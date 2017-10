Pontrúgások okozták a HFC vesztét Iváncsán

Iváncsa–HFC 4–0 (2–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 12. forduló. Iváncsa, 200 néző. Vezette: Rózsavölgyi Dávid – jól (Illés, Varga).

Iváncsa: Dániel – Balogh, Kertai, Szauter, Fekecs, Majláth, Aradi, Folmer (Imrik, 63.), Cseszneki, Pribék (Márki,81.), Büki (Mag, 76.). Edző: Domján Attila.

HFC: Bordás 5 – Prasler 5, Tóth J. 4,5 (Varga B. –, 63.), Pataki 5,5, Mezei 5,5 – Kökény 5– Szabó M. D. 4,5 (Szabó Má. –, 63.), Ablonczy 5, Bartyik N. 4,5, Laczkó D. 4,5 – Faggyas 5 (Marton –, 84.). Edző: Szűcs Róbert.

Gólszerzők: Kertai (12.), Kökény (37. – öngól), Ceszneki (50.), Balogh (75.).

Sárga lap: Tóth J. (58.), Pataki (81.), Szabó Má. (88.).



Az előzetes tervek szerint a pontrúgásból szerzett gólokra építette volna taktikáját az előző fordulóban első sikerét megszerző HFC. A találatok nem maradtak el, azonban azokat az Iváncsa jegyezte, négyet.



Szögletek és szabadrúgások okozták a vásárhelyiek vesztét, akik az első félidőben több helyzetet is kialakítottak, de a sikeres befejezés mindig elmaradt. A második játékrészt uralták a vendéglátók, és magabiztos győzelmet arattak.



Szűcs Róbert: – Idegenben még nem megy a csapatnak, és most a pontrúgások elleni védekezésben is gyengék voltunk.