedi születésű és nevelésű Novoszáth Melinda is – a SZUE kitűnősége, Olasz Anna is a csapat egyik reménysége.



Közben pedig sorjáznak az újabb nevek, hiszen augusztusban a masters világbajnokságot is hazánkban rendezik, és nemrég kiderült: a Szentesi Delfin ESC-t 18 versenyző képviseli majd a nagy eseményen. Rájuk is nagyon büszkék lehetünk, és természetesen bővebben is olvashatnak majd róluk lapunkban, ahogy a profik pénteken kezdődő vb-jéről is – minden fontos eredményről és történésről beszámolunk majd. Négy nap, és kezdődik!