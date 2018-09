Rajtol az idény: ma 18 órától Naturtex-SZTE-Szedeák-Szolnok

Nyilas debütál



Először működhet közre NB I/A csoportos mérkőzésén játékvezetőként Nyilas István. A korábbi Szedeák-játékos a mai fordulóban Papp Péter és Pozsonyi László mellett a Jászberény–Paks találkozó bírója lesz. Nyilas tavaly került fel az NB I-es keretbe, ám eddig a B csoportban fújt meccseket.

Az Olaj már tétmeccseket is játszott, az olasz Cantú ellen veszített a Bajnokok Ligája-selejtezőben, a Szedeáknak ez lesz az első tétmérkőzése ebben a szezonban. Debütálhat a csapatban a nyáron érkezett két légiós, a kanadai Tyrell Green és az amerikai Darrell Davis is. Az utóbbi években többször is volt rá példa, hogy idehaza megszorongassa a Szolnokot a Naturtex, 2017 januárjában hosszabbítás után sikerült is legyőzni a nyolcszoros bajnokot. A találkozóról élő, szöveges tudósítással jelentkezik a delmagyar.hu.