PICK-mezben Brazília: Holnap 13.30-kor Szeged-Veszprém szuperrangadó

Thiagus Petrus (kékben) a Szeged meghatározó játékosa. Fotó: Török János

Ez több mint egy meccs. Ez az a találkozó, amit minden kézilabdabarát vár. Nemcsak itthon veszi körül különös figyelem, hanem Európában is. Az öreg kontinensen tudják, hogy a világ egyik legnagyobb rangadója a MOL-PICK Szeged–Telekom Veszprém összecsapás. A brazil Thiagus Petrus harmadik idényét tölti a szegedi együttesben. Előtte Spanyolországban, a La Riojánál légióskodott. A Tisza-parti együttes meghatározó játékosa nagyon várja a holnapi rangadót (kezdés: 13.30, élő: M4 Sport TV).– Mielőtt Szegedre igazoltam, már hallottam a derbiről, de nem tudtam elképzelni, hogy ilyen fantasztikus a hangulata – kezdte a beszélgetést a brazil válogatott kézilabdás. – Nagyon várom a meccset, szeretném, ha úgy alakulna minden, mint tavaly, amikor nyertünk.Brazíliában a futball a legnépszerűbb sportág, jóformán mindenki ezt űzi. A Petrus família viszont a kézilabda bűvöletében él.

– A döntő visszavágóján itt volt a családom, anyukám. Látták, hogy miről szól a rangadó. Otthon interneten mindig nézik a meccset, most is így lesz. Édesanyám nem ért a sporthoz, a kézilabdához, ő csak engem néz, ha nyerünk, akkor örül, neki én vagyok a fontos. Az egész család eljött az olimpián megnézni a brazil válogatottat. Egy jeggyel több meccset is láthattak volna, ők azonban csak minket nézték meg, pedig előttünk egy nem mindennapi rangadó zajlott, a dánok a franciákkal csatáztak. Otthon, Brazíliában népes tábora van a PICK-nek, rengeteg mezt vittem már haza, nagyon szeretnek bennünket.Mindkét csapat remek formában kézilabdázik, a Veszprém veretlen, a Szeged egyetlen vereséget szenvedett eddig a 2017–2018-as szezonban.– Új edző, új stílus, így egészen más meccs lesz a mostani, mint a tavalyi találkozó. Kemény csatára számítok szegedi győzelemmel. Kulcs lesz Lékai Máté kikapcsolása, jól játszik eddig a szezonban. Nagy László kiesésével nagy teher lesz rajta, a Veszprém egyik meghatározó alakja. Csapatunk egyik erőssége a szurkolótáborunk, amely az elejétől a végéig segít nekünk, mindig mellettünk áll, és ez erőt ad a csapatnak, ami most is nagyon kell.