Rá lehet bízni a csapatot: a szegedi Lengyel Roland vezetésével elindult felfelé a Nyíregyháza

Megkapta a lehetőséget. Lengyel Roland decemberig biztosan irányíthatja a nyíregyháziakat. Fotó: NYSFC

– Intenzív időszak, az biztos. Több minden zajlik a csapat körül, amelyeket el kell intézni. Délelőtt edzés is volt, aztán délután visszamentem megint a szerződésekkel foglalkozni.– Bevett szokás, hogy az edző után a második embert veszik elő. Két hónapig nem nyertünk, kieső helyre csúsztunk vissza, és a gyenge eredmények miatt nem volt meglepő, hogy elküldték Bozsik Józsefet, ahogy az sem, hogy a következő két meccsre én kaptam meg a munkát. Ezen a két, a Békéscsaba és a Budafok elleni győztes bajnokin az dőlt el, hogy rám lehet-e bízni hosszabb távon is a csapatot. Igazából december 16-ig kaptam meg a vezetőedzői pozíciót, de ha elérjük a célt, azaz a középmezőnyhöz felzárkózunk, én maradhatok tavaszra is.– Személyi cseréket vittem véghez, és ez jól sült el: Hornyák két, Pekár három góllal hálálta meg a bizalmat, Fadgyas pedig jól mozgott a kapuban. Emellett próbáltam feltüzelni a csapatot, másba nem is lehetett kapaszkodni. Ezelőtt a román harmadosztályú Csíkszeredát irányítottam másfél évig, na, az kemény öltöző volt a dörzsölt, rutinos játékosok révén, akiket azért be kellett állítani a sorba. Összeszedtem mindent, amit tapasztaltam a pályafutásom alatt, és mindez jó hatással volt a csapatra, igaz, legutóbb Kaposváron kikaptunk.– Az a nyolc bajnoki inkább szórakozás volt, energialevezetésnek megfelelt. Belefért, de elég is volt.– A szüleim ott élnek, évente háromszor látogatom meg őket. Elég régen, 14 évesen elkerültem Szegedről, ám az ottani futballfejleményeket azért követem. A televízióban például megnéztem az SZVSE–Fradi kupameccset, amely azért volt igazán érdekes, mert éppen az SZVSE-ben birkóztam gyerekként. Remélem, minél hamarabb lesz egy Nyíregyháza–Szeged meccs az NB II-ben vagy akár az NB I-ben, és az egyik kispadon majd én ülök.– Szép éveket töltöttem a birkózás és a gyálaréti futballozás révén a városban, de már Nyíregyházán élek a feleségemmel és a kisfiammal. Lassan teljes mértékben nyíregyházi leszek.– Vannak gyerekkori barátaim, akikkel tartom a kapcsolatot. Akikkel együtt birkóztam, azok már kiöregedtek, nincsenek a mezőnyben. Tudom, hogy éppen a vb zajlik Budapesten, de nem követem az eseményeket. Teljesen leköt a nyíregyházi munka.