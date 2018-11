˝Pislákoló fény˝ - a magyar válogatottról

Na és akkor mi van, mi van, mi van? Kérdezné az az oldal, amely mindig kritikus. Ebből van a több, ezt már évtizedek óta tudjuk. Persze tett is érte a honi futballvilág, hogy a károgókból legyen több.



Most azonban nézzük a Nemzetek Ligája-szereplést reménykeltően, mert végre a finnek ellen egy olyan csapatot láthattunk a pályán, amely tudta, hogy mit játszik. Volt taktikánk, elképzelésünk arról, hogy miként nyerhetünk, támadtunk, jól védekeztünk, futottunk, szereltünk, ha kellett, akkor Gulácsi védett. Ez lenne az alap, amire lehet építenünk. Milyen régóta kerestük ezt az alapot... Végre pakolhatunk rá egy olyan szövetségi kapitánnyal, Marco Rossival, akit elfogad mindenki. Mindig a vezért nehéz megtalálni. Olyan embert, mint amilyen Dárdai Pál volt. Rossi is őszinte, mint a Hertha jelenlegi mestere. Ez a legnagyobb erénye. Nem kertel, ha kritikusnak kell lenni, akkor az, de dicsér is. Ez is fontos, de még mennyire. Mert mi leginkább szapulni szeretünk, osztani az észt, legyinteni.



Szóval pislákol a fény. Végre! Jó volt ismét szurkolni a finnek ellen, élvezni a játékot, csettinteni Szalai gólja után, hogy milyen szép támadás volt. Felugrani a kanapéról Nagy Ádám bombája után. Apropó Nagy Ádám! Öröm hallgatni, ahogyan nyilatkozik a Bologna légiósa. Szerényen, alázattal, és szépen.



Közeledik december másodika. Az Eb-sorsolás napja. Kiderül, kik ellen csatázunk a csoportmeccseken. Az elmúlt két győzelem után már most várjuk, talán többen lettek bizakodóbbak, visszatér az a hangulat, ami a franciaországi Eb-szereplést jellemezte.