Ralikross: futamot nyert a zsombói Borbás

Borbás Bálint remekül versenyzett Máriapócson. Fotó: Kollár Attila

Kiváló eredménnyel zárult a Bánkuti MotorSport versenyzője, Borbás Bálint számára a 2017-es ralikrossz országos bajnokság RabócsiRingen rendezett harmadik fordulója. A szegedi születésű, Zsombón nevelkedő pilóta tizenhetedik versenyén megszerezte pályafutása első győzelmét a Suzuki-kupában, ráadásul a maximálisan kapható 30 pontból 29-et bezsebelt, így a bajnoki összesítésben is átvette a vezetést.

– Álomszerű ez az egész, egyelőre nem is nagyon fogtam még fel – mondta a győztes. – Élveztem a vezetést, és hihetetlenül szoros csatákat vívtunk a többi versenyzővel. Már az előfutamokban is minden centiméterért és helyezésért harcolni kellett, oda-vissza mentek az előzgetések a rajttól a célig. Ettől is szép a ralikrossz! Még a döntő legutolsó körében is kilincs a kilincsen autóztam több kanyaron keresztül az egyik vetélytársammal, végül egy tizedmásodperccel előtte értem be a célba. Ennyin múlik!Amellett, hogy pályafutása első győzelmének örvendhetett, Borbás az eredmények szerencsés alakulása folytán a negyedikről az első helyre ugrott a bajnoki tabellán, így életében először a bajnokságot is vezeti.