Percekre volt a sikertől a Makó

Dunaújváros–Makó 2–2 (0–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 24. forduló. Dunaújváros, 300 néző. Vezette: Horváth M. (Csóra, Sinkovicz).

Dunaújváros: Vaszócsik – Kovács G., Karacs (Szepessy, 64.), Csehi, Dobos Á., Dorogi, Tóth Ti., (Zvara, 79.), Király B., Tóth Á., Barna, Pál. Edző: Dobos Barna.

Makó: Füstös 8 – Kasuba 7, Lipták Á. 7, Sirokmán 7, Juhász Gy. 7 – Mezei 5 (Gémes 8, 58.), Gilinger 5 (Bánóczki 6, 58.), Tóth T. 6 (Vajna M. 6, 66.), Molnár J. 6, Széll K. 6, Babolek 8. Edző: Méhes Tibor.

Gólszerzők: Dobos Á. (47., 90.), ill. Széll K. (59.), Gémes (86.).

Sárga lap: Dorogi (93.), ill. Gilinger (43.), Tóth T. (57.), Sirokmán (65.), Molnár J. (94.).



A kevés helyzetet hozó első félidőt követően benn maradt az öltözőben a Makó a fordulás után, így Dobos Áron könnyen lőhette ki a bal alsót két perccel az újrakezdés után. Nem sokkal később azonban Széll Kristóf szabadrúgását bevédte a hazaiak kapusa, a nem túl erős lövés Vaszócsik hóna alatt csúszott be.



A csereként beállt Gémes Bence és Bánóczki Dániel sokat lendített a vendégek támadásain, és egyre több komolyabb lehetőséget tudott így kidolgozni a Makó.



Molnár János távoli kísérleténél nagyot kellett védenie az újvárosi kapusnak, de négy perccel a vége előtt már ő is tehetetlen volt: egy felívelt labdát Gémes kapásból vágott a hazaiak kapujába. Úgy tűnt, a győzelem is meglehet a Makónak, ám az utolsó percben Dobos némi szerencsével (Sirokmán felszabadítása pont róla pattant tovább) kiegyenlített, majd a játékvezető az ígéretes makói kontrát nem engedte végig, véget vetett a találkozónak. Kis szerencsével három pontot szerezhetett volna a Makó, ám így sem lehet elégedetlen.



Méhes Tibor: – A második félidőben tizennégy emberrel játszott a Dunaújváros. A meccs előtt aláírtam volna a döntetlent, ami a játék képe alapján reálisnak is mondható, viszont nehezen emésztem meg.