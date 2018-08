Reális a különbség: simán verte a Diósgyőr a Szent Mihály FC-t

Kikaptak. A szentmihályi Frankó (15) harcol a labdáért. Fotó: DVTK.eu

Az újonc keretéből ezúttal hiányzott Szélpál Nóra, Török Lilla, Szil Tünde, illetve a két, játékengedélyre váró bosnyák légiós, Tamara Skorics és Jelena Koprena. Viszont így két 17 éven aluli játékos, Vígh Patrícia és Mészáros Eszter is kezdőként kapott szerepet életük első felnőtt mérkőzésén.A rengeteg külföldit foglalkoztató Diósgyőr – amely titkon a bajnoki címben is reménykedik – nem hagyott kétséget afelől, melyik a jobb csapat.– A két csapat közti különbség teljesen reális. Az első félidőben a lámpaláz és a túlzott akarás az ellenkezőjét érte el: görcsöltünk, nem azt csináltuk, amit elterveztünk. Az ellenfél az összes védekezési hibánkat kihasználta. A második félidő jobban sikerült, és csak a meccs végén kaptunk három gólt. Nem vagyunk elkeseredve, bár egy kicsit jobb eredményre számítottunk. Most csak egy számít: a szombati, makói meccsre készülünk, a rendkívül fontos, Pécs elleni találkozóra.Pécs–MTK 0–14, Astra–Győr 3–1, Haladás–FTC 1–3.Női labdarúgó Jet-Sol Liga, 1. forduló. Miskolc, DVTK Edzőközpont. 150 néző. Vezette: Fekete Tibor (Kulcsár Judit, Nagy Petra).: Szőke-Nagy (Varga, 81.) – Molnár E., Sandu, André (Balázs, a szünetben), Bradić (Ónodi, 73.), Boros, Vachter, Milunović, Nagy F., Kiamou, Jáhn. Vezetőedző: Fórizs Sándor.Schildkraut – Temesváry, Harcel, Zimányi-Kovács (Sasvári, 78.), Bartalis, Mészáros E., Lipták L., Frankó (Sávai, 75.), Gál B., Vigh P. (Kugler, 86.), Pilán. Vezetőedző: Hódi Mihály.Sandu (7.), Bradić (11., 19., 43.), Marković (45., 71., 85.), Vachter (89.).Bartalis (50.).