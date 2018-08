Portugál hét aranyesélyekkel: a szegedi Varga Katalin ma már éremért versenyez

Az élen. A magyar női négyestől (balról a szegedi Kárász Anna) ezt várja a közönség. Fotó: Kovács Tamás

Két szám, két aranyesély. Kár is tagadni, hogy így utazott el Portugáliába Kárász Anna, az NKM Szeged kétszeres világbajnok kajakosa. Négyesben Kozák Danuta, Medveczky Erika és Bodonyi Dóra, míg párosban Kozák lesz a társa.– Jó érzésekkel utaztam ki, hiszen mindkét számban remekül sikerült a felkészülés. Bízom abban, hogy minél fényesebb érmekkel térhetek majd haza – mondta a klub Facebook-oldalán megjelent videóban Kárász. – Mindkét egységben jó időket lapátoltunk, technikailag is együtt vagyunk. Párosban pedig a válogatók óta folyamatosan, edzésről edzésre éreztem, hogy jó az összhang. Nehéz dolgunk van: elvárt az aranyérem, de egyben teher is, ám tudom, hogy bennünk van akár mindkét számban is az első hely.Két fiatal szegedi, Nagy Bianka és Molnár Csenge képviseli a magyar csapatot C2 200 méteren.– A nemrég még az ifjúsági világbajnokságon indult párosunk felé egyértelműen nincs elvárásunk. Ha bejutnak a döntőbe, az egy nagyszerű eredmény lesz tőlük – mondta Kása Péter tanítványairól Hüttner Csaba szövetségi kapitány.Nagyon nehéz lesz a magyar paraversenyzők dolga a portugáliai kajak-kenu-világbajnokságon, de ha minden összeáll, akár több érem is becsúszhat az év legfontosabb versenyén.Az egyik legnagyobb éremesélyes az NKM Szeged paralimpiai ezüstérmese, Suba Róbert, aki KL1 200 méteren idén az Európa-bajnokságon ezüstérmes lett, ám saját bevallása szerint akkor még nem volt csúcsformában.– Ha most minden összeáll neki, akkor a világbajnokságon is megcélozhatja a dobogót – mondta Weisz Róbert, a magyar paraválogatott szövetségi kapitánya. Kenuban fordított az erősorrend, mindketten indulnak VL2 200 méteren. Weisz Róbert szerint az idei Eb-n bronzérmes Juhász Tamásnak nagyon nehéz dolga lesz, hiszen többek között a brazilokkal és ausztrálokkal kiegészült mezőny rendkívül erős, de ő is odaérhet éremközelbe, míg Suba Róberttől döntőbe jutást vár kenuban.Az NKM Szeged másik parasportolója, Varga Katalin KL2 és VL3 200 méteren áll rajthoz – utóbbiban ma már versenyez. A szövetségi kapitány elsősorban kajakban vár tőle jó szereplést, szerinte a döntőben a középmezőnyben végezhet. Kenuban viszont nincs annyi tapasztalata, az idei Eb-n indult először ebben a kategóriában, és ha a döntőbe tudná kvalifikálni magát, az már egy kiváló eredmény lenne tőle.A magyar paracsapat már Portugáliában van, hiszen ma kezdődnek a paraversenyek, viszont a körülmények felemásak.– A szállás jó, az ételek megfelelők, a pályára busszal kell mennünk, amelyek viszont nincsenek akadálymentesítve. Szerencsére van egy mikrobuszunk, amellyel a hajók egy részét hoztuk. Rekkenő hőség van, egész hétre hasonló időt jósolnak – zárta Weisz Róbert.