Petra két fronton is helytáll: A makói lány a nyári junior-világbajnokságra készül

A makói születésű Kothencz Petra eddig nagyszerű formában versenyez. A Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub sportolója edzője, Kanyó Dénes szerint a jövő nagy ígérete.



– Hétévesen kezdtem el úszni – mutatkozott be Petra –, nem is csináltam mást, csak úsztam. Nagyon szeretem a sportágam, komoly céljaim és terveim vannak. Sokat edzünk Szegeden, az edzőm nem kímél, de tisztában vagyok vele, hogy csakis a sok gyakorlásnak lesz eredménye.



A 14 éves sportoló jelenleg még Makón tanul, így az iskola után ingázik edzésre.



– Nincs gond ezzel, a tanulást és a sportolást össze tudom egyeztetni, mindkettő jól működik. Ősztől viszont ebben is komoly változás lesz, a Radnóti Miklós gimnáziumban folytatom a tanulmányaimat, így a suli után egyből edzésre tudok majd menni.



A Muréna búvárúszója nyáron az oroszországi junior-világbajnokságon indul. Élete nagy eseményére készül.



– Minden bizonnyal sprintszámokban indulok, egyelőre nincs meg a menetrend – zárta a beszélgetést Kothencz Petra. – Most is keményen edzünk, a hónap végén rendezik az országos bajnokságot, ezen szeretnék majd jól szerepelni. Célom, hogy a vébén sikerüljön érmet szerezni.