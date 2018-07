Próbázók és újoncok a rajton

A Szeged-Grosics Akadémia együttesében a Csákvárról érkező támadó, Máté János góllal mutatkozott be, a többi újonc pedig a saját utánpótlásból jött. A HFC már leigazolta a Mórahalomból a kapus Krnács Richárdot, Hrabovszki Zoltánt, Méhkerékről Vass Andrást, Geiger Norbertet, illetve a vásár- helyi származású Szabó

Csabát is.



A Mezőhegyest 6–0-ra legyőző Makóban Hatvani József (korábban SZVSE), Busa Bence, Lászik Milán, Podonyi Norbert, Zsoldos Ákos (mind Mórahalom) és Juhász Jónás (Méhkerék) volt az új, miközben a kapus, Füstös Krisztián térdsérülést szenvedett, és mentővel vitték kórházba. Egyelőre nem tudni, milyen súlyos a problémája.



Popovits Pál (Szeged-GA): – Szeretünk győzni, de ebben az időszakban nem az eredmény érdekel. Mivel két héten át kemény fizikai munkát végeztünk, és a következő két hétben is ez a program, ezért látszott a fáradtság a játékosokon.



Szűcs Róbert (HFC): – A Szeged NB II-es ritmusban futballozott, de tetszett a meccs a sok vásárhelyi származású játékossal és a próbázókkal kiegészülve.



Magyar György (Makó): – Szűk öt hetünk van rá, hogy összekovácsoljuk a játékosokat. Igyekszünk minél hamarabb kialakítani a végleges keretet. Az első edzőmeccs alapján nem lehet következtetéseket levonni, hiszen még a felkészülési időszak elején tartunk. Jól mozogtak a fiúk a mai mérkőzésen annak ellenére, hogy a napokban jól megterheltük őket.



Szeged-Grosics Akadémia–HFC 4–0 (2–0)

Szeged-Grosics Akadémia: Alekszics – Tamaskó, Farkas M., Tóth G., Varga M. – Coroian, Oláh G. – Szabó P., Hegedűs M., Molnár J. – Máté J. Cserék: Molnár P. (kapus), Povázsai, Pászka, Zabari, Dobronoky, Kasuba, Balogh G., Zádori, Germán, Manga. Edző: Popovits Pál.

HFC: Krnács – Tóth J., Füredi, Huszár, Mezei – Szabó Cs. – Hrabovszki, Vass A., Konc, Geiger – Rácz D. A 2. félidőben: Varga G., Kandó Zs. (kapusok), Jankelic, Darida, Kiss R., Rau, Bürgés, Gyüre, Siber, Bartyik N., Bódai, Mohácsi. Edző: Szűcs Róbert.

Gólszerzők: Farkas M., Máté J. (11-esből), Germán, Balogh G.



Makó–Mezőhegyes 6–0 (3–0)

Makó: Füstös – Grecsó, Lászik, Bány B., Tóth T. – Busa, Juhász J., Varga R., Podonyi, Babolek – Hatvani J. A szünet után: Garamvölgyi – Grecsó, Zsoldos, Kalász, Vajna M. – Frank, Lipták, Beke, Bánóczky, Mezei – Megyesi. Edző: Magyar György.

Gólszerzők: Busa, Babolek (2), Hatvani J., Bánóczki, Gercsó (11-esből).