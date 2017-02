Pepe, ugye még nem alszol?

Meccskomment





– Van egy olyan amerikai kifejezés, hogy „in the zone". Ez nagyjából azt jelenti, hogy úgy érzed, minden összejön, tiéd a világ. Ezt képviselte a Falcons az első félidőben, de aztán a futball alfája és ómegája most is leegyszerűsítette a képletet, miszerint a labdaszerzéseken áll vagy bukik minden. A Patriots rendre megszerezte a játékszert, ahogy

Tom Brady és a trófea. Összetartoznak. Fotók: MTI

Komolyan ezt akarod? Nem lesznek hétvégéid! – óva intett édesanyám, amikor elé merészkedtem az álommal: sportújságíró akarok lenni. Tizenegy évet ugrunk az időben. Már több Csongrád megyei sporttörténelmi pillanatról adhattam hírt a „foglalt" hétvégéken, bizonyítva: jó döntést hoztam.De azt magam sem gondoltam, hogy egy hétfőn, hajnali 4 óra 24 perckor, a tévé előtt földön térdepelve mormolom: minden idők sportélményéről írhatok. Utóbbival sokat látott, nálam idősebb kollégák biztosan vitatkoznának, de azzal ők is egyetérthetnek, hogy az 51. Super Bowl minden idők egyik leghihetetlenebb fináléja volt.Az Atlanta olyan szinten tiporta földbe az ötödik végső sikerében reménykedő New Englandet, hogy Lady Gaga a félidei show-ban hátast dobott a houstoni NRG Stadium tetejéről. Aztán 28–3-ra is elment a Falcons, és SMS-t írtam Varga Péternek, a ContiTech Szeged Diapolo vízilabdacsapat edzőjének, aki Patriots-szurkolóként „izgult" baráti társaságával: ugye nem mész máris haza?„De. Ma nem nyerünk" – jött az érthető válasz.Kollégája, Szabó Zoltán, a Szegedi Vízipóló Suli igazgatója 12 éve drukkol az Atlantának. Óvatos duhaj volt.„Sok idő van még…" – válaszolta. Másfél negyed volt hátra, és 25 pontos különbség, szóval jót mosolyogtam a megjegyzésen. Egy szurkolót lencsevégre kaptak, amint a stadionban golfközvetítést néz a tabletjén. Ő nem hitte, hogy innen van visszaút. Én sem.

A számok nem hazudnak: Brady mindent vitt



– Tom Bradyt rekordot jelentő negyedik alkalommal választották a Super Bowl legértékesebb játékosának (MVP).

– Bill Belichick az első edző, Brady pedig az első irányító és Charles Haley után a második játékos, aki öt Super Bowl-sikerrel büszkélkedhet.

– Az Atlanta Falcons támadójátékonként 7,48 yardot hozott, ez a második legtöbb, amit vesztes csapat produkált Super Bowlon.

– Tom Brady két fontos statisztikai mutatóban is Super Bowl-rekordot ért el: passzolt yardok (466) és sikeres passzok (43).

– Brady és Belichick utolérhetetlen: együtt a 25. rájátszásgyőzelmüket érték el, ez tízzel több, mint a második legjobb irányító–tréner duó csúcsa.

– A Patriots 25 pontos hátrányból egyenlített, ez az NFL történetének harmadik legbravúrosabb felállása, a Super Bowlok történetében pedig messze a legnagyobb fordítás. Eddig 10 pont volt a rekord.

Tom Brady az új Michael Jordan. Tömören így fogalmazták meg a legjobban, amit a folytatásban láttunk. Minden idők legeredményesebb irányítója ugyanis társait vezetve úgy fordította meg a játék képét, hogy közben az ellenfélnél poszttársa, Matt Ryan és a sztárelkapó, Julio Jones is élete formájában volt. Brady rizikós passzok sorát mutatta be hibátlanul, majd az utolsó perces egyenlítésnél (28–28) sem remegett meg a keze.Ekkor írtam újra Varga Péterre.„Pepe, ugye nem alszol?"„Nézem."A folytatásban nem azért láttunk sporttörténelmet, mert a Super Bowlok első hosszabbítását néztük, hanem mert Brady ott is végigmasírozott a pályán, és 34–28-ra nyert a New England Patriots. Majd jött Varga Péter újabb üzenete.„Erre nincsenek szavak."