Rangadóra fel!

Pellei Csaba tanítványai viszont az Egert fantasztikus védekezéssel lepték meg (4–6), legutóbb pedig a Honvéd csak az utolsó másodpercekben győzte le őket, amihez a világbajnok Szivós Márton villanása kellett.

Ezek után a szurkolók nagyon várják a B csoport első körének két olyan másik találkozóját, amelyen pontszerzési esélyük is akad Vörös Viktoréknak. Sorrendben következik ugyanis a Pécs és a Tatabánya, mindkettő idegenben. E két csapat múlt héten ikszelt egymással, így a 3 pontos Szentes számára még mindkét rivális behozhatónak tűnik. Először a Pécs következik szombaton 19 órától. A soros ellenfél bosszúsan készülhetett a Szentes elleni derbire, hiszen az utolsó percekben kétgólos előnyt herdált el a szezon talán legfontosabb bajnokiján.



– Eddig papírforma-eredményeink születtek, a Honvéd ellen épphogy nem jött össze a bravúr, most már nagy szükségünk van a további pontokra – nyilatkozta Pellei Csaba vezetőedző. – Az előttünk álló két idegenbeli bajnoki egyaránt hatpontos derbi, amelyeken mindkét félnek 50 százalékos esélye van a sikerre. A Pécsnek több a vesztenivalója, mi viszont idegenben szerepelünk, ráadásul úgy, hogy több fontos játékos sérülésekkel vállalja a játékot. Nem ez a tökéletes állapot, de így is helyt kell állnunk, mert ezeken a derbiken dőlnek el a csoportkör számunkra legfontosabb kérdései. Egy-egy gól lehet a különbség ezeken a derbiken, így végig nagyon élesnek kell lennünk.



A ContiTech Szeged szombaton 19 órától azOSC otthonában szerepel.



– Ilyen meccsben is lehet, és kell is motivációt találni. Szeretnénk minél kevesebb gólt kapni – mondta Varga Péter, a szegediek trénere. – Ötödik hete ingázunk az edzések és a meccsek miatt, ez fárasztó időszak, de már csak három hét van belőle, ki kell bírnunk. A körülmények ellenére a saját játékunkkal kell foglalkoznunk, utána jöhetnek az utazásmentes hetek, ami sokkal könnyebb lesz.