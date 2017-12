Potyogtak a gólok a szegedi amatőrcsapatok tornáján

Női torna:

A Kék Mókus Kupa vasárnapi eredményei:



Zengő Alföld–Hanyatt SE 17-3 (–35), Lily FC–Retro TVSC 5-9 (–35), Fit Word O’Neill–Drink Team 8-3 (–35), Zengő Alföld–Retro TVSC 9-7 (–35), 2001-Kuszi Trafik– Szeged UTD 4-6 (–35), Retro TVSC– Hanyatt SE 11-3 (–35), Lily FC–Zengő Alföld 7-9 (-35), Szeged UTD–Drink Team 6-3 (–35), 2001-Kuszi Trafik– Fit Word O’Neill 3-6 (–35) Ficak– Öreg Honvéd Vendéglő O’Neill 5-11 (+35) , Gyuszi and the Boys–Gámawill Kft. 5-8 (–35), Kislak Kft.–Renenszánsz U35 4-7 (+35), Gámawill Kft.– Gumi-Sziget SE 5-7 (–35), Renenszánsz U35–Öreg Honvéd Vendéglő O’Neill 6-5 (+35), Gumi-Sziget SE– Gyuszi and the Boys 10-5 (–35), Kislak Kft.–Ficak 6-5 (+35).

A Szegedi Sport és Fürdők Kft., az MLSZ Csongrád megyei igazgatósága és a Délmagyarország közös szervezésében rendezték meg az I. szegedi klubcsapatok kupáját. Szombaton a férfiak, míg vasárnap a hölgyek tornáját rendezték meg - a csoportok első két helyezettje jutott tovább a január 7-én esedékes döntőbe.(A SZVSE visszalépett, ellenfelei 3-0-al megkapták a meccset)SZVSE-Szőreg 0-3, Móraváros-Gyálarét 3-3, SZVSE-Móraváros 0-3, Szőreg-Gyálarét 1-2, SZVSE-Gyálarét 0-3, Szőreg-Móraváros 2-1.1. Gyálarét 7 pont, 2. Szőreg 6 pont 3. Móraváros 4 pontUTC-Kiskundorozsma 2-4, Komlósi Trans Baktó-Kecskés 5-1, UTC-Komlósi Trans Baktó 2-2, Kiskundorozsma - Kecskés 9-2, UTC-Kecskés 14-0, Kiskundorozsma - Baktó 4-1.1. Kiskundorozsma 12 pont, 2. Baktó 4 pont 3. UTC 4 pont 4. Kecskés 0 pontFK 1899 Szeged-St. Mihály 5-2, Pázsit-SZVSE II. 0-3, FK 1899 Szeged - Pázsit 3-6, St. Mihály-SZVSE II. 1-3, FK 1899 Szeged-SZVSE II. 5-2, St. Mihály-Pázsit 2-1.1. FK 1899 Szeged 6 pont 2. SZVSE II. 6 pont 3. St. Mihály 3 pont 4. Pázsit 3 pont.St. Mihály FC-SZVSE 4-0, Móraváros-Kistelek 0-2, St. Mihály FC-Móraváros 6-1, SZVSE-Kistelek 1-1, St. Mihály FC-Kistelek 3-0, SZVSE-Móraváros 1-21. St. Mihály 9 pont, 2. Kistelek 4 pont, 3. Móraváros 3 pont, 4. SZVSE 1 pont.Balástya-Újszentiván 0-0, Szent Mihály Kft.-Nagymágocs 3-2, Szent Mihály Kft-Balástya 11-2, Nagymágocs-Újszentiván 4-2, Szent Mihály Kft-Újszentiván 7-1, Balástya-Nagymágocs 3-11. Szent Mihály Kft 9 pont, 2. Balástya 4 pont, 3. Nagymágocs 3 pont, 4. Újszentiván 1 pont.