Pólódömping szombaton: a férfiak itthon, a szegedi női csapat idegenben játszik az OB I-ben

18 óra: Tatabánya–Szegedi Egyetem Taylor&Nash

Somogyi Balázs (jobbra) rutinjára nagy szükség lesz. Fotó: Vidovics Ferenc

A Tatabánya elleni idegenbeli bajnokival zárta volna a 2017-es évet a Szegedi Egyetem Taylor&Nash női vízilabdacsapata, ám Molnár Péter tanítványainak el sem kellett utazniuk a meccsre, ugyanis egy vihar súlyosan megrongálta a vendéglátók uszodájának tetőszerkezetét. A szükséges munkálatokat elvégezték, így most már sor kerülhet a bajnokira, amit a Tisza-partiaknak mindenképp hozniuk kell, hogy tartsák a lépést a középmezőnnyel.A két együttes őszi találkozóján a Szeged sima, 10–5-ös győzelmet aratott az élvonal nyitófordulójában, az akkor mutatott magabiztos játékot kellene megismételni, és akkor nem okozhat gondot a három pont begyűjtése.

18 óra: ContiTech Szeged–Honvéd

19 óra: Metalcom Szentes–Miskolc

Szivós Márton újra Szegeden! – erre a vízilabda szerelmesei közül sokan kíváncsiak lehetnek, főleg, hogy a találkozóra ingyenes lesz a belépés az újszegedi sportuszodában. A világbajnok klasszis játékát mindig élmény nézni, és a hazai fiatalok is tanulhatnak tőle.Nem ő lesz az egyetlen visszatérő, hiszen Illés Sándor és Manhercz Ádám is a fővárosiakhoz csatlakozott. Varga Péter tanítványai számára a tisztes helytállás lehet a legfőbb célja, a két fél őszi összecsapásán 15–5-re nyert a Honvéd.A Szentesnek sincs túl jó emléke ellenfeléről, hiszen idegenben 12–5-re kikaptak. A lelkes és népes hazai szurkolótábor és a válogatott meghívók (Pellei Frank, Nagy Márton) miatti önbizalomfröccs miatt ha nem is fordul a kocka a kifejezetten erős kerettel felálló miskolciak ellen, de talán szorosabb csatában reménykedhetünk. Ezt akartuk a Szentes és a BVSC hétközi összecsapásán is, a hölgyek nem teljesítették a kívánságunkat, de talán most a fiúk közönségszórakoztató meccsel rukkolnak elő a városi sportuszodában.