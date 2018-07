Portugáliáért hajtanak - A szegedi Kárász Anna összeül az olimpiai bajnok Kozák Danutával

Eséllyel szállnak vízre. Kárász Anna... Fotó: Karnok Csaba



Amilyen pörgős, eseményekkel teli volt egész május és június eleje, olyan csendesen teltek az elmúlt hetek a kajakosok, kenusok körében. Szükség is volt a belgrádi Európa-bajnokság utáni öthetes nyugalomra a világkupa, majd az Eb-csapat kijelölése után, mert jön még a világbajnokság – augusztus 22–26-án a portugáliai Montemor-o-Velho ad otthont az eseménynek.A sportágat tehát a nyugalom szállta meg, ám a háttérben több olyan esemény is történt, amely egy kicsit változtathat az erőviszonyokon. Ilyen volt például az NKM Szegedi VE kétszeres világbajnoka, Kárász Anna és az ötszörös olimpiai első Kozák Danuta (Újpest) páros tesztje, amelynek a végeredményét majd a ma kezdődő és vasárnap véget érő szolnoki második válogatón láthatjuk – szó szerint is, hiszen az esemény első két napján lesz az M4 Sport révén élő közvetítés az A döntőkről, vasárnap pedig a magyar szövetség Facebook-oldalán. Kárász emellett természetesen egyesben is elindul.Ezzel a céllal és reális eséllyel lesz ott K1 1000 méteren az algyői Kopasz Bálint is, aki az Európa-bajnoki ezüstérem után a vb-n szeretne visszavágni például a portugál Pimentának. Hogy ez létrejöjjön, meg kell nyernie a szám szolnoki A döntőjét, ám figyelnie kell, hiszen a korábbi ellenfelek mellett a doppingvétség miatti eltiltásából visszatér Dombvári Bence (Honvéd).Az NKM Szeged sprintere, Birkás Balázs K1 és K2 200 méteren érdekelt, mindkét számban az első válogató győzteseként indul Szolnokon, azaz győzelmek esetén ő is vb-résztvevő. A kenus Bodonyi András (Vécsi Viktor és Boldizsár Gáspár tanítványa) nagyon fogadkozott az első válogató után, hogy a másodikon visszavág Kiss Tamásnak (Csepel). Tudja, mit rontott Szegeden, így tudja, hogyan kell versenyeznie Szolnokon – meglátjuk.Az NKM Szeged kajakosa, Kuli István az 500 méteres férfi kajaknégyes tagjaként az Európa-bajnokságon remekül szerepelt, harmadik lett, így ő a szövetségi kapitány, Hüttner Csaba felügyelete mellett már készülhet a vb-re. Emellett 500 méteren egyesben nevezve van a válogatóra.A szegedi klub parasportolói, Varga Katalin és Suba Róbert szintén jó eséllyel szállnak vízre a Holt-Tiszán.Amennyiben más versenyzők lesznek az első és a második válogató győztesei, úgy szétlövés dönthet majd közöttük, amelyet várhatóan jövő keddig megrendeznek.A szolnoki II. világbajnoki válogató A döntőinek programja (zárójelben a start időpontja és az esetleges NKM Szeged-, illetve Algyő-versenyzők). Péntek, 15.30: C1 női 500 m, 15.40: K1 női 500 m (Kárász Anna, Horváth Alexandra), 16.02: C2 férfi 1000 m, 16.15: K2 férfi 1000 m (Nádas Bence).Szombat, 11 órától: parakenudöntők (Varga Katalin, Suba Róbert, Rescsik Csaba), 11.50: K1 női 1000 m (Horváth A.), 11.58: K1 férfi 1000 m (Kopasz Bálint, Szendy Márk), 12.06: C1 férfi 1000 m (Bodonyi András, 12.14: K2 női 1000 m, 12.29: K1 női 200 m, 12.34: C1 női 200 m, 12.39: K1 férfi 200 m (Birkás Balázs, Szendy M.), 12.44: C2 férfi 200 m, 12.52: K2 férfi 500 m (Nádas B.), 14.20-tól: parakenu A döntők (Suba R., Varga K.).Vasárnap, 11.30: C1 férfi 200 m, 11.35: K2 férfi 200 m (Birkás B.), 11.40: C2 női 200 m (Nagy Bianka, Molnár Csenge), 11.55: K2 női 500 m (Kárász A.), 12.05: K1 férfi 500 m (Szendy M., Kuli István, Nádas B.), 12.15: C1 férfi 500 m (Bodonyi A.), 14 óra: K2 női 200 m, 14.10: C2 női 500 m (Miskolczy Fruzsina, Kiszely Zsófia), 14.20: C2 férfi 500 m, 16 óra: C1 női 5000 m, 16.30: K1 férfi 5000 m (Kopasz B., Szendy M.), 17 óra: K1 női 5000 m, 17.30: C1 férfi 5000 m.