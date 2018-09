Rajtol az idény: Szedeák - Szolnok 17-18. (I. negyed)

Nyilas debütál



Először működhet közre NB I/A csoportos mérkőzésén játékvezetőként Nyilas István. A korábbi Szedeák-játékos a mai fordulóban Papp Péter és Pozsonyi László mellett a Jászberény–Paks találkozó bírója lesz. Nyilas tavaly került fel az NB I-es keretbe, ám eddig a B csoportban fújt meccseket.

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 1. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezeti: Ádám, Farkas G., Kovács N.Szedeák: Boltics, Wirth, Davis, Juhos, Sulovics. Csere: Edző: Andjelko Mandics.Szolnok: Vojvoda Murphy, Benke, Milosevics, Tóth Á. Csere: Airington, Andric, Rowsey, Kovács P. Edző: Dragan Alekszics.Boltics üti be az év első faultját, Tóth Ádám viszont ziccert dobhat, 0-2. Davis szed egy támadólepattanót, majd büntetőzhet: a második dobja be, 1-2. Juhos a saját lepattanóját szedi össze, majd ejti be, 3-2. Szép szegedi védekezés, majd Davis első mezőnykosara is megvan, 5-2. Murphy kettesére érkezik az első szegedi tripla, Wirth a szerzője, 8-4. Labdaszerzés után kimarad Wirth ziccere, de Murphy triplája is rövid. Jön Airington és Andric a Szolnokba. Sulovics a körtéből, 10-4, Andric középtávolról válaszol, 10-6. Davis faulttal együtt dob egy triplát! Kimarad azonban a büntető, de így is 13-6. Megint jó a védekezés, de Davistől egy picit hosszú a hármas. Andric két közelijével 13-10. Boltics labdavesztése után Juhos okos faultja, de befagyott az eredményjelző egy ideje, Juhos ejtése sincs bent. Kovács Péter viszont a sarokból akadálytalanul mehet, 13-12. Andric kosarával fordít az Olaj, 8-0-s futásban az Olaj - sőt, 11-0-ásban, Rowsey elsüllyeszt egy hármast, 13-17. Sulovics büntetőzhet, az első jó, a másodikat pedig meg kell ismételni. Ez is jó, 15-17. Az első negyed utolsó percéhez érünk, Airington felezi a büntetőket, 15-18. Sulovics gyönyörű kettese, 17-18. Még van egy támadásnyi időnk: Boltics beviszi, de nem tudja befejezni, egy ponttal vezet a Szolnok.- Köszöntünk mindenkit az újszegedi sportcsarnokból, hamarosan kezdődik a Szedeák idénye! Ami jó hír, hogy Juhos Levente a társakkal melegít, vállalni tudta ma a játékot.Korábban írtuk:Az Olaj már tétmeccseket is játszott, az olasz Cantú ellen veszített a Bajnokok Ligája-selejtezőben, a Szedeáknak ez lesz az első tétmérkőzése ebben a szezonban. Debütálhat a csapatban a nyáron érkezett két légiós, a kanadai Tyrell Green és az amerikai Darrell Davis is. Az utóbbi években többször is volt rá példa, hogy idehaza megszorongassa a Szolnokot a Naturtex, 2017 januárjában hosszabbítás után sikerült is legyőzni a nyolcszoros bajnokot. A találkozóról élő, szöveges tudósítással jelentkezik a delmagyar.hu.