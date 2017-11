Rangadót vív ma a Naturtex csapata

A szegedi együttes a Paks ellen vív tévémeccset (M4 Sport TV). A szurkolók ingyen tekinthetik meg az összecsapást.



A hetedik a nyolcadik ellen. Vérbeli rangadó következik az NB I A csoport férfi kosárlabda-bajnokságban.

A Naturtex-SZTE-Szedeák a Paks együttesét fogadja ma 20.15-kor az újszegedi sportcsarnokban. A késői kezdés azért van, mert az M4 Sport TV élőben adja a meccset.



A szegedi klubvezetés szeretné, ha minél többen szurkolnának a csapatnak, éppen ezért a Tisza-parti hívek ingyen nézhetik meg a találkozót.



A Naturtex fontos és önbizalom-növelő győzelmet aratott az elmúlt fordulóban, 77–67-re verte a Sopront. A remek hajrá mellett fontos szerepet játszottak a szurkolók is, akik a kiélezett helyzetben a csapat mellé álltak. Ma is nagy szükség lesz rájuk, az biztos, hogy Wirth apuka ha kell, akkor jelt ad a drukkereknek, hogy mikor van rájuk nagy szükség.



Szerencsére teljes a Szedeák kerete, így Andjelko Mandics vezetőedző a legerősebb összeállításban küldheti pályára a csapatát.



Mindkét csapat hasonló mutatókkal rendelkezik: a Szeged és a Paks is három meccset nyert, hármat pedig elveszített.