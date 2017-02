Rangadó lesz Vásárhelyen

A várható kezdők



HFC: Bordás – Kormányos, Tóth I., Kökény, Marton – Huszár – Babolek, Máté, Horváth B., Végh – Szarvas. Mórahalom: Halász – Bokányi, Szücs, Lászik, Fodor – Magyar Gy. – Pócs T., Podonyi – Busa, Crkvenjakov, Várda.

Rögtön rangadóval indít a HFC a labdarúgó NB III-ban, hiszen a harmadik Pécs érkezik a városi stadionba vasárnap 14 órától az ötödik hazaiakhoz.– A Pécs az egyik legjobb csapat a mezőnyben, nem mondtak még le a feljutásról – vélte Major László, a HFC vezetőedzője. – Az extrém hideg miatt sok a hiányzóm: Szarvas, Tóth A., Bartyik N., Mezei, Fátyol, Szilágyi, valamint régóta Komáromi és Fábián is sérült. Mindent meg kell tenni, hogy ezt a helyezést megtartsuk, mert még mindig nem tuti bent maradó a HFC. Győzni szeretnénk, de adott esetben a döntetlent is elfogadnám.Villanyfényes mérkőzést játszik Dunaújvárosban a Mórahalom holnap 17 órától.– Nem igazán jó, hogy ilyen erős csapattal folytatjuk a sorozatot – mondta Vojnics-Zelics Szása, a Mórahalom egyik edzője. – Ha azonban becsületesen tesszük a dolgunkat, jó eredményt érhetünk el. Megpróbáljuk azt a játékot, amelyet a téli szünetben már gyakoroltunk. A gyorsaság eddig hiányzott a futballunkból, talán itt is sikerült előrelépnünk.